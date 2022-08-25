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Новости Война
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Сообщено о подозрении в госизмене и вербовке корректировщиков бывшей преподавательнице столичного университета Бильченко, - Офис генпрокурора. ФОТО

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшей преподавательнице столичного университета в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны.

Также сообщено о подозрении двум ее сообщникам. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с февраля 2022 подозреваемая, находясь на территории страны-агрессора и, действуя по заказу кураторов из РФ, создала и администрировала в мессенджере "Telegram" ряд групп. В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в г. Киеве и Киевской области.

"По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля 2022 года, совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур РФ ", – говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении в госизмене и вербовке корректировщиков бывшей преподавательнице столичного университета Бильченко, - Офис генпрокурора 01

Кроме того, на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети vkontakte и на канале YouTube преподавательница распространяла видео и сообщения, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины. Также в этих сообщениях она призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

В настоящее время подозреваемой инкриминированы действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, государственное предательство, совершенное в условиях военного положения и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Читайте также: Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов

Также сообщено о подозрении одному из членов группы в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Кроме того, в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Отметим, что фамилию бывшей преподавательницы Офис генпрокурора не называет. Впрочем, судя по фото и учитывая предыдущие события, понятно, что речь идет о скандальной профессоре Евгении Бильченко, которую ранее уволили из НПУ им. Драгоманова за антиукраинскую позицию.

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обычный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.

Позже Бильченко пожаловалась, что оказалась не нужна своим соратникам по "русскому миру".

Автор: 

государственная измена (1532) коллаборационизм (869) подозрение (482) Офис Генпрокурора (2455) Бильченко (5)


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Топ комментарии
+27
Забавно,что это существо и на засрашке чмырят все кому не лень)
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25.08.2022 10:34
+24
вона звичайна використана ганчірка..., про таких говорять - після застосування - викинути...
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25.08.2022 10:38
+20
і таких більченок, шуфричів, ківалових, мураєвих, сивох, погребінскіх та інших адептів руZZкого міра бігають сотнями по Україні.....правда, пані вінідіктава?? а вона "помічала" ТІЛЬКИ Стерненка та інших Патріотів України....
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25.08.2022 10:39
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Забавно,что это существо и на засрашке чмырят все кому не лень)
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25.08.2022 10:34 Ответить
вона звичайна використана ганчірка..., про таких говорять - після застосування - викинути...
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25.08.2022 10:38 Ответить
Використаний жіночий презерватив, кажуть, є й такі
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25.08.2022 10:43 Ответить
Ця продажна , рижа ку@ ва давно втекла до московіі !
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25.08.2022 12:18 Ответить
Да,она давно в Москве
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25.08.2022 15:05 Ответить
Як там з мінами на Чонгарі? Чи як там справи з Оманом? Нафіга треба така прокуратура з цими сраними відосиками?
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25.08.2022 10:47 Ответить
Мармизу замалювали мабуть щоб людей не лякати
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25.08.2022 10:35 Ответить
А нафіга блурили хавальник особі, яку вже всі знають?
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25.08.2022 10:36 Ответить
Ми що її не бачили,що її за пікселили? Чи це зроблено для тих,в кого слабке серце?
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25.08.2022 10:36 Ответить
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25.08.2022 10:36 Ответить
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25.08.2022 10:53 Ответить
"героїня" фільму жахів...
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25.08.2022 11:09 Ответить
Яке ж воно страшне і гидке 🤣🤣🤣
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25.08.2022 12:19 Ответить
і таких більченок, шуфричів, ківалових, мураєвих, сивох, погребінскіх та інших адептів руZZкого міра бігають сотнями по Україні.....правда, пані вінідіктава?? а вона "помічала" ТІЛЬКИ Стерненка та інших Патріотів України....
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25.08.2022 10:39 Ответить
Слово пані має таке саме відношення до венідиктової, як лайно до смачної страви.
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25.08.2022 14:30 Ответить
Да какие сотни? Десятки тысяч? Вчера по Харькову взорвало фото начальника департ, земельн- отношений горисполкома на Порше в Ницце возле престижного казино, семейка танцует, папик за рулеткой итд. Ну как!? И рядом ещё Порше и укр номерами, возможно жены. Пока не перестреляет здесь, на фронте на передке не победим! Не Нова схема. Внутренний враг опасней очень.
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25.08.2022 16:11 Ответить
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25.08.2022 10:39 Ответить
Криса - вона і в Африці криса. Пацюки - то окрема тема
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25.08.2022 10:41 Ответить
дегенерація - написана великими літерами на цій мерзенній харі.
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25.08.2022 11:08 Ответить
Зуби сховай , потворо
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25.08.2022 12:20 Ответить
А чого її заблюрили? Ми що, не знаємо в ліцо цю ворожнечу? Прахффєсорша, ***
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25.08.2022 10:40 Ответить
А по моему очень гуманно, что запикселили.
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25.08.2022 11:25 Ответить
Рік назад москалі спокійно приїжджали в Україну і на фестиваль Атлас,приїжджав меладзе.Я до того.що ця більченко спокійно всі роки війни викладала.Незрозуміло,що взагалі вона може викладати? Зараз то всі лицемірними патріотами стали.А де ви раніше були? Шашличків чекали? Зараз то хороші шашлички,з людей.
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25.08.2022 10:42 Ответить
Ну ... почнемо з того що ця тваринка "викладала" в педагогічному університеті ім. Драгоманова. Як відомо, "педагогіка" це псевдонаука яка взагалі не має власного предмету і цій "царині" панують шарлатани, а прохідний бал ЗНО в цей "видатний" ВУЗ лише 103. А 103 це рівень олігофрена...
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25.08.2022 10:57 Ответить
Завжди вважав, що це дружина ківи..
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25.08.2022 10:44 Ответить
Ха...Не для него эта роза возле жомовой ямы расцвела.
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25.08.2022 10:58 Ответить
Такою пикою тільки ворогів лякати!
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25.08.2022 10:44 Ответить
Оставьте её в покое !
Такая породистая самка должна жить на РФ и давать им соответствующее крысиное потомство !
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25.08.2022 10:47 Ответить
Так потомство от этой ***** придёт с оружием в руках в Украину. Не, такую ***** нужно закопать живьём под землю и обоссать
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25.08.2022 10:54 Ответить
Убейте эту ***** пока оно не отложило яйца
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25.08.2022 10:53 Ответить
100% цю потвору потрібно закопати
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25.08.2022 13:08 Ответить
А вот подельница.Или это другое?
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25.08.2022 10:55 Ответить
Її пику тільки кадри Боневтіка можуть не знати
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25.08.2022 10:55 Ответить
ха-ха, знов зрадник та колаборант на -О

