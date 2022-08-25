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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Захваченная часть Запорожской области и Херсонщины частично осталась без света и воды

електрика

Оккупанты отключили в большинстве захваченных населенных пунктов Запорожской области электроэнергию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня почти во всех захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили электроэнергию. А это значит, что гражданское население осталось не только без света, но и без воды. Связь также почти заблокирована. Уже месяц нет газа", - написал он.

Федоров называет это геноцидом украинского народа.

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Также без электричества и воды остался оккупированный Энергодар. По словам мэра города Дмитрия Орлова, это произошло в результате вражеских обстрелов.

Позже он добавил, что в городе началось возобновление электроснабжения. Затем подключат канализационно-насосную станцию и возобновят работу скважин на питьевом водозаборе.

Российские СМИ сообщают также об обесточивании Херсона и некоторых населенных пунктов Херсонщины.

Автор: 

оккупация (10117) Запорожская область (3046) Тарифы на электроэнергию (2163) водоснабжение (722) Энергодар (157) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+9
Орки куда не придут, везде насрут.
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25.08.2022 15:16
+6
Орехов не захвачен, но в городе нет ни света, ни газа, ни электроэнергии, люди просят помощи!!! Орки ежедневно их обстреливают, город прекратили в руины.
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25.08.2022 15:57
+2
Йде бородьба за ЗАЕС, дуже може бути що скоро зупинять.
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25.08.2022 15:29
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Орки куда не придут, везде насрут.
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25.08.2022 15:16 Ответить
Йде бородьба за ЗАЕС, дуже може бути що скоро зупинять.
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25.08.2022 15:29 Ответить
Хай зупиняють, потім запустимо.
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25.08.2022 15:40 Ответить
не все так просто... это ж Атомная станция.... в 1986 году тоже... экспериментировали...
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25.08.2022 15:58 Ответить
Та я памятаю. Мо і Ви? Якщо норм загасять то ок. Про експеріменти читав. Дружбани кидали пісок. До цих пір живі.
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25.08.2022 16:47 Ответить
Так запорізьку АЕС в енергодарі відрубають від Украіни поки зелені радіють зерновому коридору так отто
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25.08.2022 15:30 Ответить
Все просто. Нема світла то й нема інтернету, зв'язку, партизанщини. Якби в донецькій та луганській українська сторона відімкнула б зв' язок та Нет, то й коригувальків було б менше, або їм було важче комунікувати з рашистами.
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25.08.2022 15:32 Ответить
интернет и связь - это главное? )))
а холодильники с последними продуктами? а операционные и аппараты для поддержания жизни?
а жара херсонская и насосы не работают...
без света и воды - сутки-двое можно как-то прокантоваться (не в больничке конечно)
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25.08.2022 16:01 Ответить
Все важливо, але про людей вони думають в останню чергу
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25.08.2022 16:15 Ответить
Орехов не захвачен, но в городе нет ни света, ни газа, ни электроэнергии, люди просят помощи!!! Орки ежедневно их обстреливают, город прекратили в руины.
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25.08.2022 15:57 Ответить
А де подяка за це зе-презеденту ?
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25.08.2022 16:06 Ответить
 
 