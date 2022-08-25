Украине сейчас больше нужны боеприпасы GMLRS, а не ракеты большой дальности ATACMS, - Пентагон

В настоящее время Украина больше нуждается в боеприпасах к управляемым реактивным системам залпового огня дальностью 70-80 км, чем ракетам ATACMS дальностью до 300 км.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль

"По нашей оценке, наиболее благоприятным боеприпасом для текущего боя является GMLRS. Итак, мы поставили в приоритет получение украинцами GMLRS, которые им нужны, не только для удержания на востоке, но и для создания определенного импульса в других частях страны", - отметил он.

Он напомнил, что США предоставили Украине управляемые реактивные системы залпового огня, имеющие дальность около 70-80 км.

"Мы предоставили им сотни и сотни этих высокоточных систем, и украинцы использовали их невероятно эффективно на поле боя", – сказал замминистра обороны.

"По нашей оценке, ныне им (Украине. - Ред.) не нужны ATACMS для обслуживания целей, непосредственно касающихся текущего боя. Вы знаете, мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что сейчас мы имеем сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", - добавил Каль.

Замминистра также уточнил, что в последнем пакете помощи США Украине нет GMLRS.

"По нашей оценке, украинские запасы GMLRS сейчас достаточно хорошие. И мы собираемся продолжать их предоставлять", - добавил Каль.

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