чому я не здивований?

https://censor.net/ua/news/3362782/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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25.08.2022 10:56 Ответить
Ну що тут скажеш, крім того, що не покараний злочин призводе до рецидиву.
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25.08.2022 11:01 Ответить
підозра, це добре, з статті не зрозуміло, ця мерзотна тварина в камері, чи на волі? чи може як виїхала в кацапію. так і не поверталась.... Якщо в кацапії, судити заочно з обов,язковою конфіскацією майна.
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25.08.2022 11:06 Ответить
В кацапії.Взамуж там вийшла за подібне собі.Тепер шмарклі по паперу розводить,"как ее кинул русский мир" и "денег нет,а работать не хочу и не умею",и "я так ждала,что меня подберут люди медведчука"-короткий зміст "творіння" пришелепкуватої.
Якщо цікаво-https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-12-18/5691615-meni-zaboronili-robiti-vse-skandalna-bilchenko-pereikhala-zhiti-do-rosii-ale-iy-tam-ne-spodobalosya повна версія
А оце муж

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25.08.2022 11:14 Ответить
Они достойны друг друга. Каждой твари по паре.
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25.08.2022 11:27 Ответить
Вони й@ бнуті обоє на всю голову -
обох закопати
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25.08.2022 13:12 Ответить
Якже легко знайти зрадника в Україні і завербувати. Навіть така придуркувата професорша, як Більченко і та змогла знайти більше десятка зрадників.
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25.08.2022 11:10 Ответить
Мата Харя лаптеногого розлива
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25.08.2022 11:11 Ответить
Вряд ли этот с виду Божий одуванчик вербовал корректировщиков.😅
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25.08.2022 11:18 Ответить
Нажаль, але це чмо у нас не посадять: засудять, але від "кічі" воно "отмажєтся" - колаборантські "адвокати" а-ля "'опажопа" "відштукатурять".
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25.08.2022 11:28 Ответить
які дії вчинено по відношенню до завідувача кафедри, який приймав її на роботу і покривав тривалий час? очевидно, її антиукраїнська позиція була йому добре відомою
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25.08.2022 11:35 Ответить
Може вона з вигляду і дурочка, але ця ***** фарбована знала, що робила злочини проти власної держави і тим не менше свідомо це робила.
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25.08.2022 11:46 Ответить
І що могло це чмо навчити наших дітей?
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25.08.2022 11:49 Ответить
І хто допустив цю істоту до викладання?
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25.08.2022 12:11 Ответить
Правильно що їбло її сховали бо показ її рила в мережі дорівнювало б терористичному акту
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25.08.2022 12:16 Ответить
Куди вся наволоч з "підозрами" дівається? Хто небудь дослідив кінцевий результат? Чи все це "мильні бульбашки",які лопаються і розчиняються у часі?
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25.08.2022 12:17 Ответить
усі ці підозри, в основному, оголошуються істотам, які знаходяться поза межами контрольованих Україною територій
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25.08.2022 13:30 Ответить
Накрашенная страшная и ненакрашенная....
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25.08.2022 13:02 Ответить
Я бачив її в живу!
І ось що я думаю - це створіннячко треба брати живим!
