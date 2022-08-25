Шольц посетил украинских защитников на полигоне в Германии: Мы продолжим поставлять Украине системы тяжелого вооружения
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил украинских солдат, проходящих обучение на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard, и пообещал дальнейшую военную поддержку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Так, канцлер ФРГ в четверг посетил военный полигон Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят учения украинские военные.
"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - подчеркнул Шольц.
Канцлер также осмотрел один из Gepard и сфотографировался рядом с ним. Он заявил, что поражен возможностями Gepard и увидел, насколько он эффективен в организации защиты от атак с воздуха.
Канцлер подтвердил, что Германия будет продолжать поставлять Украине системы тяжелого вооружения - он назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т", способного "осуществлять оборону воздушного пространства целого города".
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Склади взривали і в Чехіїї і в Болгарії (звідки йшли поставки для України) - там тоже Порох все просрав?
Що, передвиборна компанія почалась?
Ракети до градів випускали і ремонтна база для літаків була.
Такщо не так все складно, як зелені малюють.
цифри бачив останній раз 2 місяці тому. є свіжі?
изложенная вами информация мне известна.
А Бербок говорить, те що думає -Поставки зброї Україні з Німеччини "на тонкій грані": Бербок розповіла про проблеми і назвала переговори з Путіним марними(https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/postavki-zbroi-ukraini-iz-nimechchini-na-tonkij-grani-berbok-rozpovila-pro-problemi-i-nazvala-peregovori-z-putinim-marnimi.htm)
Ц - Своєю думкою Бербок поділилася в інтерв'ю https://www.zdf.de/nachrichten/politik/baerbock-halbes-jahr-ukraine-krieg-russland-100.html ZDF . Глава німецького МЗС також заявила, що зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії, проте Захід зробить усе можливе для цього.
!!!Зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії!!! Це не просто фраза - так думає і Шольц, це тип мислення з її точки зору. Але якщо на це подивитися інакше... та переконати
ZDF для споживачів та електорату, які не дуже хочуть розбиратися у темі. Про що ви пішете - це звичайна реторика на тупих споживачів. У своїх внутрішніх колах вони по-іншому міркують. Слухайте шо вони кажуть у Бундестазі - інша річ, і дійсні дебати, і багато тих хто на нашому боці. Серед населення доречі, теж
Воєнна допомога США та Британії "мат за 5-6 ходів", з потенціалом Німеччини "мат в 2 ходи" -див на карту.
А ні, ще є люди з совістю. Всі роблять помилки, але не всі виправляють їх.
Подивіться на Угорщину - сміх і гріх.