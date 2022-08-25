Россияне разместили БТРы в 60 метрах от 5-го реактора ЗАЭС, - британская разведка

Захваченная русской армией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) стала источником опасности. Среди рисков нарушение систем охлаждения реакторов и повреждение резервного источника питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в начале марта российские войска атаковали и захватили Запорожскую атомную электростанцию.

При этом 21 августа 2022 г. снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора. Российские войска пытались скрыть машины, припарковав их под трубами и мостиками.

"Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в то время как Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, останутся нарушения систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки работающего под давлением персонала.

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