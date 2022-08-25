Уничтожен вражеский склад боеприпасов в Новой Каховке, состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, - ОК "Південь"

Обстановка на южнобужском направлении остается напряженной, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, в течение ночи врагом нанесены два ракетных и один авиационный удар, продолжались артиллерийские обстрелы.

По Николаеву снова били из зенитно-ракетных систем С-300. Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек, предварительно - потерь нет.

В районе Александровки наши позиции враг атаковал ударным вертолетом Ка-52. Без потерь.

"Реактивными снарядами систем залпового огня "Смерч" атакованы жилые кварталы Кривого Рога. Повреждены несколько автомобилей, дорожное покрытие, многоквартирным домам и придомовым зданиям нанесен ущерб. Пострадавших нет. Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра обстрелян Никополь. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

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В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. Ранен 31 человек.

По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах. Подтверждено уничтожение 7 рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склад боеприпасов в Новой Каховке.

"Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - отмечают в ОК "Південь".

В штормовом Черном море 12 кораблей и катеров вражеской группировки маневрируют вблизи Крыма. По-прежнему готовы 4 носителя с 28 ракетами "Калибр".

"Угроза ракетного удара как с моря, так и с воздуха достаточно высока, не исключено и применение береговых ракетных комплексов. Реактивные системы залпового огня на Николаевском, Херсонском и Криворожском направлении также вполне возможны в применении врагом для обстрелов наших позиций и мирных населенных пунктов", – говорится в сообщении.