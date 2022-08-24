Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, погиб 21 человек, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед заседанием Совбеза ООН вечером 24 августа.

Он сообщил, что перед выступлением получил информацию о том, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино.

"Четыре пассажирских вагона горят… По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский, которого цитирует LIGA.net.

Железнодорожная станция Чаплино расположена в поселке городского типа Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области.

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Позже президент Зеленский озвучил новое количество погибших.



