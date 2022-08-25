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Почти 150 россиян, несколько РСЗО и гаубиц Д-30 уничтожены в течение нескольких дней в оккупированном Энергодаре, - председатель Никопольской РВА Евтушенко

енергодар

В Энергодаре за несколько дней уничтожены около 150 оккупантов, в том числе двух офицеров, а также несколько единиц российской военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем телеграм-канале в четверг утром глава Никопольской районной военной администрации Днепропетровской области Евгений Евтушенко.

"Краткая сводка нашей работы за последние несколько дней, проведенной на территории берега Энергодара: уничтожены в полном объеме несколько огневых позиций противника; ликвидировано два офицера управления огня; на концерт Кабзона отправлено более полутора сотен орков (количество 300-х превышает это количество); уничтожено несколько РСЗО и гаубицы Д-30. Дальше – больше. Работаем", - говорится в сообщении.

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уничтожение (6823) техника (1732) Никополь (1002) Энергодар (157)


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оце так, гарна новина, вони що, потруїлися..., а техніка - розсипалася? або це прибирання до візиту магате
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25.08.2022 11:30 Ответить
респект ВСУ!!! Валити орків до повної втечі їх з України!!!
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25.08.2022 11:31 Ответить
ооо...це б було дуже добре, для багато страждального Нікополя і Марганця... бо вже 3 тижні там нема життя там лише передишка перед наступними обстрілами... там майже порожні вулиці і кануті будівлі (люди надвечір ідуть за місто...в поле, в покинуті хати, по людям, в палатки) туди де не сипе снарядами і осколками... а ще з"явились мародери... тварюки...
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25.08.2022 11:36 Ответить
Наша армія - це наша надія на успішну перемогу , тільки би на Банковій ім не перешкоджали це робити 😠
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25.08.2022 11:36 Ответить
Западное ВТО с радарами контрбатарейной борьбы сработали как часики)))) Слава Украине!!!!
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25.08.2022 14:03 Ответить
 
 