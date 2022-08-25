В День Независимости оккупанты усилили работу карательных органов в Херсонской области, - Соболевский

Российские захватчики усилили патрули, блокпосты и проведение обысков.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина отметила День независимости Украины. В этом году это был особенный день для наших людей. Он прошёл исключительно в кругу близких и родных. По всей области наблюдалась активизация работы карательных органов оккупантов. Усиленные патрули, блокпосты, обыски. У большинства локаций, где орки вывесили свои триколоры, выставили охрану. Захватчики прекрасно понимают, что желающих их сорвать и сжечь в этот день в разы больше обычного", - говорится в сообщении.

По словам Соболевского, захватчики продолжают охоту на участников движения сопротивления.

"Появилась информация, что они даже увеличили награду за любые данные, которые приведут к арестам. Но как бы ни было трудно, люди верят и ждут ВСУ, ждут деоккупацию", - добавил он.

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