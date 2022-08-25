Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым

Киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей в столице Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.

"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в нынешней российско-украинской войне", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Список некоторых из переименованных улиц:

• улица Генерала Жмаченко улица Князя Романа Мстиславича.

• улица Маршала Малиновского улица Героев полка "Азов".

• площадь Тульская площадь Героев УПА.

• улица Бударина улица Украинского возрождения.

• улица Карла Маркса улица Гуцульская.

• улица Питерская улица Лондонская.

• улица Мичурина (в Соломенском районе) улица Морских пехотинцев.

• улица Ростовская улица Луцкая.

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