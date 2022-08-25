Украина будет получать оружие от производителей, а не из запасов США, - Белый дом
Представитель Белого дома по вопросам безопасности и обороны Джон Кирби заявил, что новое оружие для Украины будет поступать от производителей, а не из существующих армейских запасов США.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По словам Кирби, новый пакет помощи, о котором объявил в среду президент США Джо Байден, будет использовать средства по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI), выделенные Конгрессом, что позволит администрации закупать оружие у производителей.
При этом отмечается, что ранее большинство вооружений предоставлялось из складов американской армии в рамках президентских полномочий, что позволяло быстро доставлять ее в Украину.
"Это впервые, что мы объявили о закупке через USAI для Украины. В общем, доставка занимает больше времени, но это не означает, что возможность доставки через президентские полномочия исчерпана или что мы не увидим дополнительных пакетов через этот механизм, которые, как вы знаете, поступают прямо со складов и могут попасть в Украину очень, очень быстро", - сказал Кирби.
Он отметил, что скорость новых поставок зависит от того, есть ли у оборонных компаний конвейеры, уже работающие над определенным оружием, какая у них мощность и сколько времени может потребоваться для корректировки графиков при необходимости.
Спикер Белого дома также заявил, что разным системам вооружений нужно разное время, чтобы достичь Украины. В частности, доставка систем "земля-воздух" и радиолокационных систем длится дольше.
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Ви хочете зробити Америку слабкою ?
Навіщо вам і нам це ?
Нападати на Канаду та Мексику ?
і не ображайте орків, вони дуууже просили не ототожнювати роїсян з ними))
У Пентагона есть план на долгосрочное перевооружение Украины по стандартам НАТО
«Возможно, что спустя годы украинцы все еще могут использовать боеприпасы, которые они сами производят. Скажу, однако, что я ожидаю, что в течение трех лет Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО», - сказал представитель Пентагона.
https://youtu.be/fRuiEv3JRDQ
Послушай Пиантковского, он неплохо ориентируется в политикуме США.
Ссылку, время и желательно объяснение ситуации от себя. Таких примеров, я так понимаю множество, раз такое категоричное мнение имеется.
1. Активні лякалки застосуванням ядерною зброєю від ***** - те саме, що Кисельов, але для опозиції.
2. Переведення стрілок із росії на США: "Не понимаю, почему США не хотят предложить вернуть России 1 трлн. доларов?"
3. Різка зміна позиції перед важливими для кремля подіями. Наприклад, напередоні обнуленням *****, цей чорт разом з купою інших "оппозиціонерів" почав раптом закликати маси прийняти в цьому участь, що тільки приводило до легітимізації цього дійства.
4. Російський сегмент ютюба активно форсить цього діда: він лізе з усіх щілин, як свого часу шмарій.
5. Активна інфомаційна взаємодія з таким вже протухлими фсбшними консервами, як Соловей і т.д.
А я просил ссылку на видео Пиантковского, потом ваш комментарий, что вот он на 20 минуте как раз повторяет слова Шария, вот он требует вернуть 1 триллион долларов России, а это значит он агент... Ваши утверждения ДОЛЖНЫ на что то опираться! А сейчас этого нет.
Я доступно прошу про аргументы, чтобы зря не валять Пиантковского в вашем дерьме?
Если вы приведете примеры, я их услышу и приму. Я не в танке.
Сам ты провокатор и агент ФСБ получается, раз очерняешь человека, что выбивает помощь в США для Украины! Таковы факты и выводы. Согласен?
Пионтковский против Уйла бы, есть и будет. Он за Украину!
А ты лжец!
Черговий експерД, він же "англійській сіделєц" вспливло, чи трольок звичайний-тупий?
Доречі, спалився, нема в мові слова - "бред", ну і як завжди у всіх подібних тупих пЯсатєлєй -
ОДИНАДЦЯТЬ поимлок на меньше ніж ТРИ рядки.
Дуй, істота, за расєйським кораблем, в чебурнет, до братів по "розуму".
Ти точно тупий троль, що нарешті спромігся освоїти VPN, як завжди у тобі подібних, нормальних аргументів нема від слова - зовсім?
Я щось писав про перемоги, Буданова чи палку любов до зэбілів?
Вбога істота, перемикати тему на іншу - типова троляча дія.
Закиди до Штатів - "Вам нащо ті запаси зараз?",
або тупизна, бо звідкіля ти знаєш, скільки і якої зброї ще є на складах США та скільки вони вважають матии за потрібне, або той самий тролізм.
І знову, ДЕВ'ЯТЬ помилок, правда вже на ЧОТИРИ рядка, що свідчить про рівень дописувача, як раз відповідний зебільним бабуїнам.
Як завжди, до трольків з одного разу ну ні як не доходить -
дуй, пЯсатєль, до тобі подібних, та не смерди в оточуючий світ.
Нагадаю, його (Татарова) чекають у Панамі за наклеп про офшори Порошенка. Термін від 8 до 10 років у теплій в'язниці.
Не думаю,що ВСЕ буде від виробника. Може бути ротація зі складів до ЗСУ,а виробник - на склади.
А от в тестувані на москсвинах у реальній війні зацікавлені всі виробники.
...
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
А отдать просто 300 старых гаубиц М198, что с 70х годов хранятся на складах вместо новых М777 - это вроде бы лучше для Украины, но хуже для США получается. НУ я так это понимаю, а как оно на самом деле...
Тут же сказано, що це паралельні програми і зі певне озброєння зі складів те ж надходитиме. Заголовок трохи не вірний. Дуже хотілося б нарешті більше арти. Лише м109 на зберіганні 500 штук, невже відновлення до робочого стану скажімо 100 штук сильно позначиться на обороноздатності штатів. Або причипні гаубиці 155мм, ті що мають більшу масу за м777 їх теж дуже багато.