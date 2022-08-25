Братья Кличко необычно отблагодарили инициатора сбора средств на "Байрактар" в Польше: "Искренне спасибо братьям полякам!"

Виталий и Владимир Кличко расписались на марках, выпущенных в Польше в их честь, и передали их инициатору сбора средств на "Байрактар" среди поляков, журналисту Славомиру Сераковскому (Sawomir Sierakowski) со словами благодарности полякам, которые помогают Украине.

Об этом было сообщено во время телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо братьям полякам за Байрактар! За нашу и вашу свободу!", - написано на обратной стороне уникальной марки почерком Виталия Кличко.

Славомир Сераковский отметил, что Кличко – герои для него и для всех поляков. И что польский народ считает своим долгом помогать Украине.

"Я тронут, потому что это герои моей молодости. Поэтому более приятного и лучшего подарка я не мог получить. Скажу так: "Байрактар" - это было для нас дело, во-первых, чтобы показать, что должно быть оружие, чтобы Украина выиграла войну. Во-вторых, чтобы показать, что мы не должны забывать, вы боретесь за нас, потому что сражаетесь с Россией, и нравится нам это или нет – у нас в Польше есть такая пословица: это наша обязанность, чтобы стать вместе с украинцами. И те 220 тысяч поляков и 1000 белорусов показали, что отпуска, инфляция – это все неважно", - сказал Сераковский.

Он также отметил, что братья Кличко раньше тренировались в Польше, чем гордятся поляки.

"Для них польские боксеры и польские тренеры – это были люди, которые формировали их. Я этому тоже рад. И думаю, что поляки всегда гордились тем, что Виталий Кличко стал мэром Киева. И что сегодня он играет такую важную роль. Он также боец, что очень подходит к тому, что сегодня происходит. А для нас он герой", - отметил Славомир Сераковский.

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Как сообщалось, марка "Братья" - это первая тройная марка Польши. Каждая ее часть является отдельной официальной маркой, но только серия из трех создает логическое целое. Все средства по продажам марок были направлены на помощь Украине. Кроме гуманитарной помощи, которая направляется в Украину, поляки собрали вместе более 20 млн злотых (105 млн грн) на закупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины.