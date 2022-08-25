Нужно вводить "умную милитаризацию", вводить обязательную военную подготовку для чиновников и депутатов, - Резников

Министр обороны Алексей Резников предложил сделать обязательной военную подготовку госслужащих и депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонке на УПе, опубликованной в четверг, 25 августа, глава Минобороны заявил, что наличие военной подготовки должно стать одним из требований для работы на госслужбе и баллотирования на должности в органах местного самоуправления, парламенте и судах.

По мнению Резникова, в Украине следует проанализировать все сферы жизни и определить, представителям каких профессий нужно быть готовыми к обороне.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", - считает министр.

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