376 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 733 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 1109 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 25 августа 2022 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 376 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

"24 августа враг осуществил ракетный обстрел пгт Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области. Погибли двое детей 6 и 11 лет, еще пятеро детей получили ранения.

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24 августа в результате обстрела гражданской инфраструктуры г. Новый Буг Николаевской области получили ранения двое детей в возрасте 10 и 16 лет. В ночь на 25 августа оккупанты обстреляли с. Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Ранены трое детей 2, 7 и 15 лет", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.