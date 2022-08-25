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Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме зарегистрировала законопроект о признании Украины террористическим государством

дума

Фракция российской Госдумы "Справедливая Россия За правду" направила в правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель фракции Сергей Миронов.

"26 июля наша фракция "Справедливая Россия - За правду" направила в правительство законопроект о внесении изменений в Закон о террористической деятельности, о признании Украины террористическим государством", - отметил он.

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Автор: 

Госдума (1260) Миронов Сергей (27) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+59
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25.08.2022 18:41
+49
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25.08.2022 18:45
+41
на раші знаються на збоченнях, хто б мав сумніви

захищати свою країну - це тероризм
мир це війна
війна це мир

Оруел пішов вішатися від заздрощів
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25.08.2022 18:44
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Це саме той випадок коли кацападли кажуть про себе : "їпанутим нєт пакоя!"
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25.08.2022 20:36 Ответить
государственная дупа
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25.08.2022 20:38 Ответить
Це якійсь шаманські ігрища. Там десь 80 племен і кожне має своє стойбіще і своїх шаманів. Шас мають верхню силу тувинські шамани, а чудь білобриса нервово покурює.
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25.08.2022 20:51 Ответить
****** wam larisa na wse rylo ruzki kurwy )))))
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25.08.2022 20:54 Ответить
Мушу цитувати їхню кобилу закордонних справ:

"Дєбіли, Бл**ь"
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25.08.2022 20:55 Ответить
Цинізм і брехня рашистів зашкалює ,рф це навіть не держава це терористичне нациське утворення, до речі, а наша ВР признала рф терористичною імперією , чи боятся що путін нападе ?
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25.08.2022 21:05 Ответить
Кризис жанра у лаптей))
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25.08.2022 21:21 Ответить
нехай ідуть за своїм корабликом...
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25.08.2022 23:17 Ответить
А мы когда их признаем? Или сначала не мы? А мы подождем,пока кто - нибудь,а потом мы?
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25.08.2022 23:39 Ответить
Треба визнавати рф терористичним утворенням. Вводити тест для громадян рф. Та починати страти громадян рф які відповідаючи на тест відкрито показують що вони такі ж терористи як їх терористичне утворення російська федерація. Тобто робити з росіянами те саме що роблять із громадянами ісламської держави іраку та леванту...
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26.08.2022 01:16 Ответить
Зачем так сложно? Сразу "признайте" наследниками третьего рейха, а потом дрочить на эту бумажку.
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26.08.2022 06:56 Ответить
А як тоді із СеСеСеРом бути? Бо там теж з фашистами воювали за свою страну?
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26.08.2022 07:24 Ответить
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