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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нужно вводить "умную милитаризацию", вводить обязательную военную подготовку для чиновников и депутатов, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников предложил сделать обязательной военную подготовку госслужащих и депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонке на УПе, опубликованной в четверг, 25 августа, глава Минобороны заявил, что наличие военной подготовки должно стать одним из требований для работы на госслужбе и баллотирования на должности в органах местного самоуправления, парламенте и судах.

По мнению Резникова, в Украине следует проанализировать все сферы жизни и определить, представителям каких профессий нужно быть готовыми к обороне.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", - считает министр.

Также читайте: В этом году будут приятные новости для всего украинского общества, - Резников

чиновник (1560) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+33
А для этих конченных свиней не надо?
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25.08.2022 19:39
+29
почни з юзека і всіх слуг урода
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25.08.2022 19:36
+21
ага, дерьмак пішов по бронежилет, абдристовічь до фіранки за гранатометом. і тільки ара хамія заліз повище на акацію й в'є там собі гніздо з шипами.
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25.08.2022 19:42
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почни з юзека і всіх слуг урода
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25.08.2022 19:36 Ответить
нелоха
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25.08.2022 19:39 Ответить
Тоді що ж робити з чотириразовим "уклоністом"?
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25.08.2022 19:51 Ответить
Ви усі не вмієте читати поміж строк!
Та коли читаєш, повинен рахувати, що це зе-шахраї. Тому перечитуємо уважніше і бачимо, що там написано "військову ПІДГОТОВКУ" а не "військову СЛУЖБУ"!!!! Тобто, військова кафедра та навіть якісь тижневі курси.
А ви усі розкатали губи, що буде, як у Ізраїлі... С зе-махінаторами?!.. щаз!!!
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26.08.2022 07:42 Ответить
Ps А Уклоністу ( без лапок і з великої літери), зарахується, що він "служив" та не кім завгодно, а "фєльдмаршалом"
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26.08.2022 07:48 Ответить
і про сивоху з шефірами НЕ забудьте...
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25.08.2022 20:01 Ответить
вся зелень, яка не служила - к єдрені фєні з посад. Кому такі ******* треба? Є ж люди, які воювали, мають поранення і патріоти - цим дорога, а то буде знову зелений пі.дєць.
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25.08.2022 20:06 Ответить
А для этих конченных свиней не надо?
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25.08.2022 19:39 Ответить
Вот именно. Арестович как-то заявлял что он полковник. И он не госслужащий. Еще одно Онотоле. Так почему он еще не в армии? И почему и кто дал разрешение всему кварталу со товарищи слинять за границу? Ведь они явно моложе 60 и подлежат обязательному призыву. Или друзьям Боневтика все разрешено?
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25.08.2022 20:19 Ответить
По факту незаконного пересечения госграницы кнурами кошевым-дегенератовым, пикало-пУкаловым и другими утырков из их компашки, с целью уклонения от призыва по мобилизации, непременно будет возбужденно уголовное дело и с ходе следствия они прохрюкают о том поце, по чьему распоряжению их пропустили погранцы. НЕПРЕМЕННО!
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25.08.2022 20:42 Ответить
Так вроде ж приезжали 23 на концерт в Украину. Интересно, назад выпустили, или как ?
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26.08.2022 00:12 Ответить
Так вже ж заснована лондонська тероборона )))
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25.08.2022 19:39 Ответить
Поки послали войскового комісара в Монте-Карло.
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25.08.2022 20:28 Ответить
Бредятіна: віз перед кобилою. В державники брати тільки адекватних після служби в ВСУ, як в охрану в супермаркетах
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25.08.2022 19:39 Ответить
Ото,ж знову погнали маніпулятивний посил з шулерської колоди
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25.08.2022 22:31 Ответить
Сама швидка наука на передку-- правда на слизьке іх тяжко попхати
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25.08.2022 19:40 Ответить
І це говорить юрист..
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25.08.2022 19:40 Ответить
дітям слід давати ази в школі
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25.08.2022 19:40 Ответить
ага, дерьмак пішов по бронежилет, абдристовічь до фіранки за гранатометом. і тільки ара хамія заліз повище на акацію й в'є там собі гніздо з шипами.
