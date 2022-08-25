Рашисты похитили супругов на Херсонщине, их обвинили в нахождении в "группировке нацистов", - Нацполиция
Российские захватчики похитили супругов за проукраинскую позицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции.
"В пгт Новая Маячка исчезли местные супруги. По предварительной информации, мужчину и женщину за их проукраинскую позицию похитили военнослужащие РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские захватчики обвиняют супругов в "нахождении в группировке нацистов". В настоящее время их местонахождение неизвестно.
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+10 Eques Patriam
показать весь комментарий25.08.2022 17:34
+8 Karl Ferdinand
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+6 Вячеслав Бондаренко #521119
показать весь комментарий25.08.2022 17:47
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Росіяни повинні відповісти за все. І методи до них легші застосовувати в ніякому випадку не можна буде. Око за око. Життя за життя. Вони хотіли нас знищити значить повинні потонути у вапні самі.
Світ навиворіт.
Найзрадливіша країна, це касабстан!