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Новости
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Оккупанты в Мариуполе блокируют квартал со зданием филармонии, где собираются провести судилище над "азовцами", - Андрющенко

азов,евакуація

Российские оккупанты начали блокировать квартал со зданием филармонии, где они планируют провести судилище над пленными украинскими защитниками из полка "Азов". Накануне туда приехали три автобуса в сопровождении пяти грузовиков с путинскими террористами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как он отмечает, пропагандисты накануне заявляли о минировании филармонии.

"Эта информация со ссылкой на "мой источник в филармонии точно видел" похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно", - отметил советник.

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Андрющенко подчеркнул, что распространение и огласка такой информации может предотвратить провокации россиян, ведь они до сих пор боятся публичности.

В то же время, дата судилища над украинскими воинами остается неизвестной.

"Однако совокупность факторов как окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни", - добавил он.

оккупация (10112) суд (25076) Азов (790) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+12
Якщо ви довго сидите на березі, а трупи ворогів не пропливають, є два варіанта:
1) Це ставок
2) Ви мало донатите на ЗСУ
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24.08.2022 21:36
+7
почему бы не ввалить сегодня ночью по этому кварталу?
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24.08.2022 21:46
+7
потрібні валькіріі HIMARS 300км
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24.08.2022 21:57
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Якщо ви довго сидите на березі, а трупи ворогів не пропливають, є два варіанта:
1) Це ставок
2) Ви мало донатите на ЗСУ
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24.08.2022 21:36 Ответить
Це ставок. Вгадав?
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24.08.2022 21:39 Ответить
Філармонія заждалась вагнера. Пора зіграть.
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24.08.2022 21:40 Ответить
потрібні валькіріі HIMARS 300км
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24.08.2022 21:57 Ответить
почему бы не ввалить сегодня ночью по этому кварталу?
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24.08.2022 21:46 Ответить
НЕужели нельзя было раньше ********* эту ФИЛАРМОНИЮ.
Или СУКЕ дЕРМАКУ его кураторы из ФСБ не разрешили???
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24.08.2022 21:56 Ответить
Тихо, ісчо нє вечір. Поглядім.
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24.08.2022 22:11 Ответить
Якщо судилище відбудеться, то це буде вирок Зеленському
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24.08.2022 22:46 Ответить
Що він зробив сьогодні, коли віщав хай тільки почнуть міста обстрілювати.....виступив в ООН, а підсумками дня головне ,що не наважилися Київ бомбить,а що люди загинули в інших містах, то таке собі
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24.08.2022 22:50 Ответить
Київ сьогодні не обстрілювали,тому що завітав Джонсон.
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24.08.2022 23:03 Ответить
Та ні,новини передали, як злякалися
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24.08.2022 23:40 Ответить
Сльози розпачу і дикої ненависті одночасно. Не знала, що так буває
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24.08.2022 23:41 Ответить
 
 