Воздушную тревогу в День Независимости объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов. ИНФОГРАФИКА
Воздушная тревога в День Независимости Украины суммарно была объявлена 189 раз. В разных регионах она продолжалась от 3 до 14 часов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Карта воздушных тревог".
Больше всего воздушные тревоги звучали в Полтавской и Кировоградской областях – до 12 раз. Меньше всего - на западе Украины: от 6 раз.
В столице в День Независимости сигнал тревоги включали 7 раз.
По продолжительности самые длинные тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога без остановки.
Официально 24 августа подтверждены следующие обстрелы или ракетные удары:
- Полтавская область (Миргород);
- Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи);
- Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы);
- Хмельницкая область (Шепетовский район);
- Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская громады)
- Запорожская область (Запорожье);
- Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская громады);
- Черниговская область (Черниговский район);
- Донецкая область (линия разграничения).
Также взрывы раздавались на оккупированных россиянами территориях:
- Токмак, Запорожская область (состав боеприпасов россиян);
- Ровеньки, Луганщина (база оккупантов);
- Каховский район, Херсонщина (база русских военных);
- Чаплинка, Херсонщина (склад боеприпасов и база оккупантов);
- Бериславский район, Херсон (информация уточняется).
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Чому цього не відбувається?
Жаль обстрілювати кацапські міста?
Бог все записывает себе в особую школьную тетрадь...будущим поколениям...
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Соловйов звинуватив Збройні сили України у тероризмі.
Мовляв, ті захопили всіх українців у заручники
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Не твоя, вот ты и бесишься
189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.
Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.
Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.
Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.
Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.
Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.
Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.
И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.
И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73/posts/pfbid0DLf5ggdUeg5J3ZYAodiD2TvcZJti8CdhkJYK9xLDdkLkpf2vvZ5JfHBZ4cJLQpCql?__cft__[0]=AZUdiff66MDrcAk3X3HBacOLyhKqyfgJtlzsd6Cinw0w6n8g8h6S8M88guvenjuZelbm2h_VU-Cg_RpKMYY1ZIRFTS5S-sPJJoV2-D6TidIfsPEok83UBdPRZiDne4Yn2Dzjevma2ewDBYADZi9tA1QK66qTv3UNC6njeUhdw_qLfDidXhzoabBPdid-TWbMTVY&__tn__=%2CO%2CP-R 21 August, 14:07 ·
Незайве нагадування про московську секту, яка все ще окупує частину наших церков і мізків наших громадян.
Ця секта має бути заборонена як деструктивна і антидержавна. Мовчу вже про те, що вона за справами своїми є сатанинською.
Рано чи пізно на цей крок держава повинна зважитися, якщо вона хоче вижити і вийти нарешті з гавані руZZкого міра