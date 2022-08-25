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В Евросоюзе планируют увеличить стоимость и сроки оформления виз для граждан РФ, - Bloomberg

шенген,рф,віза

По данным Bloomberg, гражданам РФ, желающим получить краткосрочную визу для въезда в ЕС, придется платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию. Такое решение приняли в качестве компромисса для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правительство Чехии предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе. Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.

"Получение европейской туристической визы – это привилегия, а не право человека", – заявила журналистам в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что запрет в первую очередь коснется российской "элиты", путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга. "Это люди, которые оказывают большее влияние на правящий режим", - пояснила Каллас.

Читайте также: Евросоюз обсудит вопрос виз для граждан РФ на следующей неделе, - Боррель

Автор: 

виза (1238) россия (95361) Шенген (185) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+9
В анкете на визу дoлжен быть вопрос "поддерживаете ли агрессию страны-помойки в Украине?". Положительный ответ - причина для отказа.
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25.08.2022 19:37
+8
а отрицательный пересылать ФСБ по факсу ))))
шобы суки выбирали - или в говени сидеть или у параше на зоне))))
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25.08.2022 19:42
+6
опє#доли. вони так i не зрозумiли яка це загроза для цивiлiзацiї.
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25.08.2022 19:35
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Перекривати кисень рашистам треба жорстко!
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25.08.2022 19:33 Ответить
опє#доли. вони так i не зрозумiли яка це загроза для цивiлiзацiї.
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25.08.2022 19:35 Ответить
Вони не зрозуміли,що то для них в першу чергу загрозаПускати в свою хату чуму,то треба зовсім інстинкт самозбереження втратити
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25.08.2022 19:42 Ответить
В анкете на визу дoлжен быть вопрос "поддерживаете ли агрессию страны-помойки в Украине?". Положительный ответ - причина для отказа.
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25.08.2022 19:37 Ответить
а отрицательный пересылать ФСБ по факсу ))))
шобы суки выбирали - или в говени сидеть или у параше на зоне))))
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25.08.2022 19:42 Ответить
Проще: Крым чей?
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25.08.2022 19:47 Ответить
З Каєю згоден. А що робити з тими, які руцького походження, і сидять у держслужбах, поліціі, налогових...банках, працюють у школах....Тож роботи ще багато, візами не обмежитись
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25.08.2022 19:42 Ответить
Ну правильно. Зробити візу 200 ойро. Не хочеш- не їдь. Хочеш їхать - башляй. Але знай що половина цих грошей піде на зброю для ЗСУ.
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25.08.2022 19:45 Ответить
80 евро для них проблема? Кловани.
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25.08.2022 19:45 Ответить
Ссукі, а в єто время в Україні яка по суті захищае ЕС гинуть кожен день сотні людей і тих кто цьому аплодуе і піддержуе вони будуть обслуговувати, улибаться їм, варить їм каву, проводити єкскурсіі а серед цих подонків будуть і тікто вбивае зараз українців.
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25.08.2022 19:46 Ответить

Новий герб московитів!
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25.08.2022 19:48 Ответить
підвищить витрати з 35 євро до 80 євро. - не смішіть кацап собі откаже в іншому але з принципа відасть навіть 800 баксів
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25.08.2022 20:05 Ответить
800 долларов и оплата в гривнах. И только наличными
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25.08.2022 20:08 Ответить
...с установкой при пересечении границы и запретом снимать
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25.08.2022 20:44 Ответить
Самое смешное, что этих свиней даже не нужно метить - они сами себя метят звёздами и колорадскими лентами!
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25.08.2022 21:18 Ответить
тобто рішення про надання чи відмову європейці будуть затягувати бюрократично?
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25.08.2022 20:15 Ответить
я бы на месте ЕС визы им давал, но брал бы с них 80 евро за визу и 20 евро на нужды ЗСУ. Причем с подписью в документе, мол я такой-то такой добровольно и находясь в ясном сознании жертвую 20 евро на борьбу украинского народа за свою свободу и спасение мира от мракобесного свинособакофашизма. Аминь
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25.08.2022 20:43 Ответить
Вы недооцениваете цинизм этих свинособак. Они же начнут визжать - мы готовы помогать ЗСУ - но снимите санкции! А то мы не можем перевести с карточки Сбербанка допомогу ЗСУ.
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25.08.2022 21:22 Ответить
Ну опять полумеры какие-то и это вместо того, чтобы предоставить Украине самолеты, ракеты и все необходимое для победы. Возможно крамольную(зато правдивую) одну из мыслей я своих озвучу: иногда такое впечатление складывается, что ЕС победы Украины над сраной-агрессором не очень надо.
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25.08.2022 20:49 Ответить
Раз у ватников подгорает, значит нормальные меры. Заодно и ЕС компенсацию себе в бюджет получит за замедление экономики из-за россии.
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25.08.2022 21:47 Ответить
Пам'ятаю, как рвало пердаки в кацапів, коли Україні дали безвіз. Уй, рвало. Й безвіз принизливий, й шо там тє 35 Евро заплатити за візу, ми, кацапи, бахаті, можемо собі позволити. Така собі збочена заздрість. Ось приклад мудакізьму кацапів. Дристав диайнер веся расии лебедєв. https://tema.livejournal.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
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25.08.2022 20:51 Ответить
То шо, опять свинособаки путинячьи в ЕС вонять сруцькимиром будут?
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25.08.2022 20:51 Ответить
Ё...аные импотенты!
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25.08.2022 21:33 Ответить
Фух, вирішили проблему. Велике питання, чи зможе та еліта знайти додаткові 45 для того, щоб докласти до нової вартості...
Доречі, не зрозуміло, як трактувати поняття "повністю призупинити".
Це зупинити, чи тимчасово припинити? Треба висловлюватися ясніше.
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25.08.2022 21:45 Ответить
какой же єто компромиссс-"Мі немножко повімахиваемся,но вс' равно вас пустим"...?..Опять немцам удалось "говорить от всего ЕС" ????
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25.08.2022 22:15 Ответить
Це називається - Говорили балакали, сіли тай заплакали...
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26.08.2022 00:16 Ответить
 
 