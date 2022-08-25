Зеленский и Байден обсудили привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал Зеленский в твиттере.
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