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25.08.2022 19:42 Ответить
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26.08.2022 09:35 Ответить
На початку зробіть щоб ци щуракі не тікали з країни під час війни.Байдуже яка в них підготовка,якщо вони потікають.Досить з нас майора Червоненка!
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25.08.2022 19:43 Ответить
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25.08.2022 19:44 Ответить
Червоненко, відомий антиукраїнською позицією, https://www.youtube.com/watch?v=K6usg4lMLko отримав звання підполковника розвідки
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25.08.2022 19:52 Ответить
а повинен сидіти за гратами
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25.08.2022 20:52 Ответить
абсолютно вірно, 24 березня, коли почалося російське вторгнення, в Раду прибуло лише 282 депутата з діючих 421. Третина депутатів одразу ж втекла за кордон або на Західну Україну.
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25.08.2022 19:51 Ответить
24 лютого, так, между прочим..
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26.08.2022 00:16 Ответить
А навіщо Вам ці щури в Україні під час війни? Навіщо це г**но взагалі треба?
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25.08.2022 20:47 Ответить
Мені вони й не потрібни,але якби був такий закон....Краще росповім історію.Щоб стати вождем Інків,треба було пожертвувати богам майже усю свою кровь.При цьому не кожний виживав.Тому,людина,який це племя байдуже,на це не йшла.Тепер зрозумило?
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25.08.2022 20:58 Ответить
И где теперь инки? ) 21 век у нас как ни как . А легенды о великих вождях - всегда красивые легенды.
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25.08.2022 22:36 Ответить
Через деякий час,коли улус розпадеця, ви скажете-"И где теперь кацапи?"І це буде у 21шому сторіччі!Так що,майте терпіння.
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27.08.2022 22:15 Ответить
Я с 1991 года жду, да и 1/5 21 века уже прошла. Сколько ждать-то? )
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27.08.2022 22:46 Ответить
навіщо? хоч хтось з чиновників і депутатів пішов воювати? одиниці з депутатів зі зброєю були в зоні бойових дій, і то, безпосередньо в боях участі не приймали і тільки коли була загроза Києву.
Чи вам нагадати, скільки чиновників і силовиків стали зрадниками і колаборантами?
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25.08.2022 19:43 Ответить
Роман Костенко з Голосу пішов.
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25.08.2022 19:47 Ответить
Чорновол зараз на Півдні, хоч вона і екс-нардепка з 2019.
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25.08.2022 19:53 Ответить
Зі Свободи багато воюють і воювали ще з 2014
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26.08.2022 00:10 Ответить
чиновники і депутати перші люди які втікли
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25.08.2022 19:43 Ответить
ну от...потрібна не погана фізична вправність щоби так драпати))))
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25.08.2022 19:46 Ответить
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25.08.2022 19:44 Ответить
О, лєвого вже забрили. Так дєржать.
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25.08.2022 19:47 Ответить
так в тому то і спарава... слизький - не втримати))))
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25.08.2022 19:49 Ответить
😁
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25.08.2022 19:51 Ответить
там таке пузило, що він і своїх пальців на ногах вже вік не бачив.
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25.08.2022 20:01 Ответить
це якого розміру броніка на таку тушу треба ...
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25.08.2022 19:58 Ответить
бронік не треба - там сало на пузі як броня)))
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25.08.2022 20:49 Ответить
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25.08.2022 19:59 Ответить
Здря, кіля. Судьба іграєт человєком, а человєк .. (
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25.08.2022 20:55 Ответить
шутка дня. сначала верните их с европы
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25.08.2022 19:44 Ответить
Твою мать. І що він хоче? Щоб батальон "Монако" вийшов на 0? Ну-Ну...
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25.08.2022 19:45 Ответить
До сраки ваша "зелена військова підготовка" чиновників! Воював? Ні! Іди на *** в камуфляжі!
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25.08.2022 19:45 Ответить
А резніков тупіший, чим я думав...
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25.08.2022 19:45 Ответить
Вони всі там такі
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25.08.2022 20:27 Ответить
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25.08.2022 19:47 Ответить
а если чиновнику в жопу метлу вставить, он еще и улицу при этом подметать сможет

