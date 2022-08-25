Сообщено о подозрении в госизмене и вербовке корректировщиков бывшей преподавательнице столичного университета Бильченко, - Офис генпрокурора. ФОТО
Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшей преподавательнице столичного университета в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны.
Также сообщено о подозрении двум ее сообщникам. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, с февраля 2022 подозреваемая, находясь на территории страны-агрессора и, действуя по заказу кураторов из РФ, создала и администрировала в мессенджере "Telegram" ряд групп. В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в г. Киеве и Киевской области.
"По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля 2022 года, совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур РФ ", – говорится в сообщении.
Кроме того, на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети vkontakte и на канале YouTube преподавательница распространяла видео и сообщения, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины. Также в этих сообщениях она призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
В настоящее время подозреваемой инкриминированы действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, государственное предательство, совершенное в условиях военного положения и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Также сообщено о подозрении одному из членов группы в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Кроме того, в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Отметим, что фамилию бывшей преподавательницы Офис генпрокурора не называет. Впрочем, судя по фото и учитывая предыдущие события, понятно, что речь идет о скандальной профессоре Евгении Бильченко, которую ранее уволили из НПУ им. Драгоманова за антиукраинскую позицию.
Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обычный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.
Позже Бильченко пожаловалась, что оказалась не нужна своим соратникам по "русскому миру".
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Такая породистая самка должна жить на РФ и давать им соответствующее крысиное потомство !
чому я не здивований?
https://censor.net/ua/news/3362782/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Якщо цікаво-https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-12-18/5691615-meni-zaboronili-robiti-vse-skandalna-bilchenko-pereikhala-zhiti-do-rosii-ale-iy-tam-ne-spodobalosya повна версія
А оце муж
обох закопати
І ось що я думаю - це створіннячко треба брати живим!
Науковці мають провести досліди й встановити, кому і яким чином вдалося схрестить Чихуа-хуа й жолудь...
Настільки була її ненависть до всього українського глибока і всеосяжна, що так швидко була викрита, як активний посібник рашистської пітьми.
Найперше, що потпібно зробити, це позбавити її українського громадянства і оголосити в міжнароднмй розшук.
Нехай робить пластичну операції а-ля оксана мертвечук, щоб рідна мати не впізнала, та до кінця своїх днів ховалась від правосуддя.
"Мені заборонили робити все": скандальна письменниця Більченко переїхала жити до Росії, але їй там не сподобалося
автор
https://telegraf.com.ua/ukr/author-21577.html Геннадій Лубенець
Дата публікації 18 грудня 2021, 23:32
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Євгенія Більченко
Скандальна експрофесорка переїхала до Росії і тепер скаржиться, як там погано.
Скандальна письменниця та прихильниця "російського світу" Євгенія Більченко, яка в січні звинуватила Україну у "фашизмі" та "людиноненависницькій ідеології", таки переїхала до Росії. Але як виявилося, жити там не так добре, як вона собі це уявляла.
Розповідям про те, як насправді її прийняли у РФ, присвячений цілий пост у її профілі у https://www.facebook.com/yevzhik/posts/4554966111205130 Фейсбук .
За її словами, їй у Росії не лише заборонили викладати, а й згадувати про те, що вона мала професорське звання. Крім того, як вона з'ясувала, їй не можна займатися письменницькою діяльністю.
Вона наголосила, що боїться виходити надвір.
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До того ж вона додала, що спочатку хотіла, щоб їй у Росії поставили пам'ятник.
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Як повідомлялося раніше, Більченко була професором у НПУ ім. Драгоманова, проте влипла у скандал через антиукраїнські висловлювання. Після цього її спочатку усунули з посади, а потім і зовсім звільнили.
Професорка-зрадниця Більченко і на росії шкодить Україні: стали відомі подробиці
автор
https://telegraf.com.ua/ukr/author-22325.html Наталія Чебан
Дата публікації 25 серпня
Підозрювана з 24 лютого займалася вербуванням корегувальників вогню по Києву.
