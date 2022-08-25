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Новости Война
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Зеленский и Байден обсудили привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине

байден,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал Зеленский в твиттере.

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Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20224) США (26401) военные преступления (1423)


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Дідьо Джо вслід за Борисом Джонсонюком вставив свого лома Zе, щоб спина рівніше трималась, не гнулась.
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25.08.2022 20:02 Ответить
Великолепный разговор у Зеленского может быть с женой, любовницей, ну с тещей. А с президентом США разговор должен быть продуктивным, особенно во время войны. Ну что с комика возьмешь?
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25.08.2022 20:36 Ответить
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25.08.2022 20:52 Ответить
Клас! Такий писака у твітері, такі чарівні бесіди веде .. я хю
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25.08.2022 20:17 Ответить
.
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25.08.2022 20:59 Ответить
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25.08.2022 21:01 Ответить
ніхто Вам його не видасть а сам ***** до Вас не приїде
в кращому випадку для нього, воно здохне само
в гіршому, воно здохне від рук свого оточення
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25.08.2022 21:45 Ответить
 
 