Науковці мають провести досліди й встановити, кому і яким чином вдалося схрестить Чихуа-хуа й жолудь...
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25.08.2022 13:15 Ответить
Цікавий експонат для досліджень генезису державної зради особини, якій Україна дала все: освіту, успішну кар'єру, матеріальний достаток тощо.
Настільки була її ненависть до всього українського глибока і всеосяжна, що так швидко була викрита, як активний посібник рашистської пітьми.
Найперше, що потпібно зробити, це позбавити її українського громадянства і оголосити в міжнароднмй розшук.
Нехай робить пластичну операції а-ля оксана мертвечук, щоб рідна мати не впізнала, та до кінця своїх днів ховалась від правосуддя.
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25.08.2022 13:28 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2021-12-18/5691615-meni-zaboronili-robiti-vse-skandalna-bilchenko-pereikhala-zhiti-do-rosii-ale-iy-tam-ne-spodobalosya


"Мені заборонили робити все": скандальна письменниця Більченко переїхала жити до Росії, але їй там не сподобалося

автор

https://telegraf.com.ua/ukr/author-21577.html Геннадій Лубенець

Дата публікації 18 грудня 2021, 23:32

https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428x240/4/2c/77f6c77b-d32f94e7b3ff6b792628ce5662db72c4.jpg?v=3013_1
Євгенія Більченко

Скандальна експрофесорка переїхала до Росії і тепер скаржиться, як там погано.

Скандальна письменниця та прихильниця "російського світу" Євгенія Більченко, яка в січні звинуватила Україну у "фашизмі" та "людиноненависницькій ідеології", таки переїхала до Росії. Але як виявилося, жити там не так добре, як вона собі це уявляла.

Розповідям про те, як насправді її прийняли у РФ, присвячений цілий пост у її профілі у https://www.facebook.com/yevzhik/posts/4554966111205130 Фейсбук .

За її словами, їй у Росії не лише заборонили викладати, а й згадувати про те, що вона мала професорське звання. Крім того, як вона з'ясувала, їй не можна займатися письменницькою діяльністю.

Вона наголосила, що боїться виходити надвір.
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428-*/5/cb/6cd8fddc-69******************************.jpg?v=2243_1

До того ж вона додала, що спочатку хотіла, щоб їй у Росії поставили пам'ятник.
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428-*/3/20/d18020c9-5282ac23233fed39ac4637218a4a8203.jpg?v=2498_1

Як повідомлялося раніше, Більченко була професором у НПУ ім. Драгоманова, проте влипла у скандал через антиукраїнські висловлювання. Після цього її спочатку усунули з посади, а потім і зовсім звільнили.
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25.08.2022 15:21 Ответить
Цю зрадницю-развратницю незабаром кокнуть , або влаштують показове правосуддя на расєі. Її вже звинувачують у шпигунстві на користь України, тому нам треба лише зачекати і кацапня сама її покарає за зраду Україні.
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25.08.2022 15:30 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-08-25/5714555-profesorka-zradnitsya-bilchenko-i-v-rosii-shkodit-ukraini-stali-vidomi-podrobitsi

Професорка-зрадниця Більченко і на росії шкодить Україні: стали відомі подробиці

автор



https://telegraf.com.ua/ukr/author-22325.html Наталія Чебан

Дата публікації 25 серпня

Підозрювана з 24 лютого займалася вербуванням корегувальників вогню по Києву.

Представники Печерської окружної прокуратури міста Києва обґрунтовано підозрюють колишню педагогиню одного зі столичних університетів у державній зраді. Киянка на замовлення російських спецслужб займалася створенням мережі агентів, які здавали окупантам дані про місцеперебування підрозділів Збройних сил України та територіальних оборон міста.