Представники Печерської окружної прокуратури міста Києва обґрунтовано підозрюють колишню педагогиню одного зі столичних університетів у державній зраді. Киянка на замовлення російських спецслужб займалася створенням мережі агентів, які здавали окупантам дані про місцеперебування підрозділів Збройних сил України та територіальних оборон міста.
Як повідомили у https://t.me/pgo_gov_ua/5377 пресцентрі Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру отримала не лише викладачка, а й її поплічники. Варто також відзначити, що у відомстві імені підозрюваної не називають, проте судячи з опису та опублікованого фото зрадниці, чітко зрозуміло, що це одіозна професорка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і палка фанатка "руского міра" Євгенія Більченко.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/4/63/4ba9720ac9dbfd7659542350fe34f634.jpg Євгенія Більченко
Як вдалося встановити у рамках слідства, з перших чисел лютого 2022 року ексвикладачка топового київського університету, перебуваючи на території росії та діючи на замовлення кураторів з рф, створила у Тelegram низку груп, в яких вербувала громадян України для отримання від них важливої інформації. Понад усе цінувалися відомості про місцезнаходження та переміщення ЗСУ та територіальної оборони столиці та області.
Загалом Більченко спромоглася завербувати понад 10 осіб, які з 24 лютого "зливали" ворогу місця дислокації та пересування українських військовослужбовців.
Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України .
Окрім того, на своїй сторінці у соцмережі підозрювана розповсюджувала відеозаписи та публікації, котрі виправдовували та визнавали правомірною звірства росіян в Україні. Також у цих дописав вона закликала до насильницької зміни державної влади в Україні.
Більченко зараз обґрунтовано підозрюється у державній зраді. Їй вже оголосили про підозру. Крім того, за фактами держзради до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів.
Сива і змарніла: одіозна професорка Більченко показала, на що перетворилась після втечі на росії
Автор
https://telegraf.com.ua/ukr/author-22525.html Юлія Потерянко
Дата публікації 12 липня
Більченко втекла на паРашу у 2021 році
Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України
Колишня викладачка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і фанатка "руского міра" Євгенія Більченко, яка у 2021 році після звільнення з роботи втекла до Санкт-Петербургу і https://telegraf.com.ua/ukr/lifestyle/2022-01-30/5695031-bilchenko-shcho-vtekla-v-rosiyu-viyshla-zamizh-i-gotova-pomerti-za-rosiyskiy-svit вийшла там заміж , показала, на що перетворилась в омріяній росії. Вона відростила сивину і сильно змарніла.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/e/26/61ace45808a6ab81c691d9b09b82b26e.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/8/84/e00da91ad28498a4bb16228436994848.png Більченко доhttps://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/73/bd9997a78cde426797ce89e2c4d27736.png Більченко на паРашi
Пост-порівняння до і після Більченко опублікувала на своїй сторінці у заблокованій в Україні соцмережі "Вконтакті". "Ось такою я була в Києві, коли я викладала в університеті Драгоманова (нафарбована з коротким рудим волоссям, у хіпі). Ось така (ненафарбована, довге сиве волосся, у камуфлі) я стала в Петербурзі, в росії, в основному після спецоперації. Як вам більше?", - написала Більченко. У коментарях вона похвалилась, що тепер у неї "очі щасливі", а на зовнішність їй стало байдуже.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/2/d6/36223bc1bcf079fd052a6963f4f45d62.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/62/2b92607df5ad507e7f97ee2f5596b626.png
Втім, колишня киянка все ж написала, що чимало її давніх київських соратників після початку повномасштабного російського вторгнення змінили позицію і відвернулись від росії. Але при цьому все одно висловила підтримку "спецоперації" кремля.
Про Більченко відомо, що зараз у Санкт-Петербурзі вона займається волонтерством на підтримку окупаційної армії. Колишня викладачка столичного педуніверситету носить футболку з літерою Z і публікує пости на підтримку війни.
2, Навіщо взагалі розміщати у новині запікселений портрет? щоб зацінити її намисто?