МИД Украины вызвал апостольского нунция Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы о Дугиной
Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска о погибшей дочери идеолога "русского мира" Дарье Дугиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал он.
Кулеба также подчеркнул, что сегодня нунций был в МИД, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя.
"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - добавил министр.
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И все они сладко жрут, хорошо спят и мешки не ворочают. Ну, разве что только мешки с деньгами.
К слову, поговаривают что в банке Ватикана Х..ло не малые деньги хранит. Может отсюда и такое отношения папика?
‼️‼️
Нехорошее колдунство, кароч. Вот скажешь вслух "Висвалдас Кулбокас" - и у тебя на жопе рога вырастут!
)))
Сколько уже пролито украинской крови, а в Почаевской лавре , на западной Украине!!! на ивано-франковщине!!! до сих пор правит
РПЦ ФСБ!!!!
Западенцы, вам не стыдно? Почему вы до сих пор это терпите?
Я думал вы патриоты, а вы спокойно терпите эту фсбшную контору.
За что Украина тогда борется?
ЧТОБЫ УБРАТЬ ПОСОБНИКОВ ХУТИНА
Папа з Риму теж лукаво адвокатує державі - терористу. Використовує таку собі солоденьку словесну ХУЦПУ
Совпадєніє?...
и мальчиков
которых уже несколько сотен только убитыми
и убили их в том числе из за призывов этой тридцатилетней козы валдайской, которая призывала их уничтожать, призывала вместе со своим папой.
покажите ему детей с ампутированными конечностями.
детей, убитых в эту войну, которые уже родились после начала этой войны.
и пусть сам себе отпускает грехи, НЕПОГРЕШИМЫЙ ПАПА
говорят, лучший памятник жертвам - отсутствие памятника палачу
эта папа римская уже не первый раз приравнивает жертву и палача.
пусть его Бог навернет на пут истинный, раз людскому суду он неподвластен.
МЗС надо сделать портфолио зверств раши и передать папе
100% це спецоперація фсб через тих хто пише Папі тексти.
ну не міг Папа сам, таку муйню витворити
ін цю дугіну не знав, не чув, і ніколи не знавби за неї якби не здохла
і не було такого резонансу в світі
- Может быть!
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять !
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор !!
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты *********** скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, казел
Завтра партбилет на стол…
Пробачте, святійший, але ви конформіст...
РюZишэ болваны..Вы даже не депилы
З іншого боку. Що не ляпне це аргентинське непорозуміння, то завше вийде ядерна бздура. То прощення у содомітів просить, то ридає за орко-самицею дугіною...
В мене складається враження, що цей бовдур має знищити Католицьку Церкву. Нє?