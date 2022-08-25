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Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым

київрада

Киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей в столице Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.

"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в нынешней российско-украинской войне", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Список некоторых из переименованных улиц:

• улица Генерала Жмаченко Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Князя Романа Мстиславича.

• улица Маршала Малиновского Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Героев полка "Азов".

• площадь Тульская Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 площадь Героев УПА.

• улица Бударина Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Украинского возрождения.

• улица Карла Маркса Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Гуцульская.

• улица Питерская Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Лондонская.

• улица Мичурина (в Соломенском районе) Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Морских пехотинцев.

• улица Ростовская Киевсовет переименовал 95 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым 01 улица Луцкая.

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Автор: 

Киев (25472) Кличко Виталий (4635) переименования (739) улица (196)


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Топ комментарии
+9
Давай почнемо, що за Ющенка були рекордні в історії України економічні показники: за міжнародними інвестиціями, за ростом економіки, за дешевістю кредитів, за низьким рівнем інфляції, за ростом виробництва і тд. Чи може ообі нагадати скільки сот тисяч нових авто, квартир продавали за його обосрался? Тому краще мовчи і не позорся, обісраний.
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25.08.2022 19:56
+7
В якому сенсі привів ? Він за нього голосував ?
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25.08.2022 19:17
+6
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
9 год
Там BBC виклало на фейсбук інтерв'ю з Ющенко.
Я уважно почитав коментарі.
Ніт, то мудрого наріду ніх не дійшло, навіть не сподівайтесь
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25.08.2022 19:08
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
9 год
Там BBC виклало на фейсбук інтерв'ю з Ющенко.
Я уважно почитав коментарі.
Ніт, то мудрого наріду ніх не дійшло, навіть не сподівайтесь
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25.08.2022 19:08 Ответить
Що він зробив корисного?говорити можна гарно та довго,але саме він привів до влади,а не у буцегарню овоча.
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25.08.2022 19:14 Ответить
В якому сенсі привів ? Він за нього голосував ?
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25.08.2022 19:17 Ответить
он обосрался на посту президента до итогового рейтинга в 3 %
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25.08.2022 19:26 Ответить
Давай почнемо, що за Ющенка були рекордні в історії України економічні показники: за міжнародними інвестиціями, за ростом економіки, за дешевістю кредитів, за низьким рівнем інфляції, за ростом виробництва і тд. Чи може ообі нагадати скільки сот тисяч нових авто, квартир продавали за його обосрался? Тому краще мовчи і не позорся, обісраний.
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25.08.2022 19:56 Ответить
І до чого призвело його правління,наслідки ми пожинаємо сьогодні,а ти кончене нічим не відрізняється від блазЕня,яке розповідає про економіку,замість готуватись до війни.Типовий совок,при ющенко,при кучмі,при Порошенко,ви ніколи не зрозумієте,що держава це кожен з нас,бо ви ниці холуї.
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25.08.2022 20:43 Ответить
Ти або дурак, або у 2000-х в школу ходив і не цікавився тим що відбувається у суспільстві. Поясни мені, що мав будувати ющ, коли 90% країни плювалося з його ініціативи про вшанування жертв Голодомору?!! Коли 60% громадян не хотіли ні НАТО, ні ЄС, а хотіли крєпку дружбу з парашиєю?!! Ось що по твоєму мав робити ющ з усім цим?!!! Куди вести країну?
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25.08.2022 21:54 Ответить
Ще раз,усі наведені цифри маніпуляція,він мав виконувати свої обіцянки,які давав на майдані,крапка.Все інше то маячня хомо совєтікус.
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25.08.2022 21:57 Ответить
Маніпуляція - це твої звинувачення без конкретних фактів. Країна, де населення саме не знає чого хоче - отримало зека президентом і потім війну, що перетікла в ще більш кривавішу війну. В
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26.08.2022 11:13 Ответить
У тебе,як у більшості хомо-совєтікус,відсутні причинно-наслідкові зв'язки,та сам дурак у кожному висері,йди собі,попоїж або посри,це все що ти можеш у цьому світі.
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26.08.2022 11:21 Ответить
А ще коли він став прем'єром при Кучмі, то українці Вперше з 1991 року забули що таке отримувати зарплатню бартером...
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26.08.2022 13:00 Ответить
Він з ним підписав універсал,замість того,щоб виконувати обіцянки свої,тоді був шанс вирватись з обійм Московії,було національне піднесення,але ця гнида ница прийшла на брехні до влади,та нічого не зробила,тому не задавайте дурних питань.
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25.08.2022 19:34 Ответить
50% громадян хотіли дружити з парашиєю. Де тут національне піднесення
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25.08.2022 19:51 Ответить
Ви особисто їх опитували,це маніпуляція.
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25.08.2022 20:12 Ответить
Тобі нагадати результати виборів 2004 чи 2009, де половина країна хотіла зека презом?
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25.08.2022 21:42 Ответить
Ющенко - балабол, который успешно простал шанс сделать все то что сделал Порошенко. Только на 10 лет раньше. И армию создать, и единую церковь, и провести антикоррупционные и экономические реформы.
А вместо этого он глечики собирал и отдал все на откуп Тимошенко.
Просрал шанс от имени всей страны..
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25.08.2022 19:51 Ответить
Привів народ, якому совок був ближчий, Ющенко справжній український президент, але і до недавнього часу мову віру армію поміняли на хоть поржем, домінялися,,,,
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14.09.2022 03:33 Ответить
Это конгениально!
Вулицю Карла Маркса на вулицю Гуцульську!
Поэтому поводу Карл сказал:
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25.08.2022 19:37 Ответить
кстати была весной во Франкфурте на Одере. Фоткалась с вывеской "Карл Маркс штрассе))
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25.08.2022 19:52 Ответить
Це вам у ящику кажуть що президент ЗеКодломойский... насправді директор усього цього зовсім інша людина...і це не дЕрмак і не Артістович....
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25.08.2022 19:41 Ответить
А ХТО?
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25.08.2022 19:46 Ответить
А лишь бы ляпнуть, "одна баба сказала,"
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14.09.2022 03:26 Ответить
Не було в України ніякого радянського минулого! В Україні було російське минуле що за царя, що за генерального секретаря!
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25.08.2022 19:42 Ответить
А в Миколаєві вулицю Плеханова (більшовика) перейменували на вулицю Потьомкіна, імперця, який знищував козаків і руйнував Україну. Хоч того, хоч іншого, але московита, а не українця, які разом з князем Вітовтом побудували це місто, яке захищали козаким Бугогардівської паланки, але місцеві депутати і влада"Малороси" роблять все, щот тут був "русский мир".
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25.08.2022 19:56 Ответить
Києву потрібна вулиця Боріса Джонсона!
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25.08.2022 19:58 Ответить
чудово..а а чому не оприлюднено суми, які будуть витрачені на ці перейменування?

