Россиянам нужно запретить пересекать границы, это будет первым шагом к их отрезвлению, - Кулеба

Россияне должны быть лишены права пересекать международные границы до тех пор, пока не научатся их уважать.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"С тех пор, как несколько недель назад Президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить российским туристам въезд в Европу и мир, эта идея набрала обороты в Европейском Союзе, а также вызвала острые дискуссии.

Простыми словами, российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Группу семи. Это станет уместным ответом на российскую захватническую и геноцидную войну", - пишет министр в статье для издания Politico.

По словам Кулебы, российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Группу семи.

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"Но зачем накладывать санкции на обычных россиян?", спрашивает некоторые. Для того, что абсолютное большинство россиян поддерживают эту войну, радуются убийствам украинцев, ракетным ударам по украинским городам, отрицают российские военные преступления. Хотя правовая ответственность за совершенные преступления действительно индивидуальна, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине.

В то же время, массовая поддержка войны внутри России остается мрачной действительностью, которую не все европейские лидеры готовы признать", - добавил министр.

Министр подчеркнул, что россияне еще даже не начинали осознавать свою вину. На самом деле они двигаются в противоположном направлении.

"Время снять розовые очки и трезво посмотреть на реальность российского фашизма. Возложение вины исключительно на Путина опасно наивно. Россия не изменится, пока поколения россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна. Именно поэтому необходимо, чтобы все страны ЕС и Группы семи перестали выдавать туристические визы россиянам. Это будет первый шаг к их отрезвлению", - добавил Кулеба.

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