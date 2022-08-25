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Новости Война
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Воздушную тревогу в День Независимости объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов. ИНФОГРАФИКА

тривога

Воздушная тревога в День Независимости Украины суммарно была объявлена 189 раз. В разных регионах она продолжалась от 3 до 14 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Карта воздушных тревог".

Больше всего воздушные тревоги звучали в Полтавской и Кировоградской областях – до 12 раз. Меньше всего - на западе Украины: от 6 раз.

В столице в День Независимости сигнал тревоги включали 7 раз.

Воздушную тревогу в День Независимости объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов 01

По продолжительности самые длинные тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога без остановки.

Воздушную тревогу в День Независимости объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов 02

Официально 24 августа подтверждены следующие обстрелы или ракетные удары:

  • Полтавская область (Миргород);
  • Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи);
  • Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы);
  • Хмельницкая область (Шепетовский район);
  • Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская громады)
  • Запорожская область (Запорожье);
  • Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская громады);
  • Черниговская область (Черниговский район);
  • Донецкая область (линия разграничения).

Также взрывы раздавались на оккупированных россиянами территориях:

  • Токмак, Запорожская область (состав боеприпасов россиян);
  • Ровеньки, Луганщина (база оккупантов);
  • Каховский район, Херсонщина (база русских военных);
  • Чаплинка, Херсонщина (склад боеприпасов и база оккупантов);
  • Бериславский район, Херсон (информация уточняется).

Автор: 

День Независимости (1196) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+7
"зелений " жорстоко відповів словами.
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25.08.2022 09:40
+6
У кацапстані мають оголошувати тривогу щонайменше вдвічі частіше, ніж в Україні.
Чому цього не відбувається?
Жаль обстрілювати кацапські міста?
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25.08.2022 09:03
+6
Не вводите людей в Оман...
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25.08.2022 09:09
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Правила форума Совет форумчан
У кацапстані мають оголошувати тривогу щонайменше вдвічі частіше, ніж в Україні.
Чому цього не відбувається?
Жаль обстрілювати кацапські міста?
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25.08.2022 09:03 Ответить
Не вводите людей в Оман...
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25.08.2022 09:09 Ответить
"зелений " жорстоко відповів словами.
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25.08.2022 09:40 Ответить
а как дышал )))
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25.08.2022 10:57 Ответить
Хмырь мавзолейный применяет тактику ракетного террора по всей Украине от маленьких сел и поселков до крупных мегаполисов...
Бог все записывает себе в особую школьную тетрадь...будущим поколениям...
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25.08.2022 09:59 Ответить
Не забудьте добавить, что кроме тревог были еще и ракеты. Ну те, которые все ждали в этот день и к которым готовились. Но обосрались. Все как обычно, ничего нового.
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25.08.2022 10:31 Ответить
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25.08.2022 10:38 Ответить
вести из дурдома)))
///
Соловйов звинуватив Збройні сили України у тероризмі.
Мовляв, ті захопили всіх українців у заручники

https://t.me/glavcomua/13931

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25.08.2022 11:04 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZXoqlfnAahOAWJar_yObuaeaI3J6xQEIQtDlEFnmIJez7M1jppHMT5GoRciDzKMY_1omdouFRjXpsWhl86wP6Es0htykr-Qj840vH6fmutcvgDntwbe2Wv-CeaKVU4HS1McpYmSCj7m7czJJI-e8US8Nzava7kge4Zvpy6UNGoX07IAJfkvZBZJEBYYwuSkkGw&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergey Fursa

Не твоя, вот ты и бесишься

189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.

Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.

И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.

И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
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25.08.2022 11:16 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73?__cft__[0]=AZUdiff66MDrcAk3X3HBacOLyhKqyfgJtlzsd6Cinw0w6n8g8h6S8M88guvenjuZelbm2h_VU-Cg_RpKMYY1ZIRFTS5S-sPJJoV2-D6TidIfsPEok83UBdPRZiDne4Yn2Dzjevma2ewDBYADZi9tA1QK66qTv3UNC6njeUhdw_qLfDidXhzoabBPdid-TWbMTVY&__tn__=-UC%2CP-R Олег Синельников

https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73/posts/pfbid0DLf5ggdUeg5J3ZYAodiD2TvcZJti8CdhkJYK9xLDdkLkpf2vvZ5JfHBZ4cJLQpCql?__cft__[0]=AZUdiff66MDrcAk3X3HBacOLyhKqyfgJtlzsd6Cinw0w6n8g8h6S8M88guvenjuZelbm2h_VU-Cg_RpKMYY1ZIRFTS5S-sPJJoV2-D6TidIfsPEok83UBdPRZiDne4Yn2Dzjevma2ewDBYADZi9tA1QK66qTv3UNC6njeUhdw_qLfDidXhzoabBPdid-TWbMTVY&__tn__=%2CO%2CP-R 21 August, 14:07 ·

Незайве нагадування про московську секту, яка все ще окупує частину наших церков і мізків наших громадян.

Ця секта має бути заборонена як деструктивна і антидержавна. Мовчу вже про те, що вона за справами своїми є сатанинською.

Рано чи пізно на цей крок держава повинна зважитися, якщо вона хоче вижити і вийти нарешті з гавані руZZкого міра
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25.08.2022 11:30 Ответить
 
 