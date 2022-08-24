Оккупанты ежедневно сбрасывают на Северск более 200 снарядов, в городе и окрестных селах остаются 2 тыс. человек, - МВД
Около 2 тысяч жителей остаются в прифронтовой Северской объединенной территориальной громаде, в которую входит г. Северск Бахмутского района Донецкой области и три соседних села.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Здесь продолжают работать правоохранители. Вместе с представителями Бахмутской райгосадминистрации и Северской военной администрации организуют эвакуацию и привозят гуманитарные грузы. Без этой помощи гражданам в зоне боевых действий не выжить. Эвакуированных доставляют в Днепр и Ивано-Франковскую область. Сейчас в Северской громаде остается около 2 тысяч граждан. Люди едут, потому что их дома являются мишенями для врага и оставаться в них опасно", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, людей вывозят бронированным транспортом, каждый выезд – смертельная опасность.
"Российская армия ежедневно сбрасывает на город более 200 снарядов, а недавно эвакуационный автомобиль чуть не попал под огонь вражеской авиации", - рассказали в МВД.
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Всех до единого мужчин, кто остался, кацапы в случае захвата города принудительно мобилизуют и они так или иначе будут воевать против нас. Конечно, без оружия. С лопатой выкинут из разведБТРа рыть окоп, но ведь это как минимум выдаст наши позиции для ликвидации этого лопатника.
Это база любой войны. Мужчин гражданских в плен не сдавать и не оставлять. Простейшая операция как раз для СБУ, кто обязан по роду службы это делать, называется принудительная эвакуация. В СССР проводилась сотни раз, все конфликты и способы решения давно изучены, конечно автоматчиками и в том числе и расстрелами особо буйных на глазах остальных. Все работает.
И эвакуировать намного-намного раньше, когда это безопасно для водителей и пожарных. Столько людей погибло при эвакуации очередных идиотов, кто ждал до последнего. Кровь стынет в жилах от этих видео с обстреливаемых трасс, а ведь многие не доехали, раз нету видео с регистратора.
Да, в этих городах живет вата. Ее много. Да, прямо сегодня спустя полгода после войны около 10% граждан Украины, многие из которых уже в Европе живут 5 месяцев, открыто говорят, что войну начал Зеленский и Путин все делает правильно, чтобы не пустить НАТО в Украину. Миллион беженцев прямо сегодня заявляет, что так называемые вооруженные силы российской федерации ни разу не стреляли в мирные цели, а все взорванные дома сделаны нацбатами. Это их мысли, они боятся в Европе их озвучить, но дома на кухне так и говорят. Это же ватные регионы, где 92% проголосовали за слуг и Зеленского.
Пора признать этот факт, что кацапская пропаганда - это единственное великое достижение кацапстана за 30 лет. Очень эффективная, идеально подходящая для переселенцев в Донбассе, которых туда большевики закинули специально для нанесения ущерба нации. Кто смотрел телевизор и поверил ей, тот является больным человеком, которых надо лечить, лечить принудительно против их воли. И эвакуировать вату специально, тех, кто будет сопротивляться, еще поставить под наблюдение с браслетом и скрытой камерой и также лишить средств связи, так как будут сдавать позиции при первой же возможности.
Это циническая манипуляция. Кацапня убила сотни украинских детей, а также тысячи взрослых, многие из которых моложе этой кацапской негодяйки. А также тысячи мужчин, вышедших защищать Украину от московских нацистов.
А они цинично о дугиной, которая одна из тех кто одобрял эти убийства. И которую, притом, никто не убивал. Это манипуляция. Не знаю кто подорвал, но подрывали ее нациста отца. А то что она села в его машину, то это несчастный случай для нее, а не ее убийство.