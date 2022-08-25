На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается, - Пентагон
США пока не передают Украине американские истребители четвертого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах.
Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Пентагона Колин Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, текущий приоритет в отношении авиации для США — это обеспечение нормального использования самолетов, которые уже есть у Украины.
"Мы предоставили украинцам некоторые ракеты HARM, и мы адаптировали эти ракеты, чтобы они могли стрелять из МиГ-29. Так что они, конечно, не были предназначены для того, чтобы летать с такого оборудования — они были предназначены для того, чтобы летать с наших самолетов, и украинцы в последние недели с большим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя российские радиолокационные системы", — сказал он.
Каль заявил, что даже если США объявят о передаче своих истребителей сейчас, они не поступали бы в Украину в течении нескольких лет, а поэтому Пентагон сосредоточился на том, что касается украинских истребителей советского производства.
"Важно, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на востоке и, возможно, перейти в контрнаступление", — отметил замглавы Пентагона.
Одновременно он подчеркнул, что вопрос возможной передаче истребителей Украине остается на столе переговоров, однако окончательных решений по этому поводу не принято.
"Итак, мы пытаемся очень тщательно подходить к вопросу о том, какие системы, по нашему мнению, наиболее целесообразны для Украины в этом контексте, смогут ли они ее поддерживать? Могут ли они себе это позволить? Потому что, конечно, вы знаете, миллиарды долларов международной помощи не могут быть чем-то через 10 лет или через 20 лет. Так что это тоже должны быть системы, которые может выдержать сама Украина", — резюмировал чиновник.
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Это давно стало очевидно - судя по общим поставкам вооружения с Запада.
По непонятной причине они не рассчитывают на победу Украины
Но у меня большие сомнения, что получится так измотать русских, чтобы они просто встали и ушли, да ещё и денег оставили.
Пока всё идёт по сценарию: захватим кусок, референдум, присоединим к себе.
В так режиме они успевают восстанавливать силы и фактически могут оставить Украине столько сколько посчитают нужным.
Я не знаю, может ли Украина переломить ситуацию, но очень надеюсь на это. Проблема в том, что все надежды на Запад, но они настроены иначе.
По всему так, что меньше чем на "по Днепру" они не согласятся - это факт. Украина должна остаться без выхода к морю и максимально без промышленности и АЭС-ий.
Но
Они зайдут так далеко, на сколько им позволит Запад, сказано не в обиду Украине, а лишь касаемо западной помощи.
А русские с удовольствием готовы забрать "исторические территории" в том смысле, что это дальше Днепра.
В общем это де-юре противостояние России и Украины, а де-факто России и Запада. И для Украины каждый метр и каждая жизнь - это неприемлемая потеря, а для Запада - это малая жертва, на которую они готовы пойти, в разумных для них рамках, пока это не коснется их лично.
Байден каже..Зеля сколько тебе надо HIMARS?
Мистер Байден..а дасте мені лісного Гимарса?
Байден каже Авжеж,,,а для чого?
Зеля..хочу Мавзолей чЛєнина взірвати..бо воняє це гівно дуже..🤣
В 1968 году якобы пилот Гагарин и Серёгин разбились на спаррке Миг -15 во время тренировочного полета...
Эту сказку нам трещат уже много лет...
Вопрос простой..если асы такого класса летали на таком дерьме...а были уже и Миги и Яки и прочие Су...куда круче этого хлама миг-15...
А вот как Гагарин не привёз ни фото, ни кинолёнок ?
Это вообще возможно в природе ?
для чого озвучувати стратегічну інформацію?
пентагон і держдеп це вам не пацани із рогатками
кацапи на власній шкірі відчують появу натівських літаків в лавах ЗСУ
все буде Україна