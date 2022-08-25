Блинкен об ударе по Чаплино: Это зверство, будем требовать ответственности для российских официальных лиц

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ракетный удар РФ по станции Чаплино на Днепропетровщине зверством.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный удар по железнодорожной станции, полной гражданских жителей, в Украине отвечает образцам зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и требовать ответственности для российских официальных лиц", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

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Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.