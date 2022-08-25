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Новости Война
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Россиянам нужно запретить пересекать границы, это будет первым шагом к их отрезвлению, - Кулеба

росіяни

Россияне должны быть лишены права пересекать международные границы до тех пор, пока не научатся их уважать.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"С тех пор, как несколько недель назад Президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить российским туристам въезд в Европу и мир, эта идея набрала обороты в Европейском Союзе, а также вызвала острые дискуссии.

Простыми словами, российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Группу семи. Это станет уместным ответом на российскую захватническую и геноцидную войну", - пишет министр в статье для издания Politico.

По словам Кулебы, российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Группу семи.

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"Но зачем накладывать санкции на обычных россиян?", спрашивает некоторые. Для того, что абсолютное большинство россиян поддерживают эту войну, радуются убийствам украинцев, ракетным ударам по украинским городам, отрицают российские военные преступления. Хотя правовая ответственность за совершенные преступления действительно индивидуальна, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине.

В то же время, массовая поддержка войны внутри России остается мрачной действительностью, которую не все европейские лидеры готовы признать", - добавил министр.

Министр подчеркнул, что россияне еще даже не начинали осознавать свою вину. На самом деле они двигаются в противоположном направлении.

"Время снять розовые очки и трезво посмотреть на реальность российского фашизма. Возложение вины исключительно на Путина опасно наивно. Россия не изменится, пока поколения россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна. Именно поэтому необходимо, чтобы все страны ЕС и Группы семи перестали выдавать туристические визы россиянам. Это будет первый шаг к их отрезвлению", - добавил Кулеба.

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граница (5257) россия (95352) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
7 питань до влади США та країн ЄС:
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:20
+8
Ну да, їх дуже розбалували.

Гуляють по європах, і обсирають ті європи.
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25.08.2022 13:30
+6
Они в карманах бабло везут. А бабло - это святое.
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25.08.2022 13:33
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Правила форума Совет форумчан
і обробити територію отрутою від руснявих шкідників. Можна цианідом калію, а можно чимось таким 7х62
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25.08.2022 13:29 Ответить
Ну да, їх дуже розбалували.

