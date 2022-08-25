Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, - Пентагон
В Соединенных Штатах ожидают, что Украина в течение следующих нескольких лет постепенно перейдет на вооружение Североатлантического альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.
Он ответил, считает ли Вашингтон, что Киев через три года будет полностью интегрирован в систему вооружений НАТО и не будет нуждаться в вооружениях советского образца.
"Не исключено, что спустя годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", - сказал представитель Пентагона.
Каль добавил, что за последние месяцы более 50 стран оказали Украине военную помощь.
"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках различных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - подытожил заместитель главы Минобороны США.
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Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/08/24/7145499/ дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил., 24 АВГУСТА 2022,
Ті ж системи озброэння, шо ми будемо закупляти в краін НАТО, треба максимально локалізовувати іх виробництво тут, в Украіні. Як от ті ж літаки F-15* - але то не при зелених 3,14дорах - котрі цю пропозицію "зарубали".
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Boeing готовий опрацювати постачання в Україну F-15EX та T-7 з локалізацією складання на ДП "Антонов" - Олександр Лось
https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html :
"ДП "Антонов" може увійти у кооперацію з Boeing з виробництва бойових літаків, але замість цього в уряді несподівано розглядають закупівлю цивільних Boeing 737 "
https://www.youtube.com/watch?v=0soSK-TTu1k
Американцы никогда ничего не делают запросто так... Даже когда в 90стые кидали НОЖКИ БУША голодным кацапам....то там тоже был какой-то умысел у американцев....
По Украине, здесь все просто....Реклама Американского оружия + полигон для испытания новых образцов... КАЦАП конечно уже не вторая Армия Мира, но и не бидуины с луками и копьями....
А в фокусе возможного противостояния ЗАПАД -КИТАЙ (у армии КНР либо прямой российский, военный импорт, либо поделки и реплика на росийское/советское оружие)....То КАЦАП - это идеальное чучело для тренировок и испытания новейшего американского вооружения против Китая....
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.
Воюйте, подовше, коротше кажучи.
когда американци приймуть рішення прийняти Україну в НАТО, шольц буде одним з тих, хто це рішення підтримував з народження
Посол Великобританії додає бавовну до букету на свято.
но желательно захватить склады в Колбасне, тогда можно ещё воевать советскими боеприпасами пару лет.
В общем, раша всегда была колоссом на глиняных ногах с раздутым на нефтебаксах величием, теперь этот очевидный факт должен быть понятен всем без исключения.
После завершения войны, полной и безоговорочной капитуляцией параши, не должно быть никаких препятствий для вступления Украины в НАТО. Принятие в Альянс страны, которая успешно и в боевых условиях перешла на вооружение и стандарты НАТО, чего не делал никто в истории, а также имеет доказавшую свой профессионализм и умение армию, значительно усилит блок.
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".