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Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС по приглашению Украины, - Гутерриш

заес,станція,запорізька,атомна

Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ по приглашению Украины на Запорожскую АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", - написал он.

Гутерриш подчеркнул, что "Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева (через подконтрольную Киеву территорию) на ЗАЭС".

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МАГАТЭ (388) Гутерриш Антониу (334) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+2
З голубими касками в супроводі і бойовими офіцерами в складі. Інакше місія буде невиконання
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25.08.2022 09:46
+1
не чув , потрібна військова операція для знищення терористів рф на станції.
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25.08.2022 10:18
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З голубими касками в супроводі і бойовими офіцерами в складі. Інакше місія буде невиконання
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25.08.2022 09:46 Ответить
Дивно виглядає те, що досі Зеленський не звернувся по допомогу безпосередньо до НАТО для вирішення цієї небезпечної ситуації (!!). Начебто все нормально, точно як і перед 24 лютого.
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25.08.2022 09:55 Ответить
Вибачте, а Ви в цьому впевнені? А про заяву НАТО моржовій звіздє, не чули?
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25.08.2022 10:14 Ответить
не чув , потрібна військова операція для знищення терористів рф на станції.
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25.08.2022 10:18 Ответить
НАТО заявила: Як що буде хоч якийсь витік з ЗАЕС радіаціі, це підіймає статью 5 та початок 3 світовой війні,,,
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25.08.2022 10:25 Ответить
так, чекаємо коли буде витік, або вже пора почати операцію НАТО??
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25.08.2022 10:28 Ответить
Для тог МГАТЕ і їде на ЗАЕС...
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25.08.2022 10:40 Ответить
Вибачте МАГАТЕ!
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25.08.2022 10:41 Ответить
шо таке ? обісралися що вітер дмухне у сторону європи ?
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25.08.2022 09:56 Ответить
І я готовий підтримати і занепокоїний! І шо?
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25.08.2022 10:06 Ответить
Підтримують штані, як що в сралися.
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25.08.2022 10:59 Ответить
 
 