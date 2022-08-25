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Новости Война
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Уничтожен вражеский склад боеприпасов в Новой Каховке, состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, - ОК "Південь"

міст

Обстановка на южнобужском направлении остается напряженной, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, в течение ночи врагом нанесены два ракетных и один авиационный удар, продолжались артиллерийские обстрелы.

По Николаеву снова били из зенитно-ракетных систем С-300. Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек, предварительно - потерь нет.

В районе Александровки наши позиции враг атаковал ударным вертолетом Ка-52. Без потерь.

"Реактивными снарядами систем залпового огня "Смерч" атакованы жилые кварталы Кривого Рога. Повреждены несколько автомобилей, дорожное покрытие, многоквартирным домам и придомовым зданиям нанесен ущерб. Пострадавших нет. Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра обстрелян Никополь. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море, - Силы обороны Юга об угрозе обстрелов в праздничные дни

В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. Ранен 31 человек.

По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах. Подтверждено уничтожение 7 рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склад боеприпасов в Новой Каховке.

"Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - отмечают в ОК "Південь".

В штормовом Черном море 12 кораблей и катеров вражеской группировки маневрируют вблизи Крыма. По-прежнему готовы 4 носителя с 28 ракетами "Калибр".

"Угроза ракетного удара как с моря, так и с воздуха достаточно высока, не исключено и применение береговых ракетных комплексов. Реактивные системы залпового огня на Николаевском, Херсонском и Криворожском направлении также вполне возможны в применении врагом для обстрелов наших позиций и мирных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Автор: 

мост (1027) Новая Каховка (154) Херсон (2792) Черное море (1472) Херсонская область (4717)


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Мені страшенно подобається постійе корегування Антонівського мосту ,
через який кацапи не можуть тягнути своє залізяччя 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Воіни наші , Ви молодці ❤️❤️❤️
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25.08.2022 15:10 Ответить
Міст біля Каховської ГЕС після ударів ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1562669996970754049
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25.08.2022 15:21 Ответить
Кучненько так))) Почти под линейку!))) Слава Украине!!!
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25.08.2022 15:57 Ответить
Щось палає у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму
https://twitter.com/i/status/1562758364282888192
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25.08.2022 15:19 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ !!!

https://t.me/apostrophe_ua/53740

ЗСУ - це довіра!
Слава Україні та її воїнам..
Смерть ворогам
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25.08.2022 15:39 Ответить
Спутник Притулы на Реактивные системы залпового огня и подключить хаймерсы.
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25.08.2022 16:54 Ответить
Все гарно,і- дякую, ЗСУ, але, Цензор, перевіряй й виправляй навіть прес-центр "Південь"- ворог не може "бити з С-300 по Миколаєву"- чи я щось не розумію?! Б.я, чи таке спеціально, щоб рсня сміялася, пишуть?
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25.08.2022 19:12 Ответить
Так саме зС-300 обстрілюють Миколаїв. І вже давно. При перших повідомленнях сам здивувався, але так і є.
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25.08.2022 23:50 Ответить
 
 