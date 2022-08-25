Украина будет получать оружие от производителей, а не из запасов США, - Белый дом

Представитель Белого дома по вопросам безопасности и обороны Джон Кирби заявил, что новое оружие для Украины будет поступать от производителей, а не из существующих армейских запасов США.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам Кирби, новый пакет помощи, о котором объявил в среду президент США Джо Байден, будет использовать средства по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI), выделенные Конгрессом, что позволит администрации закупать оружие у производителей.

При этом отмечается, что ранее большинство вооружений предоставлялось из складов американской армии в рамках президентских полномочий, что позволяло быстро доставлять ее в Украину.

"Это впервые, что мы объявили о закупке через USAI для Украины. В общем, доставка занимает больше времени, но это не означает, что возможность доставки через президентские полномочия исчерпана или что мы не увидим дополнительных пакетов через этот механизм, которые, как вы знаете, поступают прямо со складов и могут попасть в Украину очень, очень быстро", - сказал Кирби.

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Он отметил, что скорость новых поставок зависит от того, есть ли у оборонных компаний конвейеры, уже работающие над определенным оружием, какая у них мощность и сколько времени может потребоваться для корректировки графиков при необходимости.

Спикер Белого дома также заявил, что разным системам вооружений нужно разное время, чтобы достичь Украины. В частности, доставка систем "земля-воздух" и радиолокационных систем длится дольше.