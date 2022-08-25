Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС по приглашению Украины, - Гутерриш

Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ по приглашению Украины на Запорожскую АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - написал он.

Гутерриш подчеркнул, что "Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева (через подконтрольную Киеву территорию) на ЗАЭС".

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