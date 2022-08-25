Украине сейчас больше нужны боеприпасы GMLRS, а не ракеты большой дальности ATACMS, - Пентагон
В настоящее время Украина больше нуждается в боеприпасах к управляемым реактивным системам залпового огня дальностью 70-80 км, чем ракетам ATACMS дальностью до 300 км.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль
"По нашей оценке, наиболее благоприятным боеприпасом для текущего боя является GMLRS. Итак, мы поставили в приоритет получение украинцами GMLRS, которые им нужны, не только для удержания на востоке, но и для создания определенного импульса в других частях страны", - отметил он.
Он напомнил, что США предоставили Украине управляемые реактивные системы залпового огня, имеющие дальность около 70-80 км.
"Мы предоставили им сотни и сотни этих высокоточных систем, и украинцы использовали их невероятно эффективно на поле боя", – сказал замминистра обороны.
"По нашей оценке, ныне им (Украине. - Ред.) не нужны ATACMS для обслуживания целей, непосредственно касающихся текущего боя. Вы знаете, мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что сейчас мы имеем сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", - добавил Каль.
Замминистра также уточнил, что в последнем пакете помощи США Украине нет GMLRS.
"По нашей оценке, украинские запасы GMLRS сейчас достаточно хорошие. И мы собираемся продолжать их предоставлять", - добавил Каль.
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Саме тому буде давати все тільки щоб піхоту знищувати. Тому що задача верхівки дем партії - зачістка біомаси на кошерній землі.
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* - не "русня" тому як Україна - це екс-Русь с центром Київ.
Для этого нужна только взрывчатка и решение украинской власти.
Украине жизни ее спецназа очень даже чего стоят. Может быть Италии они ничего не стоят, но точно не Украине. Не считайте врага круглыми идиотами и неумехами - это потом обращается гибелью наших людей.
наші 3-5 бавовн кожної ночі - це ще 1000 ночей((.
В GMLRS занадто смішна бч. Ну дуже мала. Як наслідок скільки вже стріляли по мостах? Так високоточно, але бч занадто мала. Чи скільки стріляли по штабах? Верхні поверхи тільки...
GMLRS це проти складів, артилерії та іншого ок. Але Україні треба щось таке від мінімум пів тони бч та більше.
А тому ATACMS
кажуть, є ще ж запаси і в Молдові, і на Кіпрі, і в Південній Кореї
Вы ещё не поняли,по какой причине они не хотят давать нам больше нормального оружия?
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3138872/undersecretary-of-defense-for-policy-dr-colin-kahl-holds-a-press-briefing-on-se/
это отросток свиноцабачьего Интерфакса...
если кто-то не знает - то они входят в одну большую финансово-медийную группу...!
Це ніякий не "інтерфакс Україна", це Мінстерство Оборони США.
"It's our assessment that the most relevant Munitions for the current fight are the GMLRS."
"It's our assessment that they don't currently require ATACMS to service targets that are directly relevant to the current fight. You know, we'll obviously continue to have conversations with the Ukrainians about their needs, but it's our judgment at the moment that we should be focusing on GMLRS, not ATACMS."
в моём посте речь о том кто подаёт эту новость...
Интерфакс-Украина - это отросток свиноцабачьего Интерфакса...\об этом речь...\
тут на місці вкумекаємо коли куди і що... аби було!!
(українці добрі хазяйви...нічого не буде зайвим!!!)
ATACMS це мінімум з далекобійного взагалі,там боєголовки такі як в ракет гарпун і відстань до 300 км.
Їдуть у купе двоє, українець і москаль.
Українець достає хлібину свіжу, курча смажене, сало, часник, цибульку, кров'янку, ковбасу вкуснючу-запашну, яєчка, огірк-помідори, ну і все інше в цьому репертуарі...
Москаль дивиться на все це, пузо завило й каже: - Слушай, хахол, я так жрать хачу, дай!
Українець подивився на нього: - Гаразд, тільки йди випий литру води.
Москаль побіг, випив у туалеті з крану літру води, прибігає: - Давай!
Українець дивиться на нього: - Йди ще літру води випий.
Москаль побіг, випив, прибігає: - Всьо, давай!
Українець придивився до нього око примруживши: - От іще біжи літру випий, а я покищо тобі й сала, й ковбаси вріжу, яєщка облуплю...
Побіг, приходить, сідає до столу й сидить не ворушиться...
Українець: - То чого не їси?
- Та я паходу столько води випіл, что пузо уже полноє і нічего не лезіт.
- Бачиш, то ти виявляється пити хотів...)))
p.s. Шановні панове союзнички - ми "їсти" хочемо, а не "пити"...
Але у нас немає іншого виходу як грати в їхню гру, тому що всі наші президенти вклали свій вклад в продаж озброєння і знищення нашого війскового потенціалу... І тепер реально без американського озброєння немає чим захищатись...
Ху..лові також вигідна довга війна, тому що дорощають ресурси і він може менше продавати в умовах падаючого попиту на нафту і газу але отримувати той самий дохід, раніше продавали газ по довготермінових контрактах по 300-500 тепер 800-1500... Тобто зниження експорту є але зниження виручки немає...
Зараз налетять боти про санкції, але реально санкції тільки на роздрібний імпорт... А те що потрібно для їхньої оборонки завозять через Китай, Турцію, Казахстан і Сингапур(який став перевалкою для Тайваню)... Тому нас дальше обстрілюють ракетами і такий наплив беспілотників на передову....
Нафту і Газ вони експортують через проміжні Індійські компанії.... А тепер щей алмази...
Чи Ющ який розпродав половину нашого ПВО і порізав багато авіації в брухт...
Інших взагалі не згадую там п..ц вибір....
зброя як і гроші любить тишу
пентагон це не хлопчаки із рогатками
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
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і не все можна озвучувати
все буде Україна
це 30млн$
смішна сума для наших олігархів
скинулись по 3-4млн і ракети у нас
Україні зброя а вам уважуха від українців
А то спроектировали для забугорного дяди, а потом остались с членом в кулаке.
Источник информации - военный эксперт Жданов https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Если у кого-нибудь есть опровержение - будет интересно ознакомиться.
И где 120-километровые "Вільха-М"?
- Убили КБ "Луч". Стугна-П, (гроза русских танков), ПКР Нептун (угомонил Москву), САУ Богдана, ОТКР Вильха/М.
Джонсон увидев такое отношение через голову глав-зебила стал засылать самолеты с тысячами NLAW и Джавелинов.
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".