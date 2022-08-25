Враг ударил по селу на Чугуевщине, попадание в жилой дом. Погиб мужчина, - Синегубов

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, они обстреляли с. Лебяжье в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина.

"Его 41-летняя жена получила ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Ранение легкое", - добавляет Синегубов.

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