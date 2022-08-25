РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6751 посетитель онлайн
Новости Война
8 312 10

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 850 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 929 танков и 4 245 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 августа потери личного состава противника составляют около 45 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 45850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1929 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4245 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1037 (+1) ед,

РСЗО - 272 (+6) ед,

средства ПВО - 148 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 202 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,

специальная техника - 99 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ остановили наступление оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 850 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 929 танков и 4 245 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823) техника (1732) потери (4368)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
+3 ватальоти??? План по ювілею перевиконано!
показать весь комментарий
25.08.2022 09:27
+4
СкреПОНОСная рабZeя утилизирует свой металлолом от Камчатки до Кенигсберга...
показать весь комментарий
25.08.2022 09:34
+2
А ваша Галя - балувана!
показать весь комментарий
25.08.2022 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+3 ватальоти??? План по ювілею перевиконано!
показать весь комментарий
25.08.2022 09:27 Ответить
та й кількість безпілотників радує
показать весь комментарий
25.08.2022 11:10 Ответить
В рашці хваляться про рекордні продажі лада "гранта".
показать весь комментарий
25.08.2022 09:58 Ответить
СкреПОНОСная рабZeя утилизирует свой металлолом от Камчатки до Кенигсберга...
показать весь комментарий
25.08.2022 09:34 Ответить
тобто вчора ппо не збило жодної пацакської ракети?
показать весь комментарий
25.08.2022 10:09 Ответить
А ваша Галя - балувана!
показать весь комментарий
25.08.2022 10:14 Ответить
Збило, але тут не зрозуміло по яким принципам збиті ракети йдуть в статистику.
показать весь комментарий
25.08.2022 10:56 Ответить
И от тайги аж до Пинских болот
парашинска армия на ... идёт !!!
показать весь комментарий
25.08.2022 11:07 Ответить
Отрицательное перемалывание техники НАТО.
показать весь комментарий
25.08.2022 12:41 Ответить
 
 