Путин не отказался от планов по Украине. Он просто продлил сроки, - Пентагон

Президент России Владимир Путин не отказался от общих стратегических целей по возвращению большей части Украины в состав новой Российской империи.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько мы можем судить, Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой Российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана" , – сказал он.

По словам заместителя главы Пентагона, Путин считает, что может "переждать" украинцев до момента, когда они будут истощены и ослаблены. А европейцев – к моменту, когда они устанут от высоких цен на энергоносители.

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"И потому подобные пакеты помощи чрезвычайно важны, они косвенно опровергают теорию Путина о том, что мы в этом деле не надолго, что мы не поддерживаем Украину надолго", - добавил он.