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Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, погиб 21 человек, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед заседанием Совбеза ООН вечером 24 августа.

Он сообщил, что перед выступлением получил информацию о том, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино.

"Четыре пассажирских вагона горят… По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский, которого цитирует LIGA.net.

Железнодорожная станция Чаплино расположена в поселке городского типа Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области.

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Позже президент Зеленский озвучил новое количество погибших.

Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, погиб 21 человек, - Зеленский 01
Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, погиб 21 человек, - Зеленский 02

Автор: 

железная дорога (1411) Зеленский Владимир (20210) обстрел (26872) ракеты (3549) Днепропетровская область (3840)


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Топ комментарии
+87
Мерзенні кацапські вбивці-горіти вам усім у пеклі покидьки...
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24.08.2022 21:15
+59
І як Україна має виграти війну не знищуючи воєнну інфраструктуру на території ворога? такі обстріли будуть постійними і що далі?
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24.08.2022 21:17
+50
Крим сьогодні повинен палати!!!
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24.08.2022 21:15
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Грузовые на другом пути. И грузовые вагоны стоят на любой станции всё время.
В чём тут " криминал" ?
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24.08.2022 21:57 Ответить
На эшелон это мало похоже

Действительно это может быть эвакуационный поезд
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24.08.2022 22:24 Ответить
давайте пленных орков в церьковь возить откармливать в заключении и в конце концов лечить поправлять их здоровье это же конвенция... а ***** в ответ будет нам валить дома убивать наших граждан мы же гуманисты...
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24.08.2022 21:46 Ответить
Вы реально не понимаете, что став на один уровень с этими скотами - вы лишитесь мировой поддержки?
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24.08.2022 21:53 Ответить
А ви там з плакатами ходите по Стамбулі, ну щоб на один рівень не стати з усіма хитрожопими семітами?
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25.08.2022 00:02 Ответить
Я дуже маю надію що сьогодні вночі або завтра будуть орки просто горіти по всій території і відповідь буде для них пекельна і звучна.
Інакше без відповіді це буде якась дичина.І якщо після такого не відповідати то що тоді простому народу чекати.
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24.08.2022 21:56 Ответить
Такі терати не обходяться без навідників. Доки Зеленський не визнає на законодавчому рівні стан війни і ми не будемо какрати на смерть ту непотріб, яка займається наведенням обстрілів, це не припинити.
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24.08.2022 21:56 Ответить
питання до самого зеленського.... за це вже можна давати "отвєтку" ???
то давай наказ ... чи за базар не відповідаєш ????
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24.08.2022 22:00 Ответить
Самає главнає, чьто папа рімскій замєтіл бєдную дєвачку дугіну, жєртву вайни, а от ці наші ні в чому не винні люди - єта другоє. *********** с бабосікамі очень сільна впліваєт на зрєніє.
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24.08.2022 22:03 Ответить
Так тут все зрозуміло - єйо такую красівую падбросілі в гроб салдати нато, чьтоб апарочить чеснейшіх фсбешніков, ані же сказалі, что дєвачка сгарєла
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24.08.2022 23:25 Ответить
За кожного нашого українця москальня мусить втрачати мінімум 10-15 своїх тупих виродків-орків... Щосекунди, щогодини, щодня, цілодобово... Не треба розмірковувати - бити по москалям чи не бити. Бити! Обов"язково, регулярно, постійно, невпинно, цілодобово, наскільки є можливість... Москальська орда розуміє лише силу, якомога більш грубу та безцеремонну, іншої мови ця напівазійська тупа москальська наволоч не розуміла й не розумітиме ніколи...
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24.08.2022 22:07 Ответить
Не, ці 3,14дараси на мають жити...
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24.08.2022 22:10 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1 jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)

immortality

@immorta83072852

·

https://twitter.com/immorta83072852/status/1562434838761963521 5 ч

Просто нет слов. Ком в горле и слезы. Будь проклята война Будь проклята Россия навеки вечные...
https://twitter.com/i/status/1562368261471277056
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24.08.2022 22:11 Ответить
Підари гнойні! Пекло на вас чекає! Смерть кацапу навіть через 100 років на нашій землі! Навіть кожній самці і кожному новонародженому кацапу!
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24.08.2022 22:19 Ответить
ЗМІРІТЬСЯ ВЖЕ З ЦИМ, ТІЛЬКИ ЗНИЩЕННЯ -


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24.08.2022 22:31 Ответить
тільки вночі передивлявся:

