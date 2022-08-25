Путин не отказался от планов по Украине. Он просто продлил сроки, - Пентагон
Президент России Владимир Путин не отказался от общих стратегических целей по возвращению большей части Украины в состав новой Российской империи.
Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько мы можем судить, Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой Российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана" , – сказал он.
По словам заместителя главы Пентагона, Путин считает, что может "переждать" украинцев до момента, когда они будут истощены и ослаблены. А европейцев – к моменту, когда они устанут от высоких цен на энергоносители.
"И потому подобные пакеты помощи чрезвычайно важны, они косвенно опровергают теорию Путина о том, что мы в этом деле не надолго, что мы не поддерживаем Украину надолго", - добавил он.
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"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
а де супермен Буданов ? Може він зможе
1. Хутин в ближайшее время самоубъется !
2. Мы ведём его в Гаагу !
Третьего не дано....
Потому и устроил ракетный террор...от маленьких сел до крупных мегаполисов...
Крыша поехала окончательно у шизоида мавзолейного...
Карлика только могила вылечит...
А як гарно починалось , були плани - Кієф за трі дня , потім - вєсь дамбас к 9 мая , к 12 іюня , потім ще і ще . Пройшло півроку ,, і шо ш .?? На кацапському тб , по всіх центральних каналах , взахльоб розповідають про те як - вялікая і магучая фтаряя армія міря , після 5 місяців боїв , - захопила село Піски під Донецьком. . Хоча ще навіть і не захопила .
І всі плани йдуть - коту під хвіст .
Ніяка зима не зламає волю українців . Всі плани ***** йшли і йтимуть - коту під хвіст . Нехай скатає губу , підор . .
Что он теряет, в случае отказа от Украины? Жизнь. Вот и вся арифметика. Вот почему это надолго.
США могли бы дать 25 Хаймерсов из 500 своих запасов, да на хранении у них около 300 старых гаубиц М198, которые тяжелее, старее, чем М777 и которые по сути уже не нужны США! Но не дают. Но это именно то, что нужно было еще в апреле! Оно есть, законсервировано и стоит без дела.
PS и да, нет проблем передать устаревшее вооружение. Проблема в том, что им надо научить пользоваться, наладить цепочки поставок для обслуживания, научить технический персонал, а удвоить номенклатуру поставок - это удвоить эти проблемы. И самое главное, это ничего не решает, потому что проблема не в количестве стволов, а в количестве снарядов. США производили все эти годы по 50-60 тысяч снарядов крупного калибра в год, а рф - в районе 200 тысяч. Потому что одни вовсе не собирались с кем-то воевать, а другие всё время это делают. Напоминаю, что кацапы в день по 40-60 тысяч снарядов выстреливают. И, опять таки, кацапы свои снаряды со складов прямо до линии фронта железкой тянут, а нам поставки из-за моря на перекладных, минимум три перевалки с одного вида транспорта на другой. Нам просто физически не в состоянии поставить необходимое количество. Прошлую поставку в 200 тысяч снарядов везли четыре месяца, грубо говоря 50 тысяч снарядов в месяц - это потолок для логистики, это и так офигеть как много. А нам нужно столько в день, а не в месяц.
Северодонецк и Лисичанск взяли 15 новых БТГ, сформированнных из рашистского дерьма. Украина подкрепление не дала. Продвижение в сторону Бахмута идет медленно, с большими потерями, но идет только за счет этих самых новых подкреплений, которые Уйло просто не считает. И гамна этого у него спиной еще очень много. На годы. Вот я к чему клоню.
В сентябре у них будет еще 15 новых бтг, набранных со всех округов. Они уже набраны и проходят подготовку.
Если Украина хочет выстоять, то каждый должен быть готов морально с оружием защищать свою и близких жизнь! Не стоит прятать голову в песок, подобно страусам. Нужно смотреть на вещи реально.
Да, это очень сложно и дорого... Но. Нам для перелома ситуации как раз не хватает 25 Хаймерсов и 200 стволов. И это в сравнении с проблемами заморозки ситуации на еще полгода кажутся мне не очень теми проблемами, что могут переломить хребет верблюду.
Я єсть народ,
якого Правди сила!
Ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? - та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила,
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Сини мої, незламні українці,
я буду Вас за подвиг прославлять,- ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі
я прошу, молю! - вбивайте ворогів,
злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яке зерно! росиця!
Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!
І я сіяю, крильми розгортаюсь,
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять косарки в житі,
заводи загудуть…
І я життям багатим розсвітаюсь,
пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Кремлівська гнидь, тремти!
Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Павло Тичина
С другой стороны, исходные условия были одинаковые, и финское правительство тогда, и украинское правительство сейчас, заранее знало о готовящейся войне. Финское правительство строило бетонные укрепления и учило население обращаться с оружием, украинское правительство строило дороги в Крым иобещало шашлыки в мае.
Чому ви пишете росія,путін з великих літер?
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".