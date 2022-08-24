Враг нанес 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района, - Хмельницкая ОВА

В Хмельницкой области нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас, по словам чиновника, пожар на месте обстрела локализован. Там работают службы ГСЧС.

"В домах, которые находятся рядом, выбиты окна, двери. Выясняется информация о пострадавших", - отметил Гамалий.

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