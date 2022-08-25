Шольц посетил украинских защитников на полигоне в Германии: Мы продолжим поставлять Украине системы тяжелого вооружения

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил украинских солдат, проходящих обучение на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard, и пообещал дальнейшую военную поддержку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, канцлер ФРГ в четверг посетил военный полигон Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят учения украинские военные.

"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - подчеркнул Шольц.

Канцлер также осмотрел один из Gepard и сфотографировался рядом с ним. Он заявил, что поражен возможностями Gepard и увидел, насколько он эффективен в организации защиты от атак с воздуха.

Канцлер подтвердил, что Германия будет продолжать поставлять Украине системы тяжелого вооружения - он назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т", способного "осуществлять оборону воздушного пространства целого города".

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