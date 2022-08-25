ВС РФ столкнулись с массовым дезертирством и восполняют потери за счет призывников и раненых. ДОКУМЕНТ

Украинская разведка передала Guildhall приказ ВС РФ по восполнению потерь личного состава группировки войск "Восток", которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины, и мерах по борьбе с дезертирством среди российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guildhall.

Согласно приказу командующего Восточным военным округом, восполнение потерь будет осуществляться за счет следующих категорий россиян:

- призывники с дальнейшим заключением контракта;

- больные и раненные военнослужащие, которые прошли лечение;

- военнослужащие, которые ранее отказались от участия в "СВО";

- граждане, которые находятся в запасе и в мобилизационном резерве.

С целью противодействия массовым случаям дезертирства и самовольного оставления воинских частей приказано приостановить выплаты денежного обеспечения всем категориям военнослужащих, прибывших из района проведения "СВО", до момента издания приказа про прибытие и постановку в строй.

Кроме того, по сообщению украинской разведки, 21 августа среди российских военнослужащих распространялась информация о прибытии на оккупированную территорию Луганской области группы лиц, отбывающих наказание за совершение тяжких преступлений. В настоящее время с ними проводится огневая подготовка, вероятно с целью дальнейшей отправки заключенных на передовые позиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В РФ вербуют людей на войну в Украине. Объявление размещено на сайтах вакансий. СКРИНШОТ