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Новости Война
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Блинкен об ударе по Чаплино: Это зверство, будем требовать ответственности для российских официальных лиц

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ракетный удар РФ по станции Чаплино на Днепропетровщине зверством.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный удар по железнодорожной станции, полной гражданских жителей, в Украине отвечает образцам зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и требовать ответственности для российских официальных лиц", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Читайте также: В Чаплино завершены поисковые работы. Погибли 25 человек, двое из них - дети, - ОП

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Автор: 

обстрел (26872) Блинкен Энтони (936) Днепропетровская область (3840)


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Топ комментарии
+25
Вопрос к Блинкену , каждый раз теракты становятся все трагичнее и больше , так это терроризм, или ещё нет , так расия страна террорист , или ещё надо подождать больше жертв
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25.08.2022 11:19
+22
Лякає ще й те що влада може просто не казати про такі випадки, наприклад вчора це трапилось посеред дня і до самої ночі аж поки зе не виступив ніякої інформації не було, тобто припустимо якщо щось станеться на атомній вони як в старі добрі часи можуть вирішити що народу про це знати не потрібно.
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25.08.2022 11:08
+20
Держсекретар США Ентоні Блінкен .цього рашистського звірства би не було.якщо би у 2008 році Україну прийняли в НАТО.Цього звірства би не було,якби в 2014 році США І НАТО не загравали з окупантом України.Можливо США вже тепер проголосує за визнання ********* країни спонсор тероризму у світі?
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25.08.2022 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Лякає ще й те що влада може просто не казати про такі випадки, наприклад вчора це трапилось посеред дня і до самої ночі аж поки зе не виступив ніякої інформації не було, тобто припустимо якщо щось станеться на атомній вони як в старі добрі часи можуть вирішити що народу про це знати не потрібно.
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25.08.2022 11:08 Ответить
Звісно не скажуть! Щоб не було паніки!

Вони ж і про повномаштабне вторгнення через це ніц не говорили, і лідерів країн Заходу та західні ЗМІ називали панікерами та нагнітателями напруженності.

Випустять заспокійливе у вигляди абдристовича чи вечірнього хриплосика від боневтіка і порадять готуватися до різдвяних та новорічних свят бо вже перелом!

