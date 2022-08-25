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Новости Война
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Миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС через несколько дней, - Гросси

заес

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может быть отправлена на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

На это рассчитывает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это будет очень скоро (...), через несколько дней. Я думаю, что мы очень, очень близки к окончательному и полному согласию обеих сторон", - заявил глава МАГАТЭ в интервью каналу France 24 в четверг.

"(Над такой миссией) работаем. Я полагаю, что она возможна", - сказал он.

По его словам, станция стала, если не мишенью, то объектом, который не защищен от военных атак, что совершенно недопустимо. "Способ стабилизировать (ситуацию) заключается в том, чтобы обеспечить международное присутствие на месте. Между сторонами есть принципиальное согласие. Я работаю над деталями", - сообщил генеральный директор МАГАТЭ.

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В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+8
може...за декілька днів може...
але за декілька днів там таке може статися...
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25.08.2022 15:44
+4
угу мала б уже поїхати два дні тому ♤
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25.08.2022 15:52
+4
Все так умовно, видно, що дуже хочуть їхати.
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25.08.2022 16:04
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може...за декілька днів може...
але за декілька днів там таке може статися...
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25.08.2022 15:44 Ответить
працюємо..можливо...може прибути..... за кілька днів. Як і завжди ні про що...Он у німців, які нам практично важкої зброї не надавали, вона вже закінчилась...Всі бояться принизити дикатора - вбивцю міжнародного злочинця..бо гроші для них понад усе.
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25.08.2022 15:47 Ответить
угу мала б уже поїхати два дні тому ♤
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25.08.2022 15:52 Ответить
Все так умовно, видно, що дуже хочуть їхати.
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25.08.2022 16:04 Ответить
може прибути (якщо ***** пустить)% а, може, і ні
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25.08.2022 16:05 Ответить
Давно пора. А то ублюдки можуть дострілятись до ядерної катастрофи. А шість блоків це не один чорнобильський. Всім дістанеться в разі чого.
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25.08.2022 16:07 Ответить
Рафаэль должен придерживаться такого алгоритма в отношении АЭС. Эрэфия - государство террорист. Накопив технику и БК в машинных залах энергоблока, она не только делает их военными объектами, но и может сама произвести подрыв с террористической целью. МАГАТЭ должна добиться демилитаризации АЭС и прилегающей территории. Понятное дело, что переговоры с террористом - оккупантом должна вести не Украина, а ООН и МАГАТЭ. Пусть и Гуттериш подвяжется как генсек, сам смотается и посмотрит на месте что к чему.
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25.08.2022 16:32 Ответить
так спішать так спішать що всім уже смішно
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25.08.2022 17:07 Ответить
Місія МАГАТЕ , повинна бути там за декілька годин , а не днів ‼️‼️‼️‼️
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25.08.2022 17:36 Ответить
Это мудачьё безхребетное на велосипедах едет?
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25.08.2022 18:29 Ответить
 
 