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Новости Война
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Минобороны РФ признало удар по Чаплино: Заявили о якобы "уничтожении" 200 украинских защитников

обстріл,чаплине

Министерство обороны РФ признало удар по Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Ударом "Искандера" по воинскому эшелону на станции Чаплино уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники", - отметили в российском министерстве.

Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

Читайте также: Блинкен об ударе по Чаплино: Это зверство, будем требовать ответственности для российских официальных лиц

Автор: 

Минобороны рф (924) Днепропетровская область (3840)


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Топ комментарии
+20
Настав час створити ресурс з документальними свідоцтвами, як Зеленський "готувався" до війни з 2019 року.

Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії, бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни😠
Не на часі , знову скажете ?

На часі , бо гірше вже не буде - кругом брехня і пусті обіцянки !
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25.08.2022 13:21
+19
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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25.08.2022 13:30
+17
Бодай би вони усі повиздихали...
В ***********!
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25.08.2022 13:28
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Правила форума Совет форумчан
такі ж брехливі негідники, як і ти бот подлячний. Між вами зеботами і конашенком різниця лише в красці: зеботна та аквафрешна.
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25.08.2022 13:18 Ответить
Можеш заперечити?
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25.08.2022 13:22 Ответить
Петлюра тобі за такий коментарій дав би по пиці !
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25.08.2022 13:25 Ответить
Петлюру ти так само обсирав би, бо він не Порошенко і обов'язково мав би власні амбіції.
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25.08.2022 17:26 Ответить
«Найшвидший спосіб звернути на себе увагу - сказати або зробити дурість».© Фольклор
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25.08.2022 13:28 Ответить
Та зелені під@р@си
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25.08.2022 13:29 Ответить
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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25.08.2022 13:30 Ответить
Це ви берете приклад зі свого старшого брата рашиста, якій називає вбитих українських жінок та дітачок фашистами? Ви голову із дупи дістаньте та придивиться уважно - чи є різниця між висловлюваннями русні та порохоботів, коли ви разом обсираєте війсково-політичне керивництво воюючей країни? Вас разом слід на стовпах вішати, але ж в нас демократія...
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25.08.2022 14:24 Ответить
Як сказав Зеленський в одному з інтерв'ю "У нас поки що демократія". Тобто він натякнув, що в планах є перехід до іншої форми управління державою. І схоже на те, що ці плани потихеньку просуваються.
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25.08.2022 17:30 Ответить
Нiхто й не об'єднувався- зеленi й ранiше були переферiйним фiлiалом..
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25.08.2022 19:20 Ответить
Не мели дурниць!
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25.08.2022 13:31 Ответить
Це ти , Юрко, опустився до рівня цинізму і відвертої брехні !

Твій коментарій тут не щирий !
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25.08.2022 13:24 Ответить
ЗЄлєнському давним давно пора було залучити до України постійно діючу моніторінгову групу ОБСЄ для оперативного засвідчування безпосередньо на міці злочинів рашки
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25.08.2022 13:42 Ответить
на місці
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25.08.2022 13:50 Ответить
ОБСЄ-розвідшарага куйла.котра фінансується частково з рашистського бюджету і в котрій до 60% агенти фсб.
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25.08.2022 13:57 Ответить
ОБСЄ нормальна організація , тільки звідти потрібно прибрати кацапів
повністю , до єдиного 😠
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25.08.2022 14:23 Ответить
Треба нанести удар по цивільному об'єкту в параші, бо це ніколи не закінчиться!
Невже проблема обстріляти Білгород?
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25.08.2022 13:16 Ответить
Проблема у тому, що удар по цивільному об'єкту в параші ажніяк не сплине на те, закінчиться це, чи ні, або навіть навпаки - підвищить інтенсивність таких обстрілів.
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25.08.2022 13:19 Ответить
Кацапи поводяться саме так, як їм дозволяють.
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25.08.2022 13:22 Ответить
Ну и как это меняет что им пох на своих граждан? Они и сами могут взрывать жилые дома и целовать в жопу *****, как это уже не раз делали.
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25.08.2022 13:40 Ответить
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25.08.2022 13:22 Ответить
Навіщо? Щоб самим стати терористами? Наші Збройні Сили і так добряче їх двохсотять, а обстріли цивільних об'єктів - то від безсилля.
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25.08.2022 13:42 Ответить
Удари по цивільним об'єктам не послабять рашистку армію
Потрібно знищувати тільки військові цілі
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25.08.2022 16:26 Ответить
Не подобається мені вся ця історія, влада явно не хотіла про неї до останнього говорити, вечером зе сказав про 18 вбитих та 50 поранених, зранку вже було 25 вбитих 25 поранених і швидше за все це все цивільні, чи були там військові і жертви серед них ми не дізнаємось.
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25.08.2022 13:18 Ответить
на 5-му телеканалі я вже бачив телерепортаж: жодного натяку на військових, лише цивільне населення
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25.08.2022 13:21 Ответить
Дуже все неоднозначно.
Також фото тільки з одного ракурсу. Скоріше всього і по військовим прилетіло, але як ви сказали, ми цього не дізнаємося...
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25.08.2022 13:23 Ответить
Нічого по військовим не прилетіло і не потрібно тут фантазувати і підігрувати русоФашистам 😠
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25.08.2022 13:30 Ответить
Яка різниця, вони вбили людей, яка різниця то військові чи цивільні, більших сьогоднішніх військових ще вяорв були цивільними, життя українців однаково безцінні.
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25.08.2022 13:33 Ответить
вчора*
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25.08.2022 13:34 Ответить
Ви це особисто бачили? Я лише висловив припущення. І нікому я не підігрую. На фото видно лише одну сторону і видно по опорам живлення потягів що там мінімум 2 колії. З іншої сторони фото не має. Тому скоріше всього там те, що не хочуть показувати.