Цим курвам брехливим віри немає
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25.08.2022 11:40 Ответить
Дикі племена лісові і болотяні підпорядковуються вождю бункерному - його і треба фізично знешкодити, усунути шляхом розчленування (не кастрацією) а відділення тулуба від голови. І башку підкинути на зїдання казахським шакалам....
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25.08.2022 14:31 Ответить
не каламуть воду , про цей обстріл було повідомлення ще вдень , а не вечором ; чи тобі персонально повинні повідомляти , читай уважно новини , однаково більше нічого не робиш !
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25.08.2022 16:41 Ответить
На рахунок цього будьте певні ви дізнаєтеся в любому випадку,так як є країни сусіди які в разі підвищення фону радіації мовчати точно небудуть і зразу заб'ють тривогу..
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25.08.2022 17:52 Ответить
Держсекретар США Ентоні Блінкен .цього рашистського звірства би не було.якщо би у 2008 році Україну прийняли в НАТО.Цього звірства би не було,якби в 2014 році США І НАТО не загравали з окупантом України.Можливо США вже тепер проголосує за визнання ********* країни спонсор тероризму у світі?
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25.08.2022 11:17 Ответить
Не Блінкін, і не США винуваті в тому, що в 2008-му нам не надали ПДЧ (правильно - так, бо на той час про прийом в НАТО без ПДЧ, як нині фінів і шведів - не йшлося); винуваті зовсім інші політики в Європі та в Україні - зокрема.
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25.08.2022 11:40 Ответить
Ябама президент США В 2008році з тієї ж партії ,що і нинішній Байден і не варто думати,якби в 2008 році США довели до продажної прорашистської Меркель і француза Ніколя , котрий сравкозі про необхідність вступу України в НАТО,то Німеччина, котра до сьогодні мабуть має заборгованість перед НАТО .вимушена б була би прийняла тиск США.Натомість Обамич .погодився з прорашистськими доводами німецького агента Меркель про неможливість прийняття України в НАТО(надання ПДЧ на той час.)щоби не дразнити рашистського окупанта. Політика одна і таж, по відношенню до України ,а світові політики аналогічно,що в грузина носки(кожного дня з ноги на ногу)
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26.08.2022 17:03 Ответить
А ви знаєте скільки людей в Україні хотіли в НАТО у 2008?
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26.08.2022 00:13 Ответить
Мамаша Вітренко точно не хотіла в НАТО в 2008 році .вона не хоче в НАТО разом з синочком і зараз в НАТО, але після окупації рашистом Грузії мабуть більшість українців після Помаранчевої революції хотіли в НАТО
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26.08.2022 16:48 Ответить
Вопрос к Блинкену , каждый раз теракты становятся все трагичнее и больше , так это терроризм, или ещё нет , так расия страна террорист , или ещё надо подождать больше жертв
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25.08.2022 11:19 Ответить
Они спасают продажную Европу, которая на газовой игле у раши
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25.08.2022 12:44 Ответить
Подавайте в суд на Байдена ... . Уже было? зачем просто так трепаться на форумах..
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25.08.2022 13:35 Ответить
Уже пояснювали. Подібне визнання несе дуже серйозні наслідки, це дуже потужний козир, який США із союзниками не поспішають використовувати. Впевнений, у них є для цього свої міркування. На даному етапі зброя + кращі санкції дадуть більш потужний ефект. Байден - надзвичайно хитрий та далекоглядний політик, тож разом із сенатом, який постійно штовхає його робити рішучіші кроки, та нашим потужним спротивом війна буде виграна, хоч і не так швидко, як того б хотілося.
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25.08.2022 16:20 Ответить
Десь я вже чув таке. "Байден, чому ми не в НАТО?"
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26.08.2022 00:14 Ответить
Звичайно спасибі США за допомогу. Але ці заїжджені фрази про жертви? Давайте відверто - вам пофігу хто там загинув, як загинули тисячі в Маріуполі і в інших місцях. Інакше б не було б сьогоднішніх заяв про ф16 і атаксм. Хто і яку відповідальність за це понесе? Йому самому не смішно.
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25.08.2022 11:24 Ответить
Ну уявіть собі наприклад що завтра москалі озвіріють через вступ скажвмо фінів до нато, й поки ті не вступили шмалянуть по ним ядерною ракетою, сотні тисяч загиблих, наші дії? Яка буде реакція ЄС? Ніхто не полізе на психів з ядерною зброєю. Є справедливість, а є реальність.
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25.08.2022 11:30 Ответить
Та ти що - ніхто і не полізе ? (( А чув що Британія гарантувала фінам безпеку на перехідний період ? А чув що Британія член НАТО ? А в курсі що кандидат на посаду прем*єр -міністра Британії оголосила про свою готовність застосувати ядерну зброю у разі необхідності ? Оце тобі реальність європейська , вона трішки відрізняється від нашої акакойразніци з миром в очах !
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25.08.2022 18:22 Ответить
просто дайте еще 20 Хаймарсов и ракеты для них и мы сами разберемся.
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25.08.2022 11:49 Ответить
Від кацапів чогось вимагати-марна справа.Найкраща відповідальність для ворога-його знищення в промислових масштабах.Ефективна підтримка новітніми "знаряддями утилізації" значно прискорила б процес, зберегла б життя тисячам українців і врятувала б країну від катастрофічного руйнування!
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25.08.2022 12:04 Ответить
Почему все СМИ не гудят на полную, чтобы добиться признания России - страной террористом???
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25.08.2022 13:08 Ответить
Беспомощность администрации Байдена и порождает такие теракты. Даже на фирмы торгующие с мордором не в состоянии наложить адекватные санкции.
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25.08.2022 13:56 Ответить
Не шукайте винних в далеких странах, вони поруч з вами.
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26.08.2022 00:17 Ответить
Этот **** перешагнул Бен- Ладена , о какой морали речь, о каких требованиях речь, санкции на ету Тварь не действуют, неужели не понятно. Мразь жива, и это нужно исправлять , судить , зарыть , и забыть. Не требованием бесполезным , а действием реальным, иначе беда, вот такая вот куйня.....
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25.08.2022 14:39 Ответить
Просто дайте зброю, далі ми самі.
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25.08.2022 14:41 Ответить
Сцуть, бо ми американськими ракетами середньої дальності відразу вдовбим по мацквє.
Ми бі своїми це зробили (ГРІМ) як би Зе клоун не зарізав ракетну програму ЗСУ.
Тому і надають обережно, ще тому що дЄрмак - Шарапов можуть частину зброї
чи ії секрети продати наліво(кацапам).
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25.08.2022 15:17 Ответить
Обозреватели часто говорят, что **ло обстреливает мирные дома ракетами, чтоб ухудшить психологическое состояние украинцев ....

А как на психологическое состояние украинцев влияет решение телефонного зелёного суда за аварию с 8-мью пострадавшими назначить Трухину штраф 850 гривень ?!
ИМХО - это такая же бомбардировка украинского психологического состояния , как и ракеты х**ла.

Бо воши ничем не отличаются от гнид.
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25.08.2022 14:48 Ответить
Разница все-же есть. не оправдываю трухина но он не специально сбивал людей.а РПутин-он создательно специально убивает мирных украинцев-разница огромная. Во 2 мировой войне союзники бомбили Германию и погибали в том числе миные немцы и изх дети-но союзники не специально их убивали(все понимают насколько неточные тогда были системы прицеливания при бомбардировке). Гитлер-же убивал Евреев и многих славян именно специально-в целях терроризма,запугивания и уничтожения именно цивильного населения. Если-бы парашка нанесдла удар по эшелонам своенной техникой и зацепила-бы при этом гражданский поезд это можно было-бы как-то оправдать. Парашка била именно по пассажирскому цивильному поездк-и это терроризм и переступление
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25.08.2022 16:27 Ответить
1. Про Трухина тут вааще нету речи, уважаемы...Кто он такой Обтрухин этот ? речь про наглость власти.
Когда люди защищают свою страну - они защищают семью , образ жизни и социальный строй..
Шо это за социальный строй, когда шестёрке власти дают вместо 8 лет смешной штраф вопреки УК только потому что она шестёрка... За это солдаты должны головы класть - за еправедные суды ?! За лыжные походы в Оман ?

