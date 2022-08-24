Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, погиб 21 человек, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)
В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед заседанием Совбеза ООН вечером 24 августа.
Он сообщил, что перед выступлением получил информацию о том, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино.
"Четыре пассажирских вагона горят… По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский, которого цитирует LIGA.net.
Железнодорожная станция Чаплино расположена в поселке городского типа Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области.
Позже президент Зеленский озвучил новое количество погибших.
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В чём тут " криминал" ?
Действительно это может быть эвакуационный поезд
Інакше без відповіді це буде якась дичина.І якщо після такого не відповідати то що тоді простому народу чекати.
то давай наказ ... чи за базар не відповідаєш ????
immortality
@immorta83072852
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https://twitter.com/immorta83072852/status/1562434838761963521 5 ч
Просто нет слов. Ком в горле и слезы. Будь проклята война Будь проклята Россия навеки вечные...
https://twitter.com/i/status/1562368261471277056
https://www.youtube.com/watch?v=DsUzoKK0Bas&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Відео трохи несерйозно відбиває цю тезу.
Тут не може бути двох або більше думок, московити таки нащадки андрофагів.
Як що росіянин не відраховує грощі на потреби ЗСУ то він окупант.
Запамятай це і не пиши мені свою х**ню дебільно дитячу, я з розумово відсталими не спілкуюсь.
чи відповідь оце - криваві соплі і сльози ?
Це, часом, не об'ємного вибуху картина ? Невибірковою зброєю по цивільному об'єкту ...
Это заявление госсека США Блинкена, но однако никогда не употребляет слово терроризм по отношению к зверствам русских и рф признать страной спонсором терроризма он не готов.