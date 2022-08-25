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Новости Война
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Вчерашние удары по Хмельнитчине: Три человека пострадали, выбиты окна и двери в частных домах

шепетівка

За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе.

"Это взрывная волна", – уточнил он.

Также Гамалий информирует, что за медицинской помощью обратились 3 человека, в том числе женщина и двое детей. У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом.

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"Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь", - резюмирует глава города.

Автор: 

обстрел (26872) ракеты (3549) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+5
Вчора загинули люди, а марафон крутив концерти...
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25.08.2022 08:40
+3
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25.08.2022 08:43
+3
Да уж, обосрались на праздник знатно. Да еще и никак не ответили. А уж как грозились, как грозились. Шапито гребаное.
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25.08.2022 08:49
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Знов Шепетівський район як і минулого разу.
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25.08.2022 08:39 Ответить
Вчора загинули люди, а марафон крутив концерти...
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25.08.2022 08:40 Ответить
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25.08.2022 08:43 Ответить
Учора зібралися гуртом,просто говорили,їли борщ і чекали на новини. Хвилювалися за Черкаси, плакали по загиблим Дніпропетровщини, Маріуполь з судилищем і зе з пустими словами. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.08.2022 08:41 Ответить
Да уж, обосрались на праздник знатно. Да еще и никак не ответили. А уж как грозились, как грозились. Шапито гребаное.
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25.08.2022 08:49 Ответить
verpiss dich arschgesicht.
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25.08.2022 10:53 Ответить
Вдарили по самому місту Шепетівка по військовій частині. По арбазі. 2 прильоти.
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25.08.2022 08:57 Ответить
На Хмельниччині ж є ППО, чому нічого не розбивали? Чи то балістичними кацапи вдарили?
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25.08.2022 09:05 Ответить
Чи Пану забракло розуму, розголошуючи такі подробиці? Чи, можливо, Пан в такий спосіб допомагає ворогу оцінювати ефективність і коригувпти обстріли?
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25.08.2022 12:49 Ответить
Може вони цілили по будинку, в якому Валька-Стакан жила?
Чи по пам"ятнику валі котику.
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25.08.2022 11:22 Ответить
 
 