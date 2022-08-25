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Новости Война
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На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается, - Пентагон

винищувач

США пока не передают Украине американские истребители четвертого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Пентагона Колин Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, текущий приоритет в отношении авиации для США — это обеспечение нормального использования самолетов, которые уже есть у Украины.

"Мы предоставили украинцам некоторые ракеты HARM, и мы адаптировали эти ракеты, чтобы они могли стрелять из МиГ-29. Так что они, конечно, не были предназначены для того, чтобы летать с такого оборудования — они были предназначены для того, чтобы летать с наших самолетов, и украинцы в последние недели с большим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя российские радиолокационные системы", — сказал он.

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Каль заявил, что даже если США объявят о передаче своих истребителей сейчас, они не поступали бы в Украину в течении нескольких лет, а поэтому Пентагон сосредоточился на том, что касается украинских истребителей советского производства.

"Важно, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на востоке и, возможно, перейти в контрнаступление", — отметил замглавы Пентагона.

Одновременно он подчеркнул, что вопрос возможной передаче истребителей Украине остается на столе переговоров, однако окончательных решений по этому поводу не принято.

"Итак, мы пытаемся очень тщательно подходить к вопросу о том, какие системы, по нашему мнению, наиболее целесообразны для Украины в этом контексте, смогут ли они ее поддерживать? Могут ли они себе это позволить? Потому что, конечно, вы знаете, миллиарды долларов международной помощи не могут быть чем-то через 10 лет или через 20 лет. Так что это тоже должны быть системы, которые может выдержать сама Украина", — резюмировал чиновник.

Автор: 

авиация (2821) оружие (10198) Пентагон (1446) помощь (7758) США (26381)


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Топ комментарии
+15
Роки це тому що чекатимуть доки не буде у владі кацапських агентів?
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25.08.2022 09:20
+14
Якщо допомога буде надходити вибірково і такими темпами як зараз - тоді готуйтеся, що в недалекому майбутньому будете вже самі застосовувати весь свій арсенал для захисту свого східного флангу.
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25.08.2022 09:22
+13
А ви якось турбувались про державу до 24,02 ?
Обрали клована, який тільки і знав що шашлики смажити.
Не розумію я таких людей. Вам всі щось винні.
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25.08.2022 09:34
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Американцы дело говорят - надо смотреть широко по факту.
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25.08.2022 10:20 Ответить
Важно, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на востоке и, возможно, перейти в контрнаступление", - отметил замглавы Пентагона.

Это давно стало очевидно - судя по общим поставкам вооружения с Запада.
По непонятной причине они не рассчитывают на победу Украины
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25.08.2022 10:27 Ответить
Они просто решили что наступление им не нужно а нужно кровавое изматывание рашистской армии естественно за наш счёт за наши жизни, медленное такое изматывание, почему? Думаю прежде всего страх
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25.08.2022 10:33 Ответить
Я не хочу, чтобы Украина проиграла и потеряла даже 1 метр своей территории.
Но у меня большие сомнения, что получится так измотать русских, чтобы они просто встали и ушли, да ещё и денег оставили.

Пока всё идёт по сценарию: захватим кусок, референдум, присоединим к себе.
В так режиме они успевают восстанавливать силы и фактически могут оставить Украине столько сколько посчитают нужным.

Я не знаю, может ли Украина переломить ситуацию, но очень надеюсь на это. Проблема в том, что все надежды на Запад, но они настроены иначе.
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25.08.2022 10:58 Ответить
Вот приблизительно та линия фронта которая сейчас есть запад устраивает ну минус правобережная часть Херсона возможно, за зиму ее укрепят и зальют бетоном обе стороны, и что бы такую оборону прорвать нужно очень большие силы, которых естественно запад не даст
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25.08.2022 11:12 Ответить
Запад может и устраивает, русских сомневаюсь.
По всему так, что меньше чем на "по Днепру" они не согласятся - это факт. Украина должна остаться без выхода к морю и максимально без промышленности и АЭС-ий.
Но

Они зайдут так далеко, на сколько им позволит Запад, сказано не в обиду Украине, а лишь касаемо западной помощи.
А русские с удовольствием готовы забрать "исторические территории" в том смысле, что это дальше Днепра.

