За 5 месяцев войны собрано 323,7 млрд грн налогов – 102% от мирного плана поступлений
Бизнес заплатил 323,7 млрд грн налогов за 5 месяцев войны и перевыполнил мирный план поступлений.
Об этом в Facebook сообщил соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекарь, информирует Цензор.НЕТ.
Так, нардеп Ярослав Железняк сделал депутатский запрос и сообщил: "С марта по июль (включительно) налоговая собрала 323,7 млрд грн. Это 102,1% от мирного плана поступлений, который был составлен без учета войны. Так, курс гривни и инфляция тоже сыграла свою роль, как и логистика экспорта…поэтому правильно будет отметить, что где-то работает сейчас 70-75% от экономики. Но факт в деньгах остается именно таким".
Пекарь подчеркнул: "Меня раздражают постоянные высказывания, что предприниматели не платят / не хотят платить налоги. ... В любом случае, обвинения в адрес бизнеса безосновательны - он выгребает вместе со всей страной".
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Експорт металу і зернових впав до 0, а це левова частка експорту. Тому про "логістику експорту" забули. Сюди ж курс гривні. Нема експорту - посрати на курс гривні.
Ойтішники частина в Польщі, частина по полям з автоматами.
Купа підприємств або на захоплених територіях, або розвалені, або порвалися ланцюжки постачання-збуту. З топ10 платників податків частина підприємств закрилася взагалі (виробники цигарок як мінімум, всякі сталеварні заводи з того ж Маріуполя).
І тут вуаля, зріст налогових надходжень...
Але тобі сцанина від "слуг" - то Б-жа роса...
для тех кто не в курсе
"Значит приходит молодой учитель географии в новый класс и пытается вести урок. Ну на него конечно все забили, никто внимания не обращает. Приходит он к директору, жалуется. Тот говорит, детей надо сначала шокировать, а потом заинтересовать, вот смотри, идет в класс и громко спрашивает
- Братва! А кто может натянуть презерватив на глобус?
Самый смелый с задней парты:
- Слышь, в натуре, а чё такое глобус?
Директор:
- Вот с этого мы и начнем наш урок"
ну що, "зелені" - все по завэтам дэдушкі-пуйла роблять, хто б сумнівався - одне й те ж саме кодло.