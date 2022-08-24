Четыре российских беспилотника типа "Орлан-10" уничтожены в Сумской, Черкасской и Черниговской областях, - ВК "Центр"
24 августа подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили четыре БПЛА российских оккупантов.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Центр", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня 24 августа в течение дня, расчеты зенитных ракетных войск, вместе с расчетами оперативного подчинения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил уничтожили в украинском небе четыре БПЛА врага, предположительно Орлан-10, которые пытались разведать дислокацию наших войск.
В Сумской области наши защитники "приземлили" - 1, Черкасщина - 1, в Черниговской области - 2 аппарата рашистов", - говорится в сообщении.
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За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини, - Олексій Кулеба.
Зараз це "Орлан" а що це буде завтра нікому не відомо. Головне щось збили
Жажда прохайпиться просто феноменальная, важнее победы в войне. Десятки видео из Белгорода с запуском ракет или взлетов с аэродромов было выложено в публичный доступ. Неужели дебилы не понимают, что по видео и дате съемки засечь квартиру снимавшего (в том числе по другим камерам наружного наблюдения) проще простого, ровно как и сотовой телефон по триангуляции базовых станций, а если он был в режиме полета, то таких людей маркируют системы опознавания, кто ходит по полям или городу с выключенным телефоном, и ведут их до подъезда или транспорта, а и там есть камеры. Один раз выложили видео и все, больше новых не будет. Нужно молча принимать видеозаписи пуска ракет, взлета самолетов, запуска с катапульты этих БПЛА по звуку за километр слышимых, ничего и никогда не выкладывать и не уточнять в сводках конкретно откуда запущены ракеты (так как кацапы удивятся, откуда такие точные знания), чтобы непрерывно получать развединформацию от беженцев или "хороших" русских. Все аэродромы кацапов можно непрерывно просматривать, включая и подвесное вооружение. Но куда бы видео не приходило, рано или поздно из него смонтируют ролик, что вот сушка взлетела, а вот ее приземлили здесь, и все будут радоваться. А на человека, кто заснял взлет и дал информацию, почти всем плевать.