РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6264 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 878 23

Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, - Пентагон

нато

В Соединенных Штатах ожидают, что Украина в течение следующих нескольких лет постепенно перейдет на вооружение Североатлантического альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.

Он ответил, считает ли Вашингтон, что Киев через три года будет полностью интегрирован в систему вооружений НАТО и не будет нуждаться в вооружениях советского образца.

"Не исключено, что спустя годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", - сказал представитель Пентагона.

Каль добавил, что за последние месяцы более 50 стран оказали Украине военную помощь.

"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках различных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - подытожил заместитель главы Минобороны США.

Читайте также: Армия США готовит контракт на поставку дальнобойных дронов Switchblade для Украины, - Пентагон

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1446) США (26381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Дай Бог, как говорится. Весьма амбициозное заявление. Только вот снабжение боеприпасами ко всему этому остаётся на повестке дня и своя ракетная программа превыше асфальтов, фестивалей и шашлычков
показать весь комментарий
25.08.2022 01:06
+9
У нас вибору нема, треба вже та негайно,а єрмака та його команду уже пиз.. ити, по вуличних ліхтарях вішати.
показать весь комментарий
25.08.2022 01:07
+9
Турчинов, СБУ та ракетні програми

https://www.youtube.com/watch?v=0soSK-TTu1k
показать весь комментарий
25.08.2022 01:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Бог, как говорится. Весьма амбициозное заявление. Только вот снабжение боеприпасами ко всему этому остаётся на повестке дня и своя ракетная программа превыше асфальтов, фестивалей и шашлычков
показать весь комментарий
25.08.2022 01:06 Ответить
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готує план переозброєння Збройних сил України. 16.06.2022
Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/08/24/7145499/ дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил., 24 АВГУСТА 2022,
показать весь комментарий
25.08.2022 06:16 Ответить
Перейти на натівські стандарти та калібри - так. А от озброэння ми маэмо випускати самі по-максимуму. Тим більше, в нас все для цього э. Хіба що тільки навмисно не намагатимуться його "зарубати".
Ті ж системи озброэння, шо ми будемо закупляти в краін НАТО, треба максимально локалізовувати іх виробництво тут, в Украіні. Як от ті ж літаки F-15* - але то не при зелених 3,14дорах - котрі цю пропозицію "зарубали".

*
Boeing готовий опрацювати постачання в Україну F-15EX та T-7 з локалізацією складання на ДП "Антонов" - Олександр Лось

https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html :

"ДП "Антонов" може увійти у кооперацію з Boeing з виробництва бойових літаків, але замість цього в уряді несподівано розглядають закупівлю цивільних Boeing 737 "
показать весь комментарий
25.08.2022 14:31 Ответить
У нас вибору нема, треба вже та негайно,а єрмака та його команду уже пиз.. ити, по вуличних ліхтарях вішати.
показать весь комментарий
25.08.2022 01:07 Ответить
Турчинов, СБУ та ракетні програми

https://www.youtube.com/watch?v=0soSK-TTu1k
показать весь комментарий
25.08.2022 01:14 Ответить
Аве Пастор!
показать весь комментарий
25.08.2022 01:30 Ответить
Турчинов - толковый политик, настоящий государственник. Все четко, без понтов, пафоса и исключительно по делу. Как же не хватает таких людей сейчас во власти.
показать весь комментарий
25.08.2022 07:18 Ответить
Это единственный, но достаточный вариант, разумеется с последующим вступлением в НАТО. Достаточно украинский народ настрадался от дебилов соседей
показать весь комментарий
25.08.2022 01:29 Ответить
Главное что не наши балаболы обещают, а ПЕНТАГОН заявил!

Американцы никогда ничего не делают запросто так... Даже когда в 90стые кидали НОЖКИ БУША голодным кацапам....то там тоже был какой-то умысел у американцев....

По Украине, здесь все просто....Реклама Американского оружия + полигон для испытания новых образцов... КАЦАП конечно уже не вторая Армия Мира, но и не бидуины с луками и копьями....
А в фокусе возможного противостояния ЗАПАД -КИТАЙ (у армии КНР либо прямой российский, военный импорт, либо поделки и реплика на росийское/советское оружие)....То КАЦАП - это идеальное чучело для тренировок и испытания новейшего американского вооружения против Китая....
показать весь комментарий
25.08.2022 01:46 Ответить
там і томагавки на підході, а там і мацкві *****
показать весь комментарий
25.08.2022 01:54 Ответить
*⚡️Пентагон вважає, що зараз Україна не потребує ракет ATACMS дальністю до 300 км до установок HIMARS.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

Воюйте, подовше, коротше кажучи.
показать весь комментарий
25.08.2022 08:20 Ответить
Перехід на зброю НАТО не дорівнює вступу в НАТО Крім Пентагона, є ще Шольц з обіцянками про 30 років і троянські коні у вигляді Угорщини. Надіюсь, доживемо, щоб побачити те все
показать весь комментарий
25.08.2022 02:01 Ответить
шольц буде говорити те, що йому дозволять американьці! це ж очевидно!
когда американци приймуть рішення прийняти Україну в НАТО, шольц буде одним з тих, хто це рішення підтримував з народження
показать весь комментарий
25.08.2022 03:45 Ответить
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Посол Великобританії додає бавовну до букету на свято.
показать весь комментарий
25.08.2022 02:04 Ответить
где-то на московии.....
показать весь комментарий
25.08.2022 02:07 Ответить
перевооружение постепенно происходит.
но желательно захватить склады в Колбасне, тогда можно ещё воевать советскими боеприпасами пару лет.
показать весь комментарий
25.08.2022 03:41 Ответить
думаю там давно все заминировано и готово к самоуничтожению при любой угрозе.
показать весь комментарий
25.08.2022 10:59 Ответить
есть ещё вариант уничтожить постепенно всех недоговороспособных и выкупить эти боеприпасы за взятки и какие-то гарантии.
показать весь комментарий
25.08.2022 12:25 Ответить
Этот, самый агрессивный этап войны, которую раша ведет против Украины, показал всю никчемность их армии и ВПК в сравнении с западным вооружением и технологиями. Три десятка Хаймарсов загнали "непобедимую армию" в полнейший тупик, выхода из которого в обозримом будущем не видно. К тому же, Хаймарс и другое оружие, поставляемое западными союзниками, не является самым современным. Только представим, что было бы если бы НАТО по полной "явились на войну".
В общем, раша всегда была колоссом на глиняных ногах с раздутым на нефтебаксах величием, теперь этот очевидный факт должен быть понятен всем без исключения.
После завершения войны, полной и безоговорочной капитуляцией параши, не должно быть никаких препятствий для вступления Украины в НАТО. Принятие в Альянс страны, которая успешно и в боевых условиях перешла на вооружение и стандарты НАТО, чего не делал никто в истории, а также имеет доказавшую свой профессионализм и умение армию, значительно усилит блок.
показать весь комментарий
25.08.2022 07:39 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2022 08:01 Ответить
Утилизация советского металлолома идет автоматично...
показать весь комментарий
25.08.2022 09:25 Ответить
ВВС, в 19:42
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".
показать весь комментарий
25.08.2022 19:57 Ответить
 
 