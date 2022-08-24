Четыре российских беспилотника типа "Орлан-10" уничтожены в Сумской, Черкасской и Черниговской областях, - ВК "Центр"

24 августа подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили четыре БПЛА российских оккупантов.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Центр", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня 24 августа в течение дня, расчеты зенитных ракетных войск, вместе с расчетами оперативного подчинения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожили в украинском небе четыре БПЛА врага, предположительно Орлан-10, которые пытались разведать дислокацию наших войск.

В Сумской области наши защитники "приземлили" - 1, Черкасщина - 1, в Черниговской области - 2 аппарата рашистов", - говорится в сообщении.

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