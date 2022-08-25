Сообщено о подозрении в госизмене и вербовке корректировщиков бывшей преподавательнице столичного университета Бильченко, - Офис генпрокурора. ФОТО

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшей преподавательнице столичного университета в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны.

Также сообщено о подозрении двум ее сообщникам. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с февраля 2022 подозреваемая, находясь на территории страны-агрессора и, действуя по заказу кураторов из РФ, создала и администрировала в мессенджере "Telegram" ряд групп. В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в г. Киеве и Киевской области.

"По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля 2022 года, совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур РФ ", – говорится в сообщении.

Кроме того, на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети vkontakte и на канале YouTube преподавательница распространяла видео и сообщения, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины. Также в этих сообщениях она призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

В настоящее время подозреваемой инкриминированы действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, государственное предательство, совершенное в условиях военного положения и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Также сообщено о подозрении одному из членов группы в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Кроме того, в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Отметим, что фамилию бывшей преподавательницы Офис генпрокурора не называет. Впрочем, судя по фото и учитывая предыдущие события, понятно, что речь идет о скандальной профессоре Евгении Бильченко, которую ранее уволили из НПУ им. Драгоманова за антиукраинскую позицию.

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обычный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.

Позже Бильченко пожаловалась, что оказалась не нужна своим соратникам по "русскому миру".