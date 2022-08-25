МИД Украины вызвал апостольского нунция Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы о Дугиной

Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска о погибшей дочери идеолога "русского мира" Дарье Дугиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал он.

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Кулеба также подчеркнул, что сегодня нунций был в МИД, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя.

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - добавил министр.

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