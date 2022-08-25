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Новости Война
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ВС РФ столкнулись с массовым дезертирством и восполняют потери за счет призывников и раненых. ДОКУМЕНТ

рф,орки,окупанти,рашисти

Украинская разведка передала Guildhall приказ ВС РФ по восполнению потерь личного состава группировки войск "Восток", которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины, и мерах по борьбе с дезертирством среди российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guildhall.

Согласно приказу командующего Восточным военным округом, восполнение потерь будет осуществляться за счет следующих категорий россиян:

- призывники с дальнейшим заключением контракта;

- больные и раненные военнослужащие, которые прошли лечение;

- военнослужащие, которые ранее отказались от участия в "СВО";

- граждане, которые находятся в запасе и в мобилизационном резерве.

С целью противодействия массовым случаям дезертирства и самовольного оставления воинских частей приказано приостановить выплаты денежного обеспечения всем категориям военнослужащих, прибывших из района проведения "СВО", до момента издания приказа про прибытие и постановку в строй.

Кроме того, по сообщению украинской разведки, 21 августа среди российских военнослужащих распространялась информация о прибытии на оккупированную территорию Луганской области группы лиц, отбывающих наказание за совершение тяжких преступлений. В настоящее время с ними проводится огневая подготовка, вероятно с целью дальнейшей отправки заключенных на передовые позиции.

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ВС РФ столкнулись с массовым дезертирством и восполняют потери за счет призывников и раненых 01

армия РФ (19047) разведка (4169) россия (95361)


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Топ комментарии
+36
уйøвий Буенøс Айрес

@HuyovyBuenos

·

https://twitter.com/HuyovyBuenos/status/1562754821718884353 2 ч

В нас В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи.
А у росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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25.08.2022 16:52
+8
чергове балабольство від ГУР... Скільки вже таких було розповідей - а у рашистів всі ділянки фронту без пробоїн поки що.
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25.08.2022 16:58
+7
Можеш не вірить - але і Вітчизняна війна 1812 року закінчилася так само! Олександр І прийняв рішення про виведення російських військ з Парижу та Франції взагалі, коли кількість солдат-дезертирів з російської армії стала нараховуваться тисячами! Солдати тікали, побачивши вільне життя у Франції В основному після знайомства з француженками Вони ховалися у них, одружувалися та брали французські імена та прізвища І таким чином "щезали" "Якови" та "Івани", а з"являлись "Жаки" та "Жани"
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25.08.2022 17:55
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уйøвий Буенøс Айрес

@HuyovyBuenos

·

https://twitter.com/HuyovyBuenos/status/1562754821718884353 2 ч

В нас В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи.
А у росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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25.08.2022 16:52 Ответить
Путнік - убійца
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25.08.2022 16:54 Ответить
дайте мені літак я буду його бомбіть
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25.08.2022 16:57 Ответить
чергове балабольство від ГУР... Скільки вже таких було розповідей - а у рашистів всі ділянки фронту без пробоїн поки що.
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25.08.2022 16:58 Ответить
мяса у них много...\но портится постепенно...\
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25.08.2022 17:01 Ответить
Для кого і для чого такі вкиди
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25.08.2022 17:02 Ответить
Бойцы 14-й бригады спецназа ГРУ рассказали ужасную правду о СВО
Source: https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo
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25.08.2022 17:10 Ответить
До речі,в нас теж поранені повертаються воювати. Тобто це не сенсація. А от дезертирство з їх богу може бути.
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25.08.2022 22:37 Ответить
Гарна тенденція. Масовим дезертирством кацапів закінчилася для них Перша світова. Але щодо "братання", то ну їх на.
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25.08.2022 17:00 Ответить
Друга Світова також закінчилась масовим дезертирством "переможців".
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25.08.2022 17:12 Ответить
Можеш не вірить - але і Вітчизняна війна 1812 року закінчилася так само! Олександр І прийняв рішення про виведення російських військ з Парижу та Франції взагалі, коли кількість солдат-дезертирів з російської армії стала нараховуваться тисячами! Солдати тікали, побачивши вільне життя у Франції В основному після знайомства з француженками Вони ховалися у них, одружувалися та брали французські імена та прізвища І таким чином "щезали" "Якови" та "Івани", а з"являлись "Жаки" та "Жани"
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25.08.2022 17:55 Ответить
Я таких "дезертирів-перможців" та їх нащадків зустрічав в Європі. Зокрема в Британії. Менш "радикальні" дезертири осіли в Україні - все що завгодно аби не повертатись в кацапщину...
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25.08.2022 18:02 Ответить
зато поразка росії у війні завжди приводить до революції та громадянської війни. У Польщі на початку 20го століття, в Авганістані наприкінці, в Україні на початку 21го століття, в Татарстані наприкінці
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25.08.2022 17:41 Ответить
Не їдьте сюди. вам тут жмурки.
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25.08.2022 18:00 Ответить
американський генерал назвав це хрестоматійним прикладом того, як зруйнувати моральний дух і прискорити дезертирство: кинутися на заміну з людьми, які не навчені чи здатні битися вміло та старанно, вони швидко гинуть або отримують поранення та прискорюють падіння морального духу інших.
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25.08.2022 18:28 Ответить
 
 