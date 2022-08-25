Нужно вводить "умную милитаризацию", вводить обязательную военную подготовку для чиновников и депутатов, - Резников
Министр обороны Алексей Резников предложил сделать обязательной военную подготовку госслужащих и депутатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонке на УПе, опубликованной в четверг, 25 августа, глава Минобороны заявил, что наличие военной подготовки должно стать одним из требований для работы на госслужбе и баллотирования на должности в органах местного самоуправления, парламенте и судах.
По мнению Резникова, в Украине следует проанализировать все сферы жизни и определить, представителям каких профессий нужно быть готовыми к обороне.
"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", - считает министр.
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Та коли читаєш, повинен рахувати, що це зе-шахраї. Тому перечитуємо уважніше і бачимо, що там написано "військову ПІДГОТОВКУ" а не "військову СЛУЖБУ"!!!! Тобто, військова кафедра та навіть якісь тижневі курси.
А ви усі розкатали губи, що буде, як у Ізраїлі... С зе-махінаторами?!.. щаз!!!
Чи вам нагадати, скільки чиновників і силовиків стали зрадниками і колаборантами?
очередная светлая идея.
настолько светлая, шо хочется развидеть и ее и ее породивших
я когда прихожу в пенсионный фонд или в налоговую или еще в какой госорган хочу чтоб я говорила с профессионально подкованным человеком
и мне пофигу, шо ему может быть под 60 и он не знает английского и не умеет разбирать автомат на время.
я ж понимаю, чем в итоге такая идея закончится.
за столом в госучреждении будет сидеть чел, умеющий собирать автомат, имеющий справку, что он говорит на трех языках, знающий еще кучу всего. и из дурдома справку. и какие там еще справки предлагали раньше, не упомнб
правда, что на этом месте делать надо он знать не будет, как проконсультировать грамотно. как оформить чтоб потом не переоформлять восемь раз
Ви якраз ПІДТВЕРДИЛИ мій піст
Я плачу налоги державі.
Я маю право вимагати, щоб державний службовець, який живе за рахунок сплачених мною податків був професіоналом.
Не вішалкою, на яку можна понавішати найдурніших вимог аби вони були злободенні
А профі, до якого я можу звернутися і отримати повноцінну відповідь /послугу/консультацію.
І якщо наразі це не працює так як треба - говорить про те, що необхідно підтримувати професіоналізм а не вимоги з довідника Стеля.
Ну і головна фраза - "...визначити, представникам яких професій потрібно бути готовими до оборони...". Про дупутанів - відволікання уваги.
А дешевий популізм залиште при собі!
До речі, людина що чотирі рази відкосила від армії, не маючи вагомих медичних протипоказань, немає жодних шансів потрапити на державну службу в Ізраілі!
Аріель Шарон - танкові війська, генерал майор
Беньямін Нетаньяху - капітан диверсійно-розвідувального підрозділу Сайєрет Маткаль
Ехуд Барак - танкові війська, генерал лейтенант
Ітсхак Рабін - генерал майор, голова Генерального штабу
Можна по різному ставитися до держави Ізраіль, але ці люди, це не тарани з бакановими, це реальні бойові офіцери!
А не как в СССР - с шашлыками и шалавами.