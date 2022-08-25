Испания усилила помощь Украине. Отправила батарею ПВО, боеприпасы и бронеавтомобили - El Pais
Испания объявила об отправке в Украину дополнительных средств для обороны в войне против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Pais.
Груз военной помощи будет включать 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью около 2,5 миллиона евро. И бронетехника, и боеприпасы уже есть в распоряжении украинской власти.
Кроме оружия, "на срочный запрос" подготовлен груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, 15,6 тысячи курток, 15 тысяч костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды. Отгрузка запланирована на сентябрь.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Украину интересует поставка 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже сообщил правительству Испании.
"Процесс непростой, но мы работаем и очень благодарны", - подчеркнул он.
Испания также будет обучать украинским военным работе зенитной батареи, а также будет проводить обучение личного состава ВВС Украины "в стране-союзнице", название которой в Минобороны не указали.
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Люди не довіряли зелуповій владі а тому давали кошти Притулі. Притула зібрав 600 міл. грошей і віддав їх ...... зелуповій владі в Міноборони, яка купила у навізбанкрутілої компанії з укархнським бенефіціаром не зрозуміло що, і перевірить не можна, бо договір Міноборони - засекречений. І Притула такий - мені сказали спутнек 600 я 600 і дав і ні прі делах!