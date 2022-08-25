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Новости Война
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Рашисты похитили супругов на Херсонщине, их обвинили в нахождении в "группировке нацистов", - Нацполиция

полон,викрадення

Российские захватчики похитили супругов за проукраинскую позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции.

"В пгт Новая Маячка исчезли местные супруги. По предварительной информации, мужчину и женщину за их проукраинскую позицию похитили военнослужащие РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики обвиняют супругов в "нахождении в группировке нацистов". В настоящее время их местонахождение неизвестно.

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Нацполиция (16427) похищение (1684) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+10
Вчіться.

Росіяни повинні відповісти за все. І методи до них легші застосовувати в ніякому випадку не можна буде. Око за око. Життя за життя. Вони хотіли нас знищити значить повинні потонути у вапні самі.
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25.08.2022 17:34
+8
Під окупацією кожен день таке і не тільки…. Але зеленим головне зерновий коридор…
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25.08.2022 17:26
+6
Якась усруська шваль прийшла на нашу землю вказувати хто тут має жити, куди людям йти, господарі ******, нічого ми їм поясним дохідливо де їхнє місце і хто вони.
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25.08.2022 17:47
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Під окупацією кожен день таке і не тільки…. Але зеленим головне зерновий коридор…
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25.08.2022 17:26 Ответить
До чого тут зерно,в Бучі Ірпіні,Маріуполі також зерно?
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25.08.2022 17:32 Ответить
Ніт, там просто про@балі, кадики б про@бщикам би вирвала, зброю не дали, не на часі
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25.08.2022 18:00 Ответить
У нас в селе живут гагаузы, почти все за путина и россию. Не дай Бог зайдут кацапы, 100% списки украинских патриотов у них готовы.
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25.08.2022 18:25 Ответить
Це точно! Мадяри ніяк не забудуть "Великої Угорщини" Серби - "Великої Сербії" А гагаузи - "бонусів" від турків Албанців "попустило" вже давно А гагаузів - ні Бо вони виявилися в оточенні народів (молдован, румунів та українців), на яких вони колись "дивились звисока" І коли турків вигнали інші окупанти - вони стали на їх бік І різко "обрусіли" А тут знову "непруха" - Україна та Молдова стали незалежними! І знову гагаузи без "господаря" залишилися От і живуть в мріях про його повернення
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25.08.2022 18:44 Ответить
Gagauzi cigane?
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25.08.2022 19:58 Ответить
так, ми для орків всі "нацисти"
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25.08.2022 17:29 Ответить
Ну не зовсім всі, а всі, хто проти російської окупації України.
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25.08.2022 17:30 Ответить
Вчіться.

Росіяни повинні відповісти за все. І методи до них легші застосовувати в ніякому випадку не можна буде. Око за око. Життя за життя. Вони хотіли нас знищити значить повинні потонути у вапні самі.
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25.08.2022 17:34 Ответить
Так старий завіт (тора) мені більше подобається
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25.08.2022 18:01 Ответить
Євреї саме по Торі живуть. І як бачите успішно.
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26.08.2022 00:45 Ответить
Після війни варто порахувати всіх загиблих і до того часу поки вбємо не менше кацапів не укладати з кацапами жодних мирних договорів. Вбивати потрібно насамперед здатних дати здорове потомство! Не обовязково вбивати кулею. Достатньо трьох доз героїну або якоїсь синтетики до якої кацапи ласі...
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25.08.2022 18:08 Ответить
Для меня ruzka kurwa это нацыст и расист!
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25.08.2022 18:20 Ответить
Українським спецпідрозділам у таких випадках потрібно захоплювати на території росії кацапів, вибивати з них зізнання у всіх тяжких. І міняти на українських громадян. Тільки так.
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25.08.2022 17:36 Ответить
******* нацисти які влаштували війну в Европі звинувачують когось в нацизмі.
Світ навиворіт.
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25.08.2022 17:46 Ответить
Якась усруська шваль прийшла на нашу землю вказувати хто тут має жити, куди людям йти, господарі ******, нічого ми їм поясним дохідливо де їхнє місце і хто вони.
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25.08.2022 17:47 Ответить
Вони збоченці саме на українській темі,якщо ти вважаєш себе українцем, розмовляеш українською мовою, то на їх переконання ти 100% нацист,але це діє тільки щодо українців ,до німців,італійців,угрів чи китайців які розмовляють своєю державною мовою у них немає питань ось такі вони російські нелюди-дегенерати!
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25.08.2022 18:00 Ответить
Нацисти трусскіє, бояться націоналістів!
Найзрадливіша країна, це касабстан!
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25.08.2022 18:01 Ответить
Мовчки завзято, методично, ненависно вбивати все, що хоч вякне про другу мову, братів і т.д.
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25.08.2022 18:04 Ответить
Просто быдло, не знающее что такое человiк та жiнка ,для них это уже боевой отряд.
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25.08.2022 18:07 Ответить
95% зверолюдей раши не могут дать определение и не понимают значения понятий ,, нацизм,, ,, фашизм,, ,, экстремизм ,,Пишут , что арестовали за ,, участие в группировке нацистов,,Вопрос к недочеловекам- эти люди были немецкими фашистами времён 2 мировой войны??????Они понимают, что фашизм - государственное устройство( Россия сейчас отвечает всем параметрам фашизма, как государственного устройства) Народ живущий в таком государстве и его поддерживающие - фашисты. Любому имбецилу понятно кто фашисты. Украинцы никак не могут быть ни фашистами , ни тем более немецкими фашистами( нацистами , нациками) Уровень деградации России фантастический - ниже уровня С Кореи - полуобезьяны , парализованные страхом и убитые пропагандой. Они людьми уже не станут - генный уровень, не обратимый процесс
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25.08.2022 19:50 Ответить
Боже, поможи
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25.08.2022 19:59 Ответить
 
 