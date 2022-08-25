В Евросоюзе планируют увеличить стоимость и сроки оформления виз для граждан РФ, - Bloomberg

По данным Bloomberg, гражданам РФ, желающим получить краткосрочную визу для въезда в ЕС, придется платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию. Такое решение приняли в качестве компромисса для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правительство Чехии предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе. Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.





"Получение европейской туристической визы – это привилегия, а не право человека", – заявила журналистам в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что запрет в первую очередь коснется российской "элиты", путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга. "Это люди, которые оказывают большее влияние на правящий режим", - пояснила Каллас.

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