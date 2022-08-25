За 5 месяцев войны собрано 323,7 млрд грн налогов – 102% от мирного плана поступлений

Бизнес заплатил 323,7 млрд грн налогов за 5 месяцев войны и перевыполнил мирный план поступлений.

Об этом в Facebook сообщил соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекарь, информирует Цензор.НЕТ.

Так, нардеп Ярослав Железняк сделал депутатский запрос и сообщил: "С марта по июль (включительно) налоговая собрала 323,7 млрд грн. Это 102,1% от мирного плана поступлений, который был составлен без учета войны. Так, курс гривни и инфляция тоже сыграла свою роль, как и логистика экспорта…поэтому правильно будет отметить, что где-то работает сейчас 70-75% от экономики. Но факт в деньгах остается именно таким".

Пекарь подчеркнул: "Меня раздражают постоянные высказывания, что предприниматели не платят / не хотят платить налоги. ... В любом случае, обвинения в адрес бизнеса безосновательны - он выгребает вместе со всей страной".

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