А відносно цивільні чи військові, це як на мене найбільше підігрування кацапам.
1. До початку агресії у нас військових було до 250 тис. а зараз 750+тис. Тому пів мільйона військових це по факту цивільні, якби не кацапські виродки!
2. Ми ні на кого не нападали, так що не може для цих гнид на території України бути законних цілей, військові у тому числі.

Тому особисто мене бісить, коли розділяють громадян України. Виходить наче військових вбивати можна скільки завгодно наче це їхнє призначення загинути від зброї підарашів.
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25.08.2022 13:47 Ответить
Але ж і з цієї сторони видно, що лінія вагону, який стоїть за зруйнованим, рівна й взагалі, другий потяг проглядується не змятим навіть.

Більш схоже на те, що з іншого боку взагалі немає руйнувань і що показувати.
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25.08.2022 14:07 Ответить
Невже ви не розумієте, що якби там щось було з іншої сторони то вже купа різних телеграм каналів поширювали фотки звідти?
Зараз не ті часи , щоб можна було щось приховати на відкритій місцевості та ще й в людному місці.
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25.08.2022 14:11 Ответить
Але дійсно є тільки фото здалеку кількох вагонів без тепловозу. Зате цивільної машини розбитої та приватних будинків - фото з різних ракурсів і відео і інтерв'ю...
І нічого про загиблих чи поранених дітей у вагонах. Якось все дивно. Хоча загибель будь-якої людини - це Всесвітня трагедія...
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25.08.2022 14:24 Ответить
Думаєте, хімарс заховали у тепловоз пасажирського потягу? Цікава ідея, тоді і історія про боєкомплект у трамвайних вагонах у концепцію укладається.
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25.08.2022 14:53 Ответить
На хєра цей гуморизм? Я про те, що там навіть на віддалених фото не все зображене. Якщо немає тепловозу, то може й ще чогось немає? Наприклад платформ для техніки. Тут не до дурносміхства...
А ХМ так точно не возять.
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25.08.2022 15:40 Ответить
Не потрібно щось вигадувати, усі удари рашистів мають ціль терору цивільного населення
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25.08.2022 16:31 Ответить
В Яворові, в числених казарамах, таборі Нацгвардії теж були цивільні?
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25.08.2022 16:36 Ответить
Це було на початку війни, усі військові містечка, казарми, аеродроми, полігони були обстріляні ракетними ударами. Починаючи приблизно з травня майже усі ракетні удары- по цівільним
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25.08.2022 16:41 Ответить
Телемарафон каже виключно правду і тільки прпвду
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25.08.2022 14:41 Ответить
Щоб ім писки заціпило від іхньоі ,, правди "
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25.08.2022 14:44 Ответить
диму без вогню не буває...
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25.08.2022 15:57 Ответить
є два види кацапської брехні:

