В Чаплино завершены поисковые работы. Погибли 25 человек, двое из них - дети, - ОП

В поселке Чаплино на Днепропетровщине, куда вчера попали российские ракеты, завершились спасательно-поисковые работы.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок - во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек", - отметил 31 человек. он.

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Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.