очередная светлая идея.
настолько светлая, шо хочется развидеть и ее и ее породивших

я когда прихожу в пенсионный фонд или в налоговую или еще в какой госорган хочу чтоб я говорила с профессионально подкованным человеком

и мне пофигу, шо ему может быть под 60 и он не знает английского и не умеет разбирать автомат на время.

я ж понимаю, чем в итоге такая идея закончится.
за столом в госучреждении будет сидеть чел, умеющий собирать автомат, имеющий справку, что он говорит на трех языках, знающий еще кучу всего. и из дурдома справку. и какие там еще справки предлагали раньше, не упомнб

правда, что на этом месте делать надо он знать не будет, как проконсультировать грамотно. как оформить чтоб потом не переоформлять восемь раз
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25.08.2022 19:47 Ответить
НІЯКОЇ інформації щодо права на підвищення Вашої пенсії Ви в пф НІКОЛИ не отримаєте.
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25.08.2022 23:09 Ответить
Ви вважаэте, що Ви мені заперечили?
Ви якраз ПІДТВЕРДИЛИ мій піст
Я плачу налоги державі.
Я маю право вимагати, щоб державний службовець, який живе за рахунок сплачених мною податків був професіоналом.

Не вішалкою, на яку можна понавішати найдурніших вимог аби вони були злободенні

А профі, до якого я можу звернутися і отримати повноцінну відповідь /послугу/консультацію.
І якщо наразі це не працює так як треба - говорить про те, що необхідно підтримувати професіоналізм а не вимоги з довідника Стеля.
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25.08.2022 23:38 Ответить
І навіть самого бубачку?
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25.08.2022 19:47 Ответить
Ну а сам як, готов ?
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25.08.2022 19:49 Ответить
Резников наконец-то увидел признаки вторжения и решил принять меры.
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25.08.2022 19:49 Ответить
Витратити кошти на підготовку, але вони будуть мати бронь, так як повинні будуть забезпечити безперебійну роботу держ. органів. Таке… Чергове 10-10-10
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25.08.2022 19:49 Ответить
Та в вас же зовсім друга ідеологія президента коломойского зельця
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25.08.2022 19:51 Ответить
Згідно цього постулату зараз треба в першу чергу всіх вас нахрен убрать
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25.08.2022 19:53 Ответить
А куди дівся цей жирний підор шефір?
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25.08.2022 20:09 Ответить
А хоть одна зеленая мразь сейчас есть в армии?! депутат или хоть кто-то?!
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25.08.2022 19:51 Ответить
Или может кто с 95 квартала?!
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25.08.2022 19:54 Ответить
Ох почалася сварня, хто розповість, хто з Українців проти призову політиків...?)
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25.08.2022 19:56 Ответить
В принципі правильно сказано. Але треба розуміти, що дідько ховається в дрібницях, бо сказано зеленими. Про дупутанів і держслужбовців хитро сказано - не повинні відслужити якийсь термін і навіть не в тилу відсидітися, а - "...обов'язкову військову підготовку...". Тобто мати справку, яких вони намалюють собі безліч.
Ну і головна фраза - "...визначити, представникам яких професій потрібно бути готовими до оборони...". Про дупутанів - відволікання уваги.
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25.08.2022 19:57 Ответить
Спочатку забороніть московську церкву, а потім виженіть із владних кабінетів всіх тих, хто підтримував росію, їх мову, церкву. Тих, хто заперечував напад росії, тих, хто діяв різними способами на користь ворога, починаючи з послаблення армії.
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25.08.2022 20:01 Ответить
Нам тре бути як Ізраіль -- бо такі сусіди нам продиху не дадут
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25.08.2022 20:02 Ответить
Ні! Ми повинні бути Січчю і рубати на капусту всіх ворогів! Залиште Ізраїль жидам - хай ще 74 роки воюють з сусідами. От вже "горе від розуму"...
