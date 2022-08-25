Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме зарегистрировала законопроект о признании Украины террористическим государством

Фракция российской Госдумы "Справедливая Россия За правду" направила в правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель фракции Сергей Миронов.

"26 июля наша фракция "Справедливая Россия - За правду" направила в правительство законопроект о внесении изменений в Закон о террористической деятельности, о признании Украины террористическим государством", - отметил он.

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