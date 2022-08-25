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Россияне разместили БТРы в 60 метрах от 5-го реактора ЗАЭС, - британская разведка

заес,аес,запорізька

Захваченная русской армией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) стала источником опасности. Среди рисков нарушение систем охлаждения реакторов и повреждение резервного источника питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в начале марта российские войска атаковали и захватили Запорожскую атомную электростанцию.

При этом 21 августа 2022 г. снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора. Российские войска пытались скрыть машины, припарковав их под трубами и мостиками.

"Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в то время как Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, останутся нарушения систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки работающего под давлением персонала.

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армия РФ (19035) Великобритания (4919) оккупация (10112) разведка (4168) Запорожская АЭС (701)


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Зелений зрадник здав ЗАЕС, а тепер це головний біль для усього світу.
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25.08.2022 09:04 Ответить
Отак зелені готувались до оборони...
Тепер сидимо як на пороховій бочці, яку от от підпалять схиблені кацапи
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25.08.2022 09:10 Ответить
Як каже балабол данілов-"ми не розраховували що ЗАЕС захоплять з усіх боків".
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25.08.2022 09:19 Ответить
На такі об'єкти потрібно вводити міжнародні комісії з відповідним обладнанням. А то дістали вже своїми взаємними звинуваченнями в обстрілах. Якщо АЕС "бабахне" потім вже буде пофіг хто стріляв. Дістанеться всім.
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25.08.2022 09:42 Ответить
 
 