Россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет, погибли 22 человека, еще 22 - ранены, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты в День Независимости Украины по поселку Чаплино на Днепропетровщине совершили пять ракетных ударов, в результате чего погибли 22 и были ранены 22 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
"Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались три человека – женщина и двое детей. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов извлекли спасатели", - отметил Тимошенко.
По его словам, позже враг еще раз атаковал населенный пункт – сначала одной ракетой, а затем еще тремя.
"Первая атака повредила хозяйственные здания железной дороги, последующие — попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22", – написал Тимошенко.
Замглавы ОП отметил, что спасатели локализовали огонь и продолжают поисковые работы.
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"а у нас парад ракет от орков"
Уточни, у вас це де, у Жешуві, Любліні чи Варшаві, польський "сідєлець" з клікухою замість ім'я?
А може ти звичайний трольок, що освоїв VPN, який рядка не може накрапати без расєйського мата та розганяє расэйські фейки на кшталт -
"Все ПВО в Киеве".
До тебе, тупа істота, ніяк не дійде, що проти ракетних обстрілів треба мати не ППО, а ПРО?
Що ніяке ПРО та ППО не дає 100% знищення цілей і щоб більш-меньш прикрити всю країну треба стягнути ППО та ПРО принаймі з усієї Західної Євпропи?
Доречі, Ізик рАдной пАдучі, на трієчника середніх класів не тягнеш, втім ні чього дивного, це характерно для тупих.
Дуй за расєйським кораблем, вбога істота, та не відсвічуй тут.
Може, армія самостійно прийме рішення?..
Одужання пораненим.
Именно - ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ - именно как АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