1. тупа
2. "нє всьо так однозначно"
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25.08.2022 13:47 Ответить
При усіх проблемах із владою - кількість загиблих оголошують у процесі знаходження тіл ; у випадку пожежі - в курсі що від людини залишається і як ці останки на згарищі віднайти ?Ось саме тому на ранок кількість загиблих збільшилася плюс можливо дехто помер від поранень вже у лікарні (( Ну а щодо поранених - хто легко відбувся , вирішив чим подалі звідти рушити , тому можливо що правоохоронці ці випадки навіть не зафіксували , залишилися лише записи медиків про кількість пацієнтів що отримали допомогу , які вчора і озвучували .
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25.08.2022 14:42 Ответить
Перша кількість поранених - це просто всі ті, що звернулися за медичною допомогою. Друга кількість поранених, це ті, які дійсно були поранені, що вже було підраховано по закінченню надання допомоги усим звернувшимся.
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25.08.2022 15:07 Ответить
Я ж не проти , написав те саме тільки іншими словами , не мені пояснюйте , а тому хто інформацію під сумнів ставив.
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25.08.2022 15:13 Ответить
Настав час створити ресурс з документальними свідоцтвами, як Зеленський "готувався" до війни з 2019 року.

Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії, бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни😠
Не на часі , знову скажете ?

На часі , бо гірше вже не буде - кругом брехня і пусті обіцянки !
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25.08.2022 13:21 Ответить
Та чому ж не на часі, створюйте будь-ласочка.
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25.08.2022 14:16 Ответить
Вже створюємо , не переймайся 😠
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25.08.2022 14:27 Ответить
Дякую. Дуже дякую)
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25.08.2022 14:54 Ответить
Їх потім суди всіх випускають під заставу. Під час військового стану ВР повинна заборонити взагалі будь-кого відпускати під заставу. Бо під заставу виходять зрадники, колаборанти, коригувальники та інша мразота
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25.08.2022 13:28 Ответить
Ні, ви брешете. Під час військового стану зрадники та коригувальники їдуть на шконку без права застави взагалі. А колаборанти взагалі в своїх автівках смажаться та труяться.
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25.08.2022 14:14 Ответить
Без права на заставу , тільки тиждень тому приблизно , прийняли поправку до законодавства ‼️
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25.08.2022 14:31 Ответить
Так, прийняли. ☑️ Слава Україні!
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25.08.2022 14:56 Ответить
Чего ещё ждать от кацапских тварей.? "Правый Сектор" с "Азовом" везде. В тракторах, детских садах, электричках.
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25.08.2022 13:21 Ответить
Так , все вірно , бо ми всі азовці і патріоти своєі рідноі краіни !
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25.08.2022 13:27 Ответить
а як в Сірії було, коли вони там бомбили міста? де впала бомба - там й штаб ИГИЛ
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25.08.2022 13:29 Ответить
саме так !

