Россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет, погибли 22 человека, еще 22 - ранены, - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты в День Независимости Украины по поселку Чаплино на Днепропетровщине совершили пять ракетных ударов, в результате чего погибли 22 и были ранены 22 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались три человека – женщина и двое детей. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов извлекли спасатели", - отметил Тимошенко.

По его словам, позже враг еще раз атаковал населенный пункт – сначала одной ракетой, а затем еще тремя.

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"Первая атака повредила хозяйственные здания железной дороги, последующие — попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22", – написал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что спасатели локализовали огонь и продолжают поисковые работы.