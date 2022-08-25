Минобороны РФ признало удар по Чаплино: Заявили о якобы "уничтожении" 200 украинских защитников

Министерство обороны РФ признало удар по Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Ударом "Искандера" по воинскому эшелону на станции Чаплино уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники", - отметили в российском министерстве.

Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

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