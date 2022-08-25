В Чаплино завершены поисковые работы. Погибли 25 человек, двое из них - дети, - ОП
В поселке Чаплино на Днепропетровщине, куда вчера попали российские ракеты, завершились спасательно-поисковые работы.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок - во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек", - отметил 31 человек. он.
Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.
Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
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только око за око , зуб за зуб .
Все, бувай, бовдуре...
П.С. З приводу діжок та фанери: ми прислухаємося до Вашоі поради, дякую.
краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
Це хто, представник МВС? Чому цитують консультанта завхоза?
Найгірший і найболючіший День Незалежності в історії ******** незалежної України!!!
і ніхто із них не переймався долею наших людей і ті що виступали на суені , і ті що з насолодою дивилися на цей шабаш !!
"Хотите посмотреть своими глазами новые места - вступайте в ВСУ!"