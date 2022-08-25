Бербок не видит смысла в переговорах с РФ о прекращении войны: Путин разрушает эти усилия

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что начинать с Россией переговоры о прекращении войны в Украине сейчас нет смысла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам министра, до 24 февраля делалось все возможное для того, чтобы дипломатическими средствами не допустить начала войны, но Путин все равно разрушил эти усилия и уже пол года разрушает Украину.

Бербок отметила, что в Кремле не готовы даже к широким переговорам о гуманитарных коридорах, поэтому у западных партнеров не остается выбора, кроме того, что продолжать поддерживать Украину, в том числе поставками оружия.

В то же время глава МИД ФРГ добавила, что с осени нужны более быстрые и большие поставки оружия, и следует настраиваться на то, что война будет продолжаться и в следующем году.

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