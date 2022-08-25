Блинкен об ударе по Чаплино: Это зверство, будем требовать ответственности для российских официальных лиц
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ракетный удар РФ по станции Чаплино на Днепропетровщине зверством.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Российский ракетный удар по железнодорожной станции, полной гражданских жителей, в Украине отвечает образцам зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и требовать ответственности для российских официальных лиц", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.
Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ж і про повномаштабне вторгнення через це ніц не говорили, і лідерів країн Заходу та західні ЗМІ називали панікерами та нагнітателями напруженності.
Випустять заспокійливе у вигляди абдристовича чи вечірнього хриплосика від боневтіка і порадять готуватися до різдвяних та новорічних свят бо вже перелом!
Цим курвам брехливим віри немає
Ми бі своїми це зробили (ГРІМ) як би Зе клоун не зарізав ракетну програму ЗСУ.
Тому і надають обережно, ще тому що дЄрмак - Шарапов можуть частину зброї
чи ії секрети продати наліво(кацапам).
А как на психологическое состояние украинцев влияет решение телефонного зелёного суда за аварию с 8-мью пострадавшими назначить Трухину штраф 850 гривень ?!
ИМХО - это такая же бомбардировка украинского психологического состояния , как и ракеты х**ла.
Бо воши ничем не отличаются от гнид.
Когда люди защищают свою страну - они защищают семью , образ жизни и социальный строй..
Шо это за социальный строй, когда шестёрке власти дают вместо 8 лет смешной штраф вопреки УК только потому что она шестёрка... За это солдаты должны головы класть - за еправедные суды ?! За лыжные походы в Оман ?
2. Союзники специально бомбили немецкие города... как сформулировал тогдашний маршал авиации Британии "чтоб не было кому делать фау, летящие на Лондон... "
ОНИ ломали возможности сопротивления немцев, убиваю рабочую силу Х**ло ломает психологию сопротивления украинцев обстрелами....а такие суды. ломают мотивацию украинцев защищать такое х\зна\шо ... с такими приговорами...
3. Ну - дальше , вообще не стОит обсуждать... жалко букаф....
КАЦАПИ АЛМАЗАМИ ТОРГУЮТЬ ЧЕРЕЗ ІНДІЮ, ДЕЯКІ ЗАХІДНІ КОМПАНІЇ ДОСІ В КАЦАПІЇ ПРАЦЮЮТЬ І ІНШЕ.
ЯКОСЬ ТРОХИ МЯКО США ДАВИТЬ паРАШУ.
Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
Хтось повинен поводити себе як лідер попри навіть своїм бізнес інтересам.
Теперешний лидор на такое либо сам не пойдет, либо ему не даст окружение
Гіпнотозували всі пять років, Г + Г брали в цьому провідну роль.
Я б на місці Пороха стер цей смітник на порох, а Зе посадив за
відкоси від призови до армії і показував цю новину кожен день
по всім ТБ каналам.
Так, гуманитарный координатор в ООН Дениз Браун заявила, что была ошеломлена сообщениями о гибели мирных жителей и детей, которые получили смертельные ранения, находясь дома или во время путешествия с семьями. "Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы граждане были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", - прокомментировала Браун.
Своими словами чиновница ООН фактически приравняла Украину к России, которая обстреливает мирные города и объекты гражданской инфраструктуры.
В Сети уже разгорается дискуссия вокруг слов Браун.
це все, що вам треба знати про те, кого РЕАЛЬНО підтримує біден і ко....