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МИД Украины вызвал апостольского нунция Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы о Дугиной

папа,римський

Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска о погибшей дочери идеолога "русского мира" Дарье Дугиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал он.

Читайте также: Посол Украины в Ватикане Юраш раскритиковал Папу Римского, который назвал пропагандистку Дугину "невинной жертвой войны"

Кулеба также подчеркнул, что сегодня нунций был в МИД, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя.

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - добавил министр.

Читайте также: Зеленский о заявлениях РФ о якобы причастности Украины к подрыву Дугиной: Это - не наша ответственность

Автор: 

Дугин Александр (46) МИД (6935) Папа Римский (429) Франциск (162)


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Топ комментарии
+38
Млять, развелось посредников между человеком и Творцом. Разные нунции, дьяки, муллы и т.д.
И все они сладко жрут, хорошо спят и мешки не ворочают. Ну, разве что только мешки с деньгами.
К слову, поговаривают что в банке Ватикана Х..ло не малые деньги хранит. Может отсюда и такое отношения папика?
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25.08.2022 21:14
+28
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25.08.2022 21:14
+27
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25.08.2022 21:21
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Млять, развелось посредников между человеком и Творцом. Разные нунции, дьяки, муллы и т.д.
И все они сладко жрут, хорошо спят и мешки не ворочают. Ну, разве что только мешки с деньгами.
К слову, поговаривают что в банке Ватикана Х..ло не малые деньги хранит. Может отсюда и такое отношения папика?
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25.08.2022 21:14 Ответить
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25.08.2022 21:25 Ответить
Сколько ещё осталось этому клоуну в рясе ⁉️Какой у