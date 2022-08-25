Россиянам нужно запретить пересекать границы, это будет первым шагом к их отрезвлению, - Кулеба
Россияне должны быть лишены права пересекать международные границы до тех пор, пока не научатся их уважать.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"С тех пор, как несколько недель назад Президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить российским туристам въезд в Европу и мир, эта идея набрала обороты в Европейском Союзе, а также вызвала острые дискуссии.
Простыми словами, российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Группу семи. Это станет уместным ответом на российскую захватническую и геноцидную войну", - пишет министр в статье для издания Politico.
По словам Кулебы, российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Группу семи.
"Но зачем накладывать санкции на обычных россиян?", спрашивает некоторые. Для того, что абсолютное большинство россиян поддерживают эту войну, радуются убийствам украинцев, ракетным ударам по украинским городам, отрицают российские военные преступления. Хотя правовая ответственность за совершенные преступления действительно индивидуальна, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине.
В то же время, массовая поддержка войны внутри России остается мрачной действительностью, которую не все европейские лидеры готовы признать", - добавил министр.
Министр подчеркнул, что россияне еще даже не начинали осознавать свою вину. На самом деле они двигаются в противоположном направлении.
"Время снять розовые очки и трезво посмотреть на реальность российского фашизма. Возложение вины исключительно на Путина опасно наивно. Россия не изменится, пока поколения россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна. Именно поэтому необходимо, чтобы все страны ЕС и Группы семи перестали выдавать туристические визы россиянам. Это будет первый шаг к их отрезвлению", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гуляють по європах, і обсирають ті європи.
Треба й тих свинособак хто вже проліз у цивілізований світ "Гардіться расієй" - вигнати нах*й додому копняками!
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?
2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?
3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?
4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?
7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?