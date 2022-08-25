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Новости Война
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Бербок не видит смысла в переговорах с РФ о прекращении войны: Путин разрушает эти усилия

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что начинать с Россией переговоры о прекращении войны в Украине сейчас нет смысла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам министра, до 24 февраля делалось все возможное для того, чтобы дипломатическими средствами не допустить начала войны, но Путин все равно разрушил эти усилия и уже пол года разрушает Украину.

Бербок отметила, что в Кремле не готовы даже к широким переговорам о гуманитарных коридорах, поэтому у западных партнеров не остается выбора, кроме того, что продолжать поддерживать Украину, в том числе поставками оружия.

В то же время глава МИД ФРГ добавила, что с осени нужны более быстрые и большие поставки оружия, и следует настраиваться на то, что война будет продолжаться и в следующем году.

Читайте также: Мы либо помогаем Украине оружием, либо оставляем на произвол судьбы миллионы людей, - глава МИД Германии Бербок

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россия (95361) Анналена Бербок (347) переговоры с Россией (943)


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Сенс в переговорах бачить тільки зелень.
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25.08.2022 12:18 Ответить
Сенс є тільки в потужній підтримці України,і в постачанні далекобійної зброї і ракет,все інше це просто слова
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25.08.2022 12:20 Ответить
парад рашистской техники в Одессе:
https://twitter.com/i/status/1561612126883659778
https://twitter.com/i/status/1562680434596536320
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25.08.2022 12:22 Ответить
Путін "зацєніл" боягузство, продажність, поступливість, непослідовність... умовного Заходу, газову залежність Європи і надіється на перелом ситуації з настанням опалювального сезону - прінужденіє умовного Заходу до "нєвмешатєльсва". А в той час поступове і тотальне знищення міст і сіл України, важливої цивільної і військової інфраструктури, деморалізація населення, прінуждєніє до різних акцій здійснення тиску на керівництво України. Стратагеми на змор - облога умовного Заходу і України
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25.08.2022 12:29 Ответить
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:34 Ответить
Тільки Зе , мріє заглянути комусь в одне місце, але вже є прогрес -
перестав озвучувати своі побажання вголос , після приізду Джонсона 😠
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25.08.2022 12:37 Ответить
Як казав Алл Капоне - "Добрим словом та пістолетом, можна досягти набагато більшого, ніж просто добрим словом"...
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25.08.2022 12:52 Ответить
Адекватная тётка, её бы канцлером.
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25.08.2022 20:02 Ответить
 
 