https://www.youtube.com/watch?v=DsUzoKK0Bas&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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24.08.2022 22:45 Ответить
Московити були, є і будуть канібалами.
Відео трохи несерйозно відбиває цю тезу.
Тут не може бути двох або більше думок, московити таки нащадки андрофагів.
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24.08.2022 23:36 Ответить
Херню не неси. Как минимум 4 из них за против Путлера.
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24.08.2022 23:36 Ответить
Лахта, бояри випий.
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24.08.2022 23:40 Ответить
Страдай, ******* путинский.
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24.08.2022 23:41 Ответить
Опохмелісь відморозок
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24.08.2022 23:49 Ответить
Если обосрался то иди подтерись кремлебот, а то воняет, дебил.
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24.08.2022 23:54 Ответить
Недороблений - твої росіянє це мразі як і ти судячи по всьому.
Як що росіянин не відраховує грощі на потреби ЗСУ то він окупант.
Запамятай це і не пиши мені свою х**ню дебільно дитячу, я з розумово відсталими не спілкуюсь.
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24.08.2022 23:59 Ответить
І хто ж то?
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25.08.2022 00:07 Ответить
хто там вчора погрожував жорстко відповідати на удари ? де відповідь ?
чи відповідь оце - криваві соплі і сльози ?
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24.08.2022 22:35 Ответить
Рашисти будьте прокляті ! Ніяк крові українських дітей не напється пуйло
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24.08.2022 22:37 Ответить
Я одного не пойму,из Харьковской области-Смерчами и Ураганами,Украина может спокойно достать до ближайшего крупного города Белгород. Без всяких там американских "нищаков" договоренность которые не применять по территории ********** очевидно была дана. Но может пришло время выдвинуть встречный ультиматум кацапам и как только Харьков будет подвергнут очередному удару,в ответ накрывать Белгород...Или там нет военных целей??? Иначе,этот террор не кончится никогда. Сколько можно это терпеть,банальные убийства мирных Украинцев без ассиметричного ответа.
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24.08.2022 22:39 Ответить
Буде. Згодом.
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24.08.2022 23:38 Ответить
найти мразь, которая слила координаты.
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24.08.2022 22:44 Ответить
США, это еще не терроризм, не?!
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24.08.2022 22:48 Ответить
Бред не неси от говняшки в них ніхто не пострадае в самій країні, економічні зв'язки мізерні це не Китай))))
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24.08.2022 23:37 Ответить
московити кончені.
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24.08.2022 22:50 Ответить
А хто очолює оборону Харківщини ?!! Його треба розпинати. за те. що не дає відповідь за знищення міста та регіону. А також вимагати від генштабу та Залужного змінити стратегію оборони - застосувати нанесення прямих точкових ударів у відповідь по ворожій території у радіусі дальності нашої зброї.
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24.08.2022 22:55 Ответить
Пане Залужний, і весь Генштаб,ви що не читаєте допис Гошкової?Негайно поміняйте стратегію оборони,чи може тактики,все так для мене складно,но поміняйте.А то напишем петицію і передамо президенту...
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25.08.2022 13:28 Ответить
А де ж потужна відповідь? Ти ж обіцяв..А люди тобі повірили..
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24.08.2022 22:58 Ответить
Де ППО? *****, де ППО?
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24.08.2022 23:00 Ответить
в ******** дорогах
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24.08.2022 23:09 Ответить
ППО якраз там де треба.Ти над собою хоч один літак кацапський бачив?Ні.Отож ППО на місці.Мова має йти про ПРО,котрого,нажаль,у нас немає.Поки що...
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25.08.2022 03:04 Ответить
млять ну нет слов, ну говорили же трезвонили что сегодня никуда не высовываться сидеть по домам?!
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24.08.2022 23:08 Ответить
А Ти в курсі що то за поїзд?Так отож.Тут питання про те,хто про нього знав.
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25.08.2022 03:06 Ответить
Вангую свинособаки расскажут что это постановка.
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24.08.2022 23:24 Ответить
ruske mrazi....zdite otvetku urodi
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24.08.2022 23:29 Ответить
Правильно, тільки в цьому випадку було потрібне не ПВО, а ПРО.
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25.08.2022 06:46 Ответить
Петя,ну чому Зейханнн,є вже привичне Вальцман.Яку б про і на скільки міст України,можно було купити за ті гроші,що освоїли,чи виділии на дороги.?Та всі ж популісти при затверджені бюджету тєльняшки на собі рвали-вчителям,медикам,соціально не захищеним і т.д.
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25.08.2022 13:34 Ответить
Иди на >>>> зеленобот
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25.08.2022 15:36 Ответить
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25.08.2022 00:02 Ответить
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25.08.2022 00:06 Ответить
виродкі!!! коли ж ми їх вже випхаємо з нашої землі!?
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25.08.2022 00:14 Ответить
надерти зади цим паскудям!!!
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25.08.2022 00:16 Ответить
А вибух-то не простий. Вагони приплющило, але не поперекидало. Контактана мережа і опори - цілі. Воронка взагалі не спостерігається. Асфальт пробитий точково.

Це, часом, не об'ємного вибуху картина ? Невибірковою зброєю по цивільному об'єкту ...
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25.08.2022 00:32 Ответить
всі чекали що орки утнуть якись злочин щоб зіпсувати нам свято , і вони виправдали свою репутацію тварин. Бодай би вони всі там повиздихали в тій своїй орді!
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25.08.2022 00:39 Ответить
«Ракетный удар России по железнодорожной станции, полной мирных жителей в Украине, вписывается в схему зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и добиваться привлечения к ответственности российских чиновников.»
Это заявление госсека США Блинкена, но однако никогда не употребляет слово терроризм по отношению к зверствам русских и рф признать страной спонсором терроризма он не готов.
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25.08.2022 03:11 Ответить
крестик. ты лучше расскажи как вам азербайджанцы показали как воевать нужно. вы же как московиты живете с придуманной историей и на чужой земле. вечно кому то ублажаете и служите. индия ваша родина вас блуждающих заждалась!
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25.08.2022 07:39 Ответить
кстати а почему не флаг родины? индии конечно же
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25.08.2022 07:41 Ответить
маньячок клавишный, вам предателям свого народа путлер яйца уже отрезал и кормит теперь петушар, чтобы вы за него гибли. Ахмат бессилие.
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25.08.2022 07:22 Ответить
Только полная капитуляция с последующим трибуналом Агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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25.08.2022 06:58 Ответить
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