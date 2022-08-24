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Новости Война
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Враг нанес 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района, - Хмельницкая ОВА

вибух,обстріл

В Хмельницкой области нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас, по словам чиновника, пожар на месте обстрела локализован. Там работают службы ГСЧС.

"В домах, которые находятся рядом, выбиты окна, двери. Выясняется информация о пострадавших", - отметил Гамалий.

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крылатые ракеты (878) обстрел (26872) Хмельнитчина (896)


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Згідно "будунова" ці ракетні удари були точно не з Білорусії.
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24.08.2022 22:17 Ответить
Нічого,прийде час і ми забомбимо кацапську мразь як захочемо!
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25.08.2022 08:08 Ответить
 
 