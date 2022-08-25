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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет, погибли 22 человека, еще 22 - ранены, - ОП

обстріл,чаплине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты в День Независимости Украины по поселку Чаплино на Днепропетровщине совершили пять ракетных ударов, в результате чего погибли 22 и были ранены 22 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались три человека – женщина и двое детей. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов извлекли спасатели", - отметил Тимошенко.

По его словам, позже враг еще раз атаковал населенный пункт – сначала одной ракетой, а затем еще тремя.

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"Первая атака повредила хозяйственные здания железной дороги, последующие — попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22", – написал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что спасатели локализовали огонь и продолжают поисковые работы.

Автор: 

Тимошенко Кирилл (432) Днепропетровская область (3840)


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Топ комментарии
+27
Концерт на едином телемарафоне. Вот и весь ответ. И даже не упомянули о Чаплино. Как и не было.
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25.08.2022 00:42
+15
гадя бородата,де потужна відповідь!
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25.08.2022 00:32
+14
У нас уже Тимошенко докладывает стране о проишествиях и обстрелах или глава ОДА области всё-таки будет заниматься своими обязанностями, а офис Прэжыдэнта займётся работой наконец? Ждём нашего достойного ответа по Крыму, а то Днепропетровскую область за последние 2 суток уже достали этими бесконечными тревогами, пока в Киеве бенефис встреч, лозунгов и решения своих шкурных вопросов. Жертвам соболезнование, всё дальше и дальше пуляют ганд..ны
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25.08.2022 00:27
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У нас уже Тимошенко докладывает стране о проишествиях и обстрелах или глава ОДА области всё-таки будет заниматься своими обязанностями, а офис Прэжыдэнта займётся работой наконец? Ждём нашего достойного ответа по Крыму, а то Днепропетровскую область за последние 2 суток уже достали этими бесконечными тревогами, пока в Киеве бенефис встреч, лозунгов и решения своих шкурных вопросов. Жертвам соболезнование, всё дальше и дальше пуляют ганд..ны
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25.08.2022 00:27 Ответить
Ага. В Киеве парад техники, а у нас парад ракет от орков. ***, уже типает. ЗП, ХР, ДП и Н. Просто устали за сегодня от прилетов и тревог. Все ПВО в Киеве? Нихера не праздничный день получился.
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25.08.2022 01:10 Ответить
А ви що хотіли? Щоб орки вад дали спокійно святкувати? Це війна, якщо ще хто не зрозумів. Хвате скиглити.
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25.08.2022 08:03 Ответить
Иногда скулим, иногда радуемся. Такая сейчас обстановка.
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26.08.2022 17:48 Ответить


"а у нас парад ракет от орков"

Уточни, у вас це де, у Жешуві, Любліні чи Варшаві, польський "сідєлець" з клікухою замість ім'я?
А може ти звичайний трольок, що освоїв VPN, який рядка не може накрапати без расєйського мата та розганяє расэйські фейки на кшталт -
"Все ПВО в Киеве".

До тебе, тупа істота, ніяк не дійде, що проти ракетних обстрілів треба мати не ППО, а ПРО?
Що ніяке ПРО та ППО не дає 100% знищення цілей і щоб більш-меньш прикрити всю країну треба стягнути ППО та ПРО принаймі з усієї Західної Євпропи?

Доречі, Ізик рАдной пАдучі, на трієчника середніх класів не тягнеш, втім ні чього дивного, це характерно для тупих.

