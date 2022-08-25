Вчерашние удары по Хмельнитчине: Три человека пострадали, выбиты окна и двери в частных домах

За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе.

"Это взрывная волна", – уточнил он.

Также Гамалий информирует, что за медицинской помощью обратились 3 человека, в том числе женщина и двое детей. У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом.

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"Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь", - резюмирует глава города.