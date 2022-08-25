Минобороны РФ признало удар по Чаплино: Заявили о якобы "уничтожении" 200 украинских защитников
Министерство обороны РФ признало удар по Чаплино в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Ударом "Искандера" по воинскому эшелону на станции Чаплино уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники", - отметили в российском министерстве.
Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.
Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.
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Твій коментарій тут не щирий !
повністю , до єдиного 😠
Невже проблема обстріляти Білгород?
Потрібно знищувати тільки військові цілі
Також фото тільки з одного ракурсу. Скоріше всього і по військовим прилетіло, але як ви сказали, ми цього не дізнаємося...
А відносно цивільні чи військові, це як на мене найбільше підігрування кацапам.
1. До початку агресії у нас військових було до 250 тис. а зараз 750+тис. Тому пів мільйона військових це по факту цивільні, якби не кацапські виродки!
2. Ми ні на кого не нападали, так що не може для цих гнид на території України бути законних цілей, військові у тому числі.
Тому особисто мене бісить, коли розділяють громадян України. Виходить наче військових вбивати можна скільки завгодно наче це їхнє призначення загинути від зброї підарашів.
Більш схоже на те, що з іншого боку взагалі немає руйнувань і що показувати.
Зараз не ті часи , щоб можна було щось приховати на відкритій місцевості та ще й в людному місці.
І нічого про загиблих чи поранених дітей у вагонах. Якось все дивно. Хоча загибель будь-якої людини - це Всесвітня трагедія...
А ХМ так точно не возять.
1. тупа
2. "нє всьо так однозначно"
Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії, бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни😠
Не на часі , знову скажете ?
На часі , бо гірше вже не буде - кругом брехня і пусті обіцянки !
а ігільці були одягнуті виключно у однострої із баранячої шкури
В ***********!
это клиника... которую нужно лечить током (шокером)...ну или точечными попаданиями по их объектам
саме туди луплять кацапи козорилі 😡
Но поезд стоит на пути "из Днепра"
Если посмотреть снимки вокзала и станции сверху (Гугл)
вибачаюсь за таку грубість , але ви вже всіх дістали своіми
що , де , кого , а скільки ? Під'їдьте туди і поцікавтесь 😠
А може ви не розумієте , що в краіні війна ?
Дурне діло їх коментувати і підігрувати, розвиваючи кацапську пропаганду. Спам - бан - на х*й, ось їх маршрут.