а ігільці були одягнуті виключно у однострої із баранячої шкури
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25.08.2022 13:53 Ответить
Вони за українську мову, або музику, або кольори прапору вбивають чи садять у в'язницю, а у нас бідкаються про утиски кацапомовних.
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25.08.2022 13:29 Ответить
Брехливые рашистские твари ссут в глаза своему лохторату, а те от радости бьются в экстазе, выдавая убийства гражданских за "нациков" и "фашистов". Как-то был прилет по жд в Покровске, так в комментах на ютуб увидела как рашисты цитировали свои сми, типа был нанесен удар по военному эшелону и убито 200 и ранено 250 "нацистов" (точные цифры не помню). А на самом деле было ранено 3 железнодорожника и повреждения на жд., никакого эшелона и военных. Но лаптестанская зомбомасса свято верит в рашистским пропагандонам.
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25.08.2022 13:41 Ответить
Я тоже так думаю - конечно, на войне всеё информации сразу не говорят, потому что это способствует врагу, но скрыть 200 трупов военных было бы невозможно, это бы уже просочилось в СМИ.
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25.08.2022 14:40 Ответить
Бодай би вони усі повиздихали...
В ***********!
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25.08.2022 13:28 Ответить
русне даже в роддоме и драмтеатре виделись военные и базы НАТО...
это клиника... которую нужно лечить током (шокером)...ну или точечными попаданиями по их объектам
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25.08.2022 13:35 Ответить
Никакого лечения. Горбатого могила исправит.
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25.08.2022 13:43 Ответить
обратите внимание-первая атака цели не достигла ВВЕЛ КОРРЕКТИВЫ, пошел второй ракетный удар. Кто то конкретно сливает. Плюс, так понимаю был эвакуационный поезд Верещучки, не она ли мутит воду на всех фронтах, где она всегда прилетает!
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25.08.2022 13:42 Ответить
Дуже помітно , що коли Верещучка оголошує евакуацію цивільних ,
саме туди луплять кацапи козорилі 😡
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25.08.2022 14:34 Ответить
Там були військові та техніка?
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25.08.2022 13:44 Ответить
Навряд чи, військові і техніка переміщуються в основному вночі.
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25.08.2022 14:10 Ответить
сведений нету абсолютно, с того же Краматорска десятки видео, фото репортажей, это ж вокзал всё-таки. а тут глухо
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25.08.2022 14:23 Ответить
Тут сельская станция на два пути, на фото видно, что поезд на втором пути даже не смят. Видимо, просто нечего фоткать.
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25.08.2022 14:57 Ответить
Аналізуючи інформацію по цій та попередніх трагедіях, коли прилітало по мирним, розумію, що потяг цей був не простий. Де відео від очевидців??
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25.08.2022 13:46 Ответить
аналізуючи фото ураження, розумію, що потяг цей був пасажирський.
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25.08.2022 14:11 Ответить
А військових в товарняках по вашому перевозять, як червоноармійців колись?
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25.08.2022 14:20 Ответить
Військові переміщєння виконуються вночі і на відповідній військовій техніці, куку.
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25.08.2022 15:00 Ответить
Дуже часто бачу як по н-ському мосту через Дніпро слідують потяги з військовими у пасажирських вагонах посеред дня.
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25.08.2022 15:49 Ответить
А ти думав, військових в пассажирських перевозять? До речі, є розклад руху і це евакуаційний потяг за розкладом був.
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25.08.2022 15:05 Ответить
Вчера подумал что это эвакуационный

Но поезд стоит на пути "из Днепра"
Если посмотреть снимки вокзала и станции сверху (Гугл)
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25.08.2022 14:32 Ответить
Відео знаходиться у п@ де , на гнезде , на куриных яйцах ,
вибачаюсь за таку грубість , але ви вже всіх дістали своіми
що , де , кого , а скільки ? Під'їдьте туди і поцікавтесь 😠

А може ви не розумієте , що в краіні війна ?
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25.08.2022 14:39 Ответить
Розумію. І тому, очевидно, нам не кажуть всю правду. Можливо, так загалом буде краще.
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25.08.2022 14:44 Ответить
Ці істоти настільки тупі, що одразу ж після скоєння злочину в усьому зізнаються!!!🙄
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25.08.2022 14:04 Ответить
Мне интересно - в Симферополе есть вокзал? В ************ точно есть! А ведь там куда ни выпусти пакет из HIMARSа или "Грома" - точно попадешь в военный эшелон с мясом или техникой.
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25.08.2022 14:37 Ответить
На пассажирском вокзале - точно не попадёшь.
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25.08.2022 14:59 Ответить
То есть Чаплинка - военная станция?
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25.08.2022 15:10 Ответить
Ой скільки кацапоботів повилазило. Все від них приховують, всьо ні так адназначьна…
Дурне діло їх коментувати і підігрувати, розвиваючи кацапську пропаганду. Спам - бан - на х*й, ось їх маршрут.
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25.08.2022 14:50 Ответить
Ні, треба у всьому покривати бакланство нашого керівництва, у тому числі військового? Скільки уже воїнів загинуло у казарамах та таборах?! Люди хочуть правди...
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25.08.2022 15:53 Ответить
На жаль це правда.В наслідок обстрілу загинуло багато наших військовослужбовців.
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25.08.2022 15:23 Ответить
Над Дніпром гелікоптери літали один за одним. Це - погано...
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25.08.2022 16:37 Ответить
На жаль, кацапи не брешуть! Мешканці Чапліна та сіл, які їздять на роботу в Дніпро, бачили все своїми очами! В Дніпрі звернулися до свіх хто може сдавати кров!
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25.08.2022 16:19 Ответить
Нужно смело сжигать до тла всю россию, и честно заявлять что мы сожгли только орков!
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25.08.2022 17:08 Ответить
 
 