В общем это де-юре противостояние России и Украины, а де-факто России и Запада. И для Украины каждый метр и каждая жизнь - это неприемлемая потеря, а для Запада - это малая жертва, на которую они готовы пойти, в разумных для них рамках, пока это не коснется их лично.
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25.08.2022 12:02 Ответить
желаю, чтобы это коснулось их лично! всех!
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26.08.2022 01:07 Ответить
Звісно літаків не буде ще кілька років.Для цього потрібні підготовлені аеродроми,персонал і технічне обладнання.Пілоти,це навіть не найголовніше.
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25.08.2022 10:29 Ответить
Не треба нити - просто дивіться чим воюють наші.
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25.08.2022 10:35 Ответить
Анекдот из Ютьюба...
Байден каже..Зеля сколько тебе надо HIMARS?
Мистер Байден..а дасте мені лісного Гимарса?
Байден каже Авжеж,,,а для чого?
Зеля..хочу Мавзолей чЛєнина взірвати..бо воняє це гівно дуже..🤣
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25.08.2022 10:37 Ответить
Нам бі не Ф американские, а Грипены с самолетоми ДРЛО Айрис в паре.Американцы не будут ПОСТОЯННО гонять вдоль границ Е3 Сентри. Или счет выставят -офигеем. А связка Грипен+ Аирис можна легко рассредоточить по малым аеродроман(и даже участкам автодорог) и цена часа полета совсем другая. Грипены есть у Чехов, Финнов и Шведов. Ну и час полета сравнить ф15 и Грипена. Про обслуживание и базирование просто промолчу
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25.08.2022 10:49 Ответить
Навчання пілотів тривають роки, це вам не дати новобранцю автомат, показати з якого кінця він стріляє і на передову, тому американці праві щодо того, що потрібно впершу чергу надавати зброю котру можна використати тут і отепер, а літаки це на перспективу.
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25.08.2022 10:52 Ответить
При любом раскладе 💙💛ЗСУ 💪 это Сила..а для рабZe путлера гнилая Могила...☠️🦍из СтеклоВаты
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25.08.2022 10:52 Ответить
Фишку советскую вспомнил...
В 1968 году якобы пилот Гагарин и Серёгин разбились на спаррке Миг -15 во время тренировочного полета...
Эту сказку нам трещат уже много лет...
Вопрос простой..если асы такого класса летали на таком дерьме...а были уже и Миги и Яки и прочие Су...куда круче этого хлама миг-15...
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25.08.2022 10:58 Ответить
Это понятно - мавр сделал своё дело и его усадили на МиГ-15.
А вот как Гагарин не привёз ни фото, ни кинолёнок ?
Это вообще возможно в природе ?
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25.08.2022 11:55 Ответить
Ну, было заявлено , что пилоты востанавливали летные навыки, по программе. Если это Гагарин, так что ему, только на ракетах летать??? Но это тольео гипотеза
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25.08.2022 12:58 Ответить
зради немає і не буде
для чого озвучувати стратегічну інформацію?
пентагон і держдеп це вам не пацани із рогатками
кацапи на власній шкірі відчують появу натівських літаків в лавах ЗСУ
все буде Україна
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25.08.2022 11:06 Ответить
я одного нерозумію, якщо Захід дає фінанси на війну ,то, хіба не можна купити ті літаки в будь якій країні за гроші. Чоловік Камалії купив літак за свої гроші, і не чекав поки їх хтось колись комусь передасть.Базар зброї ще ніхто невідміняв!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2022 12:10 Ответить
Я так понял что с такими темпами поддержки придётся самим воевать с кацапами.
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25.08.2022 12:53 Ответить
А зараз, хиба не самі?)
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25.08.2022 13:31 Ответить
Але А10 буде 100%
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25.08.2022 12:57 Ответить
потрібно готувати пілотів і менше афішувати що і коли..
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25.08.2022 18:24 Ответить
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