Гуляють по європах, і обсирають ті європи.
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25.08.2022 13:30 Ответить
тре викинути до поребрика з ЕС
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25.08.2022 13:30 Ответить
Они в карманах бабло везут. А бабло - это святое.
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25.08.2022 13:33 Ответить
Бесполезно, как это так нас русских самых грозных не пускать? Да мы вас всех ...! Легче стену построить как "Игре престолов" и дело с концом. 80% населения реальные зомби.
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25.08.2022 13:37 Ответить
Було б смішно,якби не було так прикро-поки що цього права позбавили нас
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25.08.2022 13:38 Ответить
Так,трагікомедія якась)
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25.08.2022 13:57 Ответить
ты же не кацап, чтобы драпать из страны, может нужно будет мобилизовать.
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25.08.2022 15:23 Ответить
А ти звідкіль "вєщаєшь","нє кацап"?Вже с'їбав чи ще не повернувся?
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25.08.2022 18:50 Ответить
вместо тебя кто то должен воевать?
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25.08.2022 19:54 Ответить
когда открываешь визу в анкете пишешь цель, маршрут и сроки - если туризм - сразу нафиг. то же и со студентами
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25.08.2022 13:39 Ответить
Правильно. Саме на це зараз спрямувати зусилля дипломатії. Трудіться, у вас зарплати чималенькі.
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25.08.2022 13:40 Ответить
Всі двохсоті росіяни протверезіли. У трьохсотих ще похмілля.
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25.08.2022 13:43 Ответить
Цього мало...
Треба й тих свинособак хто вже проліз у цивілізований світ "Гардіться расієй" - вигнати нах*й додому копняками!
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25.08.2022 13:44 Ответить
І разрєшить продавать стєкломой токо с 12.00 до 13.00. Хуже ядрьоной бомби.
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25.08.2022 13:49 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=dy8oe_TE9Ww
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25.08.2022 13:53 Ответить
Гарна ідея ) но перед тим щоб щось пропонувати треба це перше самим запровадити) а то піжаться,бідкаються а москалям в'їзд на територію України незаборонений) і це при воєному стані!
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25.08.2022 13:49 Ответить
Миром правит дьявол, посему этого не будет никогда. Содомия овладела цивилизованным миром.
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25.08.2022 13:52 Ответить
Шановний Кулеба! рашкованів зачинають по пьяни, пьяними вони народжуються, синіми живуть і помирають через алкогольну інтоксикацію- яке протверезіють?
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25.08.2022 13:54 Ответить
Орки можуть взагалі нікуди і не їхати а війну продовжувати.
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25.08.2022 13:57 Ответить
Ізоляція це взагалі єдиний спосіб змусити кацапів прийти до тями і нарешті почати господарювати на своїй землі. Але ізоляція має бути поєднана з масивним інформаційним впливом. Їм просто потрібно показувати що увесь світ живе інакше і чудово обходиться без "одічалих".
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25.08.2022 13:59 Ответить
Та зрозумій, 99% рашкованиів ніколи не були і не будуть за межами рассеі і 99% рашкованів не мають доступу до інфоджерел, крім телевізора. Ім крім бухла нічого не потрібно. Були часи, іздив туди на заробітки- повір мені мені, я знаю, про шо пишу.
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25.08.2022 14:23 Ответить
Ага, почніть з себе. Припиніть роздавати паспорти кацапам! "Хорошийкацапмертвийкацап"
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25.08.2022 14:10 Ответить
Очень правильно высказался Кулеба!
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25.08.2022 14:17 Ответить
В Европу ездят единицы, в Турцию и Египет закрывать надо отдых. Кулеба прекрасно это понимает, но переводит стрелки
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25.08.2022 14:18 Ответить
Решение не правильное. Надо разрешить. Но только в чёрных пластиковых мешках.
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25.08.2022 14:19 Ответить
7 питань до влади США та країн ЄС:
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:20 Ответить
Треба іх закрити -- але є багато краін які на це хер забили -- Таіланд - Вєтнам Єгипет - Турція --араби.
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25.08.2022 14:30 Ответить
Рашисти охрініли зовсім...
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25.08.2022 14:40 Ответить
самі зелені придурки на 5-й місяць війни тільки ввели візовий режим з агресором! Це як розуміти і що ви вимагаєте при цьому від Європи?
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25.08.2022 14:55 Ответить
Это не будет шагом к протрезвлению. А это будет очередной шаг к изобретению очередной схемы обхода очередного запрета
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25.08.2022 14:57 Ответить
Кулеба и ко - може в першу чергу банді зе протверезіти потрібно! Коли ви зааресштуєте попів МП (та ла, хоч заборонить), коли ви кордон зачините з парашкою? Коли перестанете брехати про вашу підготовку к війні?
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25.08.2022 14:58 Ответить
Замість підкукурікувати ЖЕКу презедента самі зробіть хоч щось. Наприклад забороніть те, що постійно зе вимагає від партнерів. Візи кацапам дають, банки кацапські працюють, торгівля шелестить, в Раді закон про відміну списку заборонених пєвцов ротом, які підтримали анексію Криму. Скоро по всіх каналах кліпи кацапської потолочі та кацапські фільми. Майже всі оточуючі ***** мають і Україні активи. Ім можна, ето другоє?
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25.08.2022 15:03 Ответить
прямо все кацапы поехали по Европе гулять. Едут те у кого есть деньги, или те кому их дают, для того , чтобы ехали и гадили. Остальные не выезжали никогда дальше своих дворов.
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25.08.2022 15:19 Ответить
Не обвязково забороняти, а зробити ЦІНУ ВЇЗДУ ДЛЯ РОСІЯН У ЄВРОПУ ВІД 10 000 ЄВРО НА ЛЮДИНУ (ДИТИНУ ТЕ Ж) І ВИЩЕ
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25.08.2022 15:35 Ответить
На день!
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25.08.2022 19:30 Ответить
Якщо (нарешті!) почати стріляти зрадників в вищих ешалонах влади - це буде першим кроком до визволення України.
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25.08.2022 17:12 Ответить
Якогож х...ра громадянин московії Абоамович невилазить з Київа?
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25.08.2022 23:43 Ответить
 
 