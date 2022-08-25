Миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС через несколько дней, - Гросси

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может быть отправлена на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

На это рассчитывает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это будет очень скоро (...), через несколько дней. Я думаю, что мы очень, очень близки к окончательному и полному согласию обеих сторон", - заявил глава МАГАТЭ в интервью каналу France 24 в четверг.

"(Над такой миссией) работаем. Я полагаю, что она возможна", - сказал он.

По его словам, станция стала, если не мишенью, то объектом, который не защищен от военных атак, что совершенно недопустимо. "Способ стабилизировать (ситуацию) заключается в том, чтобы обеспечить международное присутствие на месте. Между сторонами есть принципиальное согласие. Я работаю над деталями", - сообщил генеральный директор МАГАТЭ.

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В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.