Вчерашние удары по Хмельнитчине: Три человека пострадали, выбиты окна и двери в частных домах
За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе.
"Это взрывная волна", – уточнил он.
Также Гамалий информирует, что за медицинской помощью обратились 3 человека, в том числе женщина и двое детей. У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом.
"Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь", - резюмирует глава города.
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