Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 850 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 929 танков и 4 245 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 августа потери личного состава противника составляют около 45 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 45850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1929 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4245 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1037 (+1) ед,

РСЗО - 272 (+6) ед,

средства ПВО - 148 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 202 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,

специальная техника - 99 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.