Як повідомили у https://t.me/pgo_gov_ua/5377 пресцентрі Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру отримала не лише викладачка, а й її поплічники. Варто також відзначити, що у відомстві імені підозрюваної не називають, проте судячи з опису та опублікованого фото зрадниці, чітко зрозуміло, що це одіозна професорка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і палка фанатка "руского міра" Євгенія Більченко.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/4/63/4ba9720ac9dbfd7659542350fe34f634.jpg Євгенія Більченко

Як вдалося встановити у рамках слідства, з перших чисел лютого 2022 року ексвикладачка топового київського університету, перебуваючи на території росії та діючи на замовлення кураторів з рф, створила у Тelegram низку груп, в яких вербувала громадян України для отримання від них важливої інформації. Понад усе цінувалися відомості про місцезнаходження та переміщення ЗСУ та територіальної оборони столиці та області.

Загалом Більченко спромоглася завербувати понад 10 осіб, які з 24 лютого "зливали" ворогу місця дислокації та пересування українських військовослужбовців.

Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України .

Окрім того, на своїй сторінці у соцмережі підозрювана розповсюджувала відеозаписи та публікації, котрі виправдовували та визнавали правомірною звірства росіян в Україні. Також у цих дописав вона закликала до насильницької зміни державної влади в Україні.

Більченко зараз обґрунтовано підозрюється у державній зраді. Їй вже оголосили про підозру. Крім того, за фактами держзради до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів.
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25.08.2022 15:31 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2022-07-12/5710474-sedaya-i-postarevshaya-odioznaya-kievskaya-eks-prepodavatelnitsa-pokazala-vo-chto-prevratilas-posle-pobega-v-rossiyu

Сива і змарніла: одіозна професорка Більченко показала, на що перетворилась після втечі на росії


Автор

https://telegraf.com.ua/ukr/author-22525.html Юлія Потерянко

Дата публікації 12 липня


Більченко втекла на паРашу у 2021 році

Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України

Колишня викладачка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і фанатка "руского міра" Євгенія Більченко, яка у 2021 році після звільнення з роботи втекла до Санкт-Петербургу і https://telegraf.com.ua/ukr/lifestyle/2022-01-30/5695031-bilchenko-shcho-vtekla-v-rosiyu-viyshla-zamizh-i-gotova-pomerti-za-rosiyskiy-svit вийшла там заміж , показала, на що перетворилась в омріяній росії. Вона відростила сивину і сильно змарніла.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/e/26/61ace45808a6ab81c691d9b09b82b26e.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/8/84/e00da91ad28498a4bb16228436994848.png Більченко доhttps://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/73/bd9997a78cde426797ce89e2c4d27736.png Більченко на паРашi

Пост-порівняння до і після Більченко опублікувала на своїй сторінці у заблокованій в Україні соцмережі "Вконтакті". "Ось такою я була в Києві, коли я викладала в університеті Драгоманова (нафарбована з коротким рудим волоссям, у хіпі). Ось така (ненафарбована, довге сиве волосся, у камуфлі) я стала в Петербурзі, в росії, в основному після спецоперації. Як вам більше?", - написала Більченко. У коментарях вона похвалилась, що тепер у неї "очі щасливі", а на зовнішність їй стало байдуже.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/2/d6/36223bc1bcf079fd052a6963f4f45d62.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/62/2b92607df5ad507e7f97ee2f5596b626.png

Втім, колишня киянка все ж написала, що чимало її давніх київських соратників після початку повномасштабного російського вторгнення змінили позицію і відвернулись від росії. Але при цьому все одно висловила підтримку "спецоперації" кремля.

Про Більченко відомо, що зараз у Санкт-Петербурзі вона займається волонтерством на підтримку окупаційної армії. Колишня викладачка столичного педуніверситету носить футболку з літерою Z і публікує пости на підтримку війни.
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25.08.2022 15:35 Ответить
1. Навішо запікселювати оцю пику, якщо за посиланням у тексті новини її можно побачити у полному розмірі?
2, Навіщо взагалі розміщати у новині запікселений портрет? щоб зацінити її намисто?
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25.08.2022 16:25 Ответить
Розстріл
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25.08.2022 21:29 Ответить
по ній видно, що вона психічно нездорова. Зовнішність в неї потворна, це так. Але одяг? Зачіска? Прикраси? Все це свідчить про психічний розлад.
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26.08.2022 09:52 Ответить
 
 