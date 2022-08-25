Захваченная часть Запорожской области и Херсонщины частично осталась без света и воды

Оккупанты отключили в большинстве захваченных населенных пунктов Запорожской области электроэнергию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня почти во всех захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили электроэнергию. А это значит, что гражданское население осталось не только без света, но и без воды. Связь также почти заблокирована. Уже месяц нет газа", - написал он.

Федоров называет это геноцидом украинского народа.

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Также без электричества и воды остался оккупированный Энергодар. По словам мэра города Дмитрия Орлова, это произошло в результате вражеских обстрелов.

Позже он добавил, что в городе началось возобновление электроснабжения. Затем подключат канализационно-насосную станцию и возобновят работу скважин на питьевом водозаборе.

Российские СМИ сообщают также об обесточивании Херсона и некоторых населенных пунктов Херсонщины.