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25.08.2022 20:12 Ответить
Шифера ще ніхто не пристрелив?
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25.08.2022 20:02 Ответить
********* цирк..... Більше слів нема.
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25.08.2022 20:05 Ответить
Ни в коем случае,при первой возможности сдадутся.
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25.08.2022 20:09 Ответить
Діти українців,мають навчатись стріляти,боротись та читати книжки,й обов'язково грати у шахи,бо невігласів легко дурити,що ми й бачимо на прикладі оцих "державників"з хозарського кагалу.
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25.08.2022 20:09 Ответить
Це жидовськи манси. Бронь для чиновників та депутатів ніхто не відменяв.
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25.08.2022 20:24 Ответить
Клоунада та її клоуни...
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25.08.2022 20:24 Ответить
Поясніть - навіщо? Вони що, підуть використовувати набутий досвід в окопи? Не смяшіть мене! Обов'язкову військову підготовку треба вводити (вірніше повертати - вона уже була в ненависні багатьом радянські часи), але не для обраних депутатів і чиновників, а для всього народу, щоб в буремні часи не треба було з нуля готувати бійців, які не знають, як зарядити зброю, не кажучи вже про щось серйозніше.
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25.08.2022 20:47 Ответить
Вот ці дві свині стефанчуки ззадуних майдан незалєжності у них пальці ввєрх у них все хорошо цих двох свінєй відправити на фронт в танкові війська,чєрєз дєнь в люк будуть пролазити.Авообще нам Українцям пора башкой думати кого вибирати.
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25.08.2022 20:49 Ответить
не розкладайте армію. Там такі перці не потрібні. В Америці в роки 2 війни туземців в армію не брали. Негрів і близько не допускали до бойових частин, а чого, через низький рівень соціальної адаптації. Із 100 відсотків призовників призивалось до 48 відсотків. Психіатри працювали денно і нощно. Всякі сутенери,дупокрути,фармазони ішли служити вантажниками, водіями в автоколоннах, фарбували кораблі тощо. Ну які воїни із слуг, вони ж призначені тільки слугувати комусь
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25.08.2022 21:06 Ответить
Гоаориться те, що люди зочуть почути. Ніякого сенсу це не має.
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25.08.2022 21:31 Ответить
То шо будуть вчитися воювати це добре, але от проти кого оте кодло з опзж поверне стволи?
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25.08.2022 22:06 Ответить
Он вже в Трускавці навчились керувати державою під керівництвом "видатного" Мілованова... Докерувались, плять...
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25.08.2022 22:28 Ответить
Підміна понять:- проходження військової соужби підміняють військовою підготовкою!!! Нелохи-лохам!!!
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25.08.2022 22:33 Ответить
Військову підготовку діти в школі проходять, а так как наші депутати і цього не знають, ім будуть на кштальт Трусковця курси читати.
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26.08.2022 07:07 Ответить
Ви краще займіться "розумною люстрацією" і повикидайте "героїв", яки будучи народними депутатами, яки склали присягу, розбіглися як таргани: хто за кордон, хто на Закарпаття!
А дешевий популізм залиште при собі!
До речі, людина що чотирі рази відкосила від армії, не маючи вагомих медичних протипоказань, немає жодних шансів потрапити на державну службу в Ізраілі!
Аріель Шарон - танкові війська, генерал майор
Беньямін Нетаньяху - капітан диверсійно-розвідувального підрозділу Сайєрет Маткаль
Ехуд Барак - танкові війська, генерал лейтенант
Ітсхак Рабін - генерал майор, голова Генерального штабу
Можна по різному ставитися до держави Ізраіль, але ці люди, це не тарани з бакановими, це реальні бойові офіцери!
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25.08.2022 22:38 Ответить
Разумно, но это шоу должно быть в прямом эфире.
А не как в СССР - с шашлыками и шалавами.
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26.08.2022 02:26 Ответить
 
 