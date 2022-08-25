Почти 150 россиян, несколько РСЗО и гаубиц Д-30 уничтожены в течение нескольких дней в оккупированном Энергодаре, - председатель Никопольской РВА Евтушенко
В Энергодаре за несколько дней уничтожены около 150 оккупантов, в том числе двух офицеров, а также несколько единиц российской военной техники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем телеграм-канале в четверг утром глава Никопольской районной военной администрации Днепропетровской области Евгений Евтушенко.
"Краткая сводка нашей работы за последние несколько дней, проведенной на территории берега Энергодара: уничтожены в полном объеме несколько огневых позиций противника; ликвидировано два офицера управления огня; на концерт Кабзона отправлено более полутора сотен орков (количество 300-х превышает это количество); уничтожено несколько РСЗО и гаубицы Д-30. Дальше – больше. Работаем", - говорится в сообщении.
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