2. Союзники специально бомбили немецкие города... как сформулировал тогдашний маршал авиации Британии "чтоб не было кому делать фау, летящие на Лондон... "
ОНИ ломали возможности сопротивления немцев, убиваю рабочую силу Х**ло ломает психологию сопротивления украинцев обстрелами....а такие суды. ломают мотивацию украинцев защищать такое х\зна\шо ... с такими приговорами...
3. Ну - дальше , вообще не стОит обсуждать... жалко букаф....
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25.08.2022 18:00 Ответить
Так штраф і не трухіну. А підставній особі.
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26.08.2022 00:18 Ответить
ОТ ЧЕСНО - САНКЦІЇ ПРОТИ КАЦАПІЇ ЧАСТКОГО ЗНІМАЮТЬ (ДОБРИВА, ЗЕРНО, ДЕЯКІ БАНКИ),
КАЦАПИ АЛМАЗАМИ ТОРГУЮТЬ ЧЕРЕЗ ІНДІЮ, ДЕЯКІ ЗАХІДНІ КОМПАНІЇ ДОСІ В КАЦАПІЇ ПРАЦЮЮТЬ І ІНШЕ.
ЯКОСЬ ТРОХИ МЯКО США ДАВИТЬ паРАШУ.
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25.08.2022 15:14 Ответить
Гражданин страны-агрессора Халидов выстроил в Одессе налоговую «схему» на 1,1 млрд грн

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір

Все компании оформлены на граждан российской федерации.

Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.

Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
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26.08.2022 00:26 Ответить
Не зрівняти рівень корупції в США і у нас.
Хтось повинен поводити себе як лідер попри навіть своїм бізнес інтересам.
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26.08.2022 12:40 Ответить
У нас уже был такой лидер, но мудрому наріду не подошел.

Теперешний лидор на такое либо сам не пойдет, либо ему не даст окружение
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26.08.2022 12:55 Ответить
Загіпнотозували народ України, щось схоже на те.
Гіпнотозували всі пять років, Г + Г брали в цьому провідну роль.
Я б на місці Пороха стер цей смітник на порох, а Зе посадив за
відкоси від призови до армії і показував цю новину кожен день
по всім ТБ каналам.
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26.08.2022 13:02 Ответить
Снова сожаления и озабоченности вместо высокоточных и дальнобойных ракет для Украины. Кстати Украина если обстреливает военные склады в городах-то попадает точно по военному складу а не по жилому сектору. В Отличии от парашки которой похрен куда стрелять. Теперь начали стрелять по гражданским пассажирским поездам.
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25.08.2022 16:23 Ответить
та хоча би вже ПРО та ПВО дали, в нормальній кількості...
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25.08.2022 16:57 Ответить
Дали три мiльяди , ленд лiз невдовзi ... спасибi нашим друзям .
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25.08.2022 21:02 Ответить
Кацапи сподіваються, що до відповідальності їх ніхто, ніколи не притягне.
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25.08.2022 19:45 Ответить
Без "спеціальної операції" на теріторії засрашки нікого ніколи з рашистів до відповідальності не притягнути!
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25.08.2022 20:40 Ответить
ООН попала в скандал из-за неоднозначного заявления после удара армии РФ по Чаплино

Так, гуманитарный координатор в ООН Дениз Браун заявила, что была ошеломлена сообщениями о гибели мирных жителей и детей, которые получили смертельные ранения, находясь дома или во время путешествия с семьями. "Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы граждане были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", - прокомментировала Браун.
Своими словами чиновница ООН фактически приравняла Украину к России, которая обстреливает мирные города и объекты гражданской инфраструктуры.
В Сети уже разгорается дискуссия вокруг слов Браун.
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26.08.2022 00:13 Ответить
біден і ко. дозволяють москалям обстрілювати Україну з дальності в ТИСЯЧІ км. і при цьому не дають Україні ракети навіть на 150 км і взагалі забороняють Україні стріляти по москальській території!!

це все, що вам треба знати про те, кого РЕАЛЬНО підтримує біден і ко....
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26.08.2022 01:17 Ответить
Слыбых не жалеют.Слабым не помогают.Мы сами разоружились и спустили деньги в унитаз "великого будивництва".И как не стыдно им нас не спасать? Нам проще победить много кацапов, чем одного Ермака!
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26.08.2022 08:12 Ответить
 
 