Враг ударил по селу на Чугуевщине, попадание в жилой дом. Погиб мужчина, - Синегубов
Российские оккупанты продолжают террор мирного населения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, они обстреляли с. Лебяжье в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина.
"Его 41-летняя жена получила ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Ранение легкое", - добавляет Синегубов.
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