Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым
Киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей в столице Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.
"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в нынешней российско-украинской войне", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Список некоторых из переименованных улиц:
• улица Генерала Жмаченко улица Князя Романа Мстиславича.
• улица Маршала Малиновского улица Героев полка "Азов".
• площадь Тульская площадь Героев УПА.
• улица Бударина улица Украинского возрождения.
• улица Карла Маркса улица Гуцульская.
• улица Питерская улица Лондонская.
• улица Мичурина (в Соломенском районе) улица Морских пехотинцев.
• улица Ростовская улица Луцкая.
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@YuriiDEmon4
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9 год
Там BBC виклало на фейсбук інтерв'ю з Ющенко.
Я уважно почитав коментарі.
Ніт, то мудрого наріду ніх не дійшло, навіть не сподівайтесь
А вместо этого он глечики собирал и отдал все на откуп Тимошенко.
Просрал шанс от имени всей страны..
Вулицю Карла Маркса на вулицю Гуцульську!
Поэтому поводу Карл сказал:
просто тоді пронумеруйте й перейменуйте раз і назавжди..
як то наразі оті зміни назв менш за все цікавлять..краще б ті кошти витратили на постраждалих від бойових дій
це маячня, що напали через назви типу Московський міст, або вул. Карла Маркса.
в свій час я займалась питанням ребрендінгу компанії, в якій працювала..так ось, перейменування однієї вулиці - це дууууже дорого..це не просто - зміна назви на гугл мапі..
Зрозуміло - перейменувати якщо вулиця мала ім'я ворога України.
А перейменування, наприклад, "Ростовська" на "Луцьку"?
- в обох містах в споконвіку жили українці.
І якщо Ростов буде на території України - перейменовувати знов?
Зрозуміло б повернення історичних назв - але чомусь навпаки: де можна було повернути вулиці, наприклад, ім'я киянина доктора Караваєва - так ні.