Дуй за расєйським кораблем, вбога істота, та не відсвічуй тут.
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25.08.2022 09:24 Ответить
Зе. Ты новости читаешь? В курсе что в Херсоне без ВПН почти ни на один украинский ресурс не зайти? И не хами мне тут мразина убогая. Свои высеры расскажи жителям Николаева. Быдло конченое.
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26.08.2022 17:46 Ответить
х-вий у нас президент. жалюгідний сикливий актьоришка...
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25.08.2022 06:35 Ответить
Достойна відповідь по Криму була і 2019 році, навесні, це коли ви всі, 73% зробили всіх разом і в першу чергу Маріуполь, Ізюм, фактично всю Луганську область і 50% Донецької, Бучу, Ірпень, Гостомель, Херсон, Мелітополь, Скадовськ, Миколаїв, все Азовське море з базами відппочинку і держдавною логістикою, фактично 80% Чорного моря, Запорізьку АЕС... Чим лупити по Криму? Якраз ті, що сьогодні при владі чомусь, чи випадково, чи на користь ворогу заморозили всі ракетні програми і розмінували Чонгар, відвевши звідти наші війська.
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25.08.2022 08:04 Ответить
Добавлю, где ВР? Где обращение к ООН, мировому сообществу? Я так понял, что эти обстрелы только для статистики? Каждый день нужно слать телеграммы в ООН, ЕС, ОБСЕ и странам мира.
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25.08.2022 10:13 Ответить
гадя бородата,де потужна відповідь!
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25.08.2022 00:32 Ответить
Концерт на едином телемарафоне. Вот и весь ответ. И даже не упомянули о Чаплино. Как и не было.
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25.08.2022 00:42 Ответить
Найвеличніший го(ло)внокомандувач, агов, писюн газірований! Майже підлога другого ночі! Де ракетні удари у відповідь?

Може, армія самостійно прийме рішення?..
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25.08.2022 01:19 Ответить
Давно на часі.
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25.08.2022 02:30 Ответить
підлога другого ночі? ушльопок кацапський, не палися, перекладач вам не допоможе, путін окурок і хйло!
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25.08.2022 08:04 Ответить
Влучна відповідь. Немов стріла з цибулі Робін Гуда
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25.08.2022 11:08 Ответить
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25.08.2022 11:15 Ответить
не важко і Вам відповісти. Ракетні удари у відповідь відбулися у квітні 2019 року, коли 73% вирішили зробити себе разом. Не буде відповіді, бо ми замість ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар" та САУ "Богдана" випускали відоси з Трускавця, Буковелі, робили тисячі кольорових бігбордів з гаслами "Велике крадівництво" і потужно закуплялм асфальтоукладчики, бітумовозки, катки, грейдери і новіткі самоскиди для перевозки щебня. Можете знову кричати, що я пишу одне і теж - ні, я не пишу, я нагадую тупість наріду і де і що вони разом зі "слугами" про@бали, бо всі ж президенти, а сьогодні знову продовжують жити в казці, мов коли ми вдаримо по Криму чи Засрашці? Хіба тільки чекаюємо десяток, другий десяток ракет США, а свого немає, Володя зробив все, щоб не загинув його лохторат і ті, що дивляться "сватів", бо в Англії "сватів" ніхто дивитися не буде.
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25.08.2022 08:13 Ответить
А де бавовна,щось давно не було.
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25.08.2022 01:19 Ответить
Потерпілий слухає концерт 95- го кварталу - бо це ж його дітище
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25.08.2022 01:30 Ответить
Є вже інфа якими ракетами били?
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25.08.2022 01:31 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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25.08.2022 04:47 Ответить
Ничего вы сатанисты ********** обстрелами, кроме ненависти и ещё большего сопротивления, а следовательно лютой смерти фашистов оккупантов и вашего поражения не добьётесь.
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25.08.2022 06:55 Ответить
Проведите Акцию Возмездия - обстреляйте их вокзал или станцию в Крыму, Белгороде, Курске, Воронеже и т.п.
Именно - ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ - именно как АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ
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25.08.2022 08:59 Ответить
почему все молчат кто собрал этих людей в кучу, типа эвакуация?? Там где блеать Верещук везде смерть. И когда она за Азов ответит? Уберите ее нах с фронта!
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25.08.2022 09:09 Ответить
Там где эта власть везде смерть!!!
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25.08.2022 12:48 Ответить
 
 