просто тоді пронумеруйте й перейменуйте раз і назавжди..

як то наразі оті зміни назв менш за все цікавлять..краще б ті кошти витратили на постраждалих від бойових дій
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25.08.2022 20:12 Ответить
"суми, які будуть витрачені на ці перейменування?" - так е суми котрі на війну через то що не перейменували в свій час тратять.
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26.08.2022 07:13 Ответить
ото не треба плутати божий дар з яєчнею.

це маячня, що напали через назви типу Московський міст, або вул. Карла Маркса.

в свій час я займалась питанням ребрендінгу компанії, в якій працювала..так ось, перейменування однієї вулиці - це дууууже дорого..це не просто - зміна назви на гугл мапі..
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26.08.2022 10:20 Ответить
Перейменування огулом вулиці - або дурня, або праця на ворогів.
Зрозуміло - перейменувати якщо вулиця мала ім'я ворога України.
А перейменування, наприклад, "Ростовська" на "Луцьку"?
- в обох містах в споконвіку жили українці.
І якщо Ростов буде на території України - перейменовувати знов?

Зрозуміло б повернення історичних назв - але чомусь навпаки: де можна було повернути вулиці, наприклад, ім'я киянина доктора Караваєва - так ні.
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25.08.2022 20:24 Ответить
Князь Роман Мстиславич жив на вулиці князя Романа Мстиславича? А полк Азов на вулиці героїв полку Азов? Сумніваюся. І чи не було у цих місцевостей справжніх старих назв? Дурна традиція називати вулиці і міста іменами ідолів.
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25.08.2022 20:33 Ответить
Паскудо щуряча, то для тебе Zелупенський ідол, а для нас, українців "Азов" не ідол, а герої, котрі у віки залишаться у пам'яті народу, а твого Дерьмака, Боневтіта-Нелоха повявісять догори ногами.
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26.08.2022 07:17 Ответить
Не думав, ож туй стількі малоросов- смоктарів е.
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26.08.2022 07:19 Ответить
Цікаво, було коло 300 свинособачих та совкових на'менувань, котрі збиралися перейменувати, залишилось 85.
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26.08.2022 07:22 Ответить
Я и им писала В Киеве есть исток р.Роси,которая дала нам нац. Росичи,руськие от Роси.Дайте назв.улице,станции Роська! Не чують.бояться свое назвать своим.Ну не укропы??
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26.08.2022 08:20 Ответить
Маршала Тимошенка на Оболоні?
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26.08.2022 12:53 Ответить
Та перейминують у вулицю Юлиї Тимошенко, та й доста буде.
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26.08.2022 14:34 Ответить
 
 