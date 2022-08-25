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Новости Помощь Украине
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Братья Кличко необычно отблагодарили инициатора сбора средств на "Байрактар" в Польше: "Искренне спасибо братьям полякам!"

кличко

Виталий и Владимир Кличко расписались на марках, выпущенных в Польше в их честь, и передали их инициатору сбора средств на "Байрактар" среди поляков, журналисту Славомиру Сераковскому (Sawomir Sierakowski) со словами благодарности полякам, которые помогают Украине.

Об этом было сообщено во время телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо братьям полякам за Байрактар! За нашу и вашу свободу!", - написано на обратной стороне уникальной марки почерком Виталия Кличко.

Славомир Сераковский отметил, что Кличко – герои для него и для всех поляков. И что польский народ считает своим долгом помогать Украине.

"Я тронут, потому что это герои моей молодости. Поэтому более приятного и лучшего подарка я не мог получить. Скажу так: "Байрактар" - это было для нас дело, во-первых, чтобы показать, что должно быть оружие, чтобы Украина выиграла войну. Во-вторых, чтобы показать, что мы не должны забывать, вы боретесь за нас, потому что сражаетесь с Россией, и нравится нам это или нет – у нас в Польше есть такая пословица: это наша обязанность, чтобы стать вместе с украинцами. И те 220 тысяч поляков и 1000 белорусов показали, что отпуска, инфляция – это все неважно", - сказал Сераковский.

Он также отметил, что братья Кличко раньше тренировались в Польше, чем гордятся поляки.

"Для них польские боксеры и польские тренеры – это были люди, которые формировали их. Я этому тоже рад. И думаю, что поляки всегда гордились тем, что Виталий Кличко стал мэром Киева. И что сегодня он играет такую важную роль. Он также боец, что очень подходит к тому, что сегодня происходит. А для нас он герой", - отметил Славомир Сераковский.

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Как сообщалось, марка "Братья" - это первая тройная марка Польши. Каждая ее часть является отдельной официальной маркой, но только серия из трех создает логическое целое. Все средства по продажам марок были направлены на помощь Украине. Кроме гуманитарной помощи, которая направляется в Украину, поляки собрали вместе более 20 млн злотых (105 млн грн) на закупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины.

Кличко Виталий (4635) Кличко Владимир (268) Польша (8398)


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Топ комментарии
+39
ти про що, як можна порівнювати ПОЛЯКА з уе..ном москалем
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25.08.2022 17:24
+27
Да, поляки виявились більшими братами за хвальоних москалів.
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25.08.2022 17:14
+16
ну бо поляки - брати-поляки, а англійці - брати-англійці тощо. Дякувати Богу, у нас виявилося багато братів. Якщо Клички підписували марку полякам, то зрозуміло що говорили про братів-поляків, а не француців наприклад.
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25.08.2022 17:23
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Да, поляки виявились більшими братами за хвальоних москалів.
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25.08.2022 17:14 Ответить
ти про що, як можна порівнювати ПОЛЯКА з уе..ном москалем
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25.08.2022 17:24 Ответить
Це ж не я називала кацапів братами. А добряча частина українців.
Та і зараз є прослойка ідіотів, яка ніжно до них ставиться.
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25.08.2022 17:39 Ответить
стверджую, я з Донецька, кацапи не люди
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25.08.2022 17:46 Ответить
тамбовський вовк кацапу брат
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25.08.2022 18:11 Ответить
Волк - свободный хищник. И братом вонючим рабам-каннибалам быть не может.
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25.08.2022 19:32 Ответить
Кстати Кличко победил в опросе "Топ 100 Спортсмени незалежної України", который проводил сайт НВ.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/top-100-velikih-ukrajinciv-opituvannya-nv-novini-ukrajini-50264830.html Топ-100 великих українців - опитування НВ - новини України / НВ
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25.08.2022 17:18 Ответить
тогда зеленский на 2! а на третьем уж точно люся арестович!
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25.08.2022 17:29 Ответить
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25.08.2022 18:10 Ответить
Якби там не було з помилками у Петра Олексійовмча, але він Великий.
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25.08.2022 18:37 Ответить
Не-не! Zеленського зовсім не ставте в цей ряд. Його треба в опитування всієї галактики, чи навіть всесвіту! Там він точно буде перший найвеличніший із підлих брехунів-зрадників, тупих невігласів.
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25.08.2022 18:33 Ответить
"Новоє время" єрмаківського жополиза віталія Ссича в розділі "Політичні та військові діячі" свого опитування намалювало результат, який схотіло, а не такий, як був насправді.

Боневтика не було в лідерах, але у Ссича він ним став.
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25.08.2022 17:36 Ответить
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25.08.2022 17:38 Ответить
А хто ж таке опитування придумав?
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25.08.2022 17:44 Ответить
Або само "Новоє время", або зробили на замовлення ОПи.
Але щось пішло не так, як вони хотіли.
То взяли і тупо намалювали, що схотіли.
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25.08.2022 17:48 Ответить
Опрос был введен с приходом Зели во власть. Но пошло не так, как рассчитывали шулера.
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25.08.2022 18:07 Ответить
Да, видел. Власть шулеров.
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25.08.2022 18:06 Ответить
І влада продажних журнохвойд в медіа.
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25.08.2022 18:08 Ответить
"братам полякам"

Дивно, а чому не називають братами британців, американців на яких сьогодні тримається міць ЗСУ і Україна як держава. Просто вибіркове братство напрягає.
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25.08.2022 17:19 Ответить
ну бо поляки - брати-поляки, а англійці - брати-англійці тощо. Дякувати Богу, у нас виявилося багато братів. Якщо Клички підписували марку полякам, то зрозуміло що говорили про братів-поляків, а не француців наприклад.
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25.08.2022 17:23 Ответить
Брати англійці ніколи не вживалося. Я саме про це.
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25.08.2022 19:40 Ответить
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на війнах великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
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25.08.2022 17:37 Ответить
А полонізація і окатоличення українських земель - це також друга сторона робила?
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25.08.2022 19:38 Ответить
Та що ви кажете? Ви й до цєї пори залишилися католіком? Бідолашний!
Чомусь завжди знаходяться такі яки або в кашу плюне,або малину обсере!
Що за народ?
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25.08.2022 20:03 Ответить
Так. То була помста за Хмеля.
Чоловіче, читай щось, до холєри!
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25.08.2022 20:11 Ответить
я називаю:
брати британці
брати канадці
брати американці
брати данці і далі....
брати усі, хто на стороні добра
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25.08.2022 18:09 Ответить
Ми просто знаємо, хто нам брати.
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25.08.2022 18:10 Ответить
Як казав дакійський Цар Тацибал: - "Не треба двічі стукати у двері, які не відкрились з першого разу, але до тих дверей, що самі відчинилась ледь ви їх торкнулись - повертайтесь з дякою й дарунками"...
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25.08.2022 17:20 Ответить
За бугром Кличків знають всі - від поліцейських до бомжів. Вони вже як памятник. Уважають.
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25.08.2022 17:37 Ответить
Поляки - брати, кацапи - кати . Щоб ви сгинули прокляті .
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25.08.2022 17:42 Ответить
Честь як братам-Кличкам, так і братам- полякам! Але якщо в кличків є можливість, то нехай би вони наклеїли такі ж марки на конверт, власноруч написали б на тому конверті адресу шановного пана та свою зворотню адресу (з підписами-автографами) та й відправили того конверта з будь якого відділення Пошти Польської. Такий лист можна було б продати на філателістичному аукціоні за чималі гроші, а гроші, за доброю традицією, направити на благодійність (лікування та реабілітація постраждалих від "рускаґа аружия", дітям, які залишились сирітами...).
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25.08.2022 17:46 Ответить
Хай краще надрукують марки з недобудованим метро на Виноградар і шістьма мільярдами гривень, що вони на нього виділили, і які, мільярди, "розчинилися в повітрі". Чи, може, гадають, "що війна все спише" і "всі все забудуть"? Люди все пам`ятають. А там же не тільки метро, там багацько епізодів - на цілий "альбом" марок вистачить.
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25.08.2022 22:32 Ответить
Два брата сила💪💪для кремлевских Шариковых Могила☠️☠️🤣Слава ЗСУ и генералам Марченко и Залужному💙💛
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25.08.2022 17:46 Ответить
Віталію Володимировичу, піар - це добре! Але займіться містом і скасуйте вже ваше недолуге рішення!

"У Київраді підтримали скасування зупинки транспорту під час тривог, тепер чекають на рішення мера Кличка
Як повідомляє депутатка Ксенія Семенова, на засіданні транспортної комісії виступив й автор петиції Олександр Гречко.
«Олександр запитав, хто приїхав на засідання на громадському транспорті. Виявилося, ніхто», - коментує Семенова.
Також депутатка вважає, що рішення про зупинку транспорту вбило столичний громадський транспорт.
Тепер петицію передали на розгляд голови КМДА Віталія Кличка."
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25.08.2022 17:57 Ответить
Фишка на сегодня красивая...
Каждый гражданин Украины имеет право подать Иск против РабZeи в ЕСПЧ...о нанесении ущерба за взорванный дом.. квартиру дачу машину.. и т.д.
Причем Иски должны быть массовыми...от каждого бизнесмена от каждого пенсионера или лица опекающего детей сирот оставшихся без родителей...
Забросать Исками крыс мавзолейных по самые нимагу...
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25.08.2022 17:57 Ответить
Когда говорить брат польский на польском языке , для украинцев делают перевод , когда говорит враг на кацапском , перевод на украинский не делают . Чудеса твои Боже на украинский земли !
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25.08.2022 17:58 Ответить
Ми розуміємо польскою. Або чеською. Або англійскою. Ми не розуміємо "руськой". Всё просто.
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25.08.2022 18:15 Ответить
А ось тут ви пані Kseniya не маєте рації. Давно помітив що в Україні наші
журналісти як правило в своїх сюжетах не роблять перекладу з польської,
бо вона й так нам зрозуміла. Далі,коли у Львові проходять фестивалі польского
кіно то переклад також не робиться.До речи,хочу відмітити іх дуже високий
рівень .А кацапську в Україні вже давно перекладають. З білоруською ми теж
якось справляємость. Особливих проблем не маємо!
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25.08.2022 20:22 Ответить
Мне на польском или чешском все понятно..без переводчика..рюсскаму быдлу тяжело понять даже белорусский не говоря об украинском..быдло Шариковское маме тупые в усьому Світі...🤣🤣🤣
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25.08.2022 18:08 Ответить
В Латвии тоже запустили https://www.ziedot.lv/en/fundraising-towards-the-bayraktar-of-latvia-4320 сбор пожертвований на Байрактар для Украины. У нас всего чуть больше 2 миллионов жителей, но за 9 дней из 5 000 000.00 € собрали уже 669 522 .00 €
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25.08.2022 18:10 Ответить
латиші теж гарно Україні допомагають

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25.08.2022 18:16 Ответить
Кстати, в списке жертвователей на латвийский Байрактар кроме многочисленных поздравлений с Днём Независимости, Лачплесиса (герой латвийского эпоса), Барака Обамы (естественно) и Татьяны Жданок (фюрерша "руSSкого мира" в Риге), замечен Дмитрий Медведев и "Пока, пока русский корабль"!
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25.08.2022 18:16 Ответить
латвійці теж гарно Україні допомагають
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25.08.2022 18:14 Ответить
Кстати братья Кличко знают и немецкий и англицеий...😛😛
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25.08.2022 18:16 Ответить
Парламент Норвегии разрешил передать Украине круті дрони...від яких у Щурів путлєра дупа сгорить...
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25.08.2022 18:22 Ответить
Якщо, "Кличко" у множині, то це сестри. Редакторам ЦЕНЗОРА варто підучити державну мову. Бо це якась ганьба.
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25.08.2022 18:25 Ответить
Якась ганьба - це клоун каломойші у кріслі прєзєдєнта
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25.08.2022 19:41 Ответить
У мене два сини.. обидва на фронті в обох братів однакове призвище Скачко але вони не сестри
Ти идиот или дебил?
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25.08.2022 18:31 Ответить
В украінській мові чоловічі прізвища відмінюються. Ви - украінець, чи хто?
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25.08.2022 22:36 Ответить
Ну чому всі загадками пишуть? Пишіть прямо: правильно "брати Клички".
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26.08.2022 00:08 Ответить
 
 