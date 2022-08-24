Оккупанты в Мариуполе блокируют квартал со зданием филармонии, где собираются провести судилище над "азовцами", - Андрющенко

Российские оккупанты начали блокировать квартал со зданием филармонии, где они планируют провести судилище над пленными украинскими защитниками из полка "Азов". Накануне туда приехали три автобуса в сопровождении пяти грузовиков с путинскими террористами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как он отмечает, пропагандисты накануне заявляли о минировании филармонии.

"Эта информация со ссылкой на "мой источник в филармонии точно видел" похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно", - отметил советник.

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Андрющенко подчеркнул, что распространение и огласка такой информации может предотвратить провокации россиян, ведь они до сих пор боятся публичности.

В то же время, дата судилища над украинскими воинами остается неизвестной.

"Однако совокупность факторов как окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни", - добавил он.