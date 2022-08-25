Рашисты похитили супругов на Херсонщине, их обвинили в нахождении в "группировке нацистов", - Нацполиция

Российские захватчики похитили супругов за проукраинскую позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции.

"В пгт Новая Маячка исчезли местные супруги. По предварительной информации, мужчину и женщину за их проукраинскую позицию похитили военнослужащие РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики обвиняют супругов в "нахождении в группировке нацистов". В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен вражеский склад боеприпасов в Новой Каховке, состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, - ОК "Південь"