Оккупанты ежедневно сбрасывают на Северск более 200 снарядов, в городе и окрестных селах остаются 2 тыс. человек, - МВД

Около 2 тысяч жителей остаются в прифронтовой Северской объединенной территориальной громаде, в которую входит г. Северск Бахмутского района Донецкой области и три соседних села.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Здесь продолжают работать правоохранители. Вместе с представителями Бахмутской райгосадминистрации и Северской военной администрации организуют эвакуацию и привозят гуманитарные грузы. Без этой помощи гражданам в зоне боевых действий не выжить. Эвакуированных доставляют в Днепр и Ивано-Франковскую область. Сейчас в Северской громаде остается около 2 тысяч граждан. Люди едут, потому что их дома являются мишенями для врага и оставаться в них опасно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, людей вывозят бронированным транспортом, каждый выезд – смертельная опасность.

"Российская армия ежедневно сбрасывает на город более 200 снарядов, а недавно эвакуационный автомобиль чуть не попал под огонь вражеской авиации", - рассказали в МВД.

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