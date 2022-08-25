Воздушную тревогу в День Независимости объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов. ИНФОГРАФИКА

Воздушная тревога в День Независимости Украины суммарно была объявлена 189 раз. В разных регионах она продолжалась от 3 до 14 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Карта воздушных тревог".

Больше всего воздушные тревоги звучали в Полтавской и Кировоградской областях – до 12 раз. Меньше всего - на западе Украины: от 6 раз.

В столице в День Независимости сигнал тревоги включали 7 раз.

По продолжительности самые длинные тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога без остановки.

Официально 24 августа подтверждены следующие обстрелы или ракетные удары:

Полтавская область (Миргород);

Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи);

Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы);

Хмельницкая область (Шепетовский район);

Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская громады)

Запорожская область (Запорожье);

Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская громады);

Черниговская область (Черниговский район);

Донецкая область (линия разграничения).

Также взрывы раздавались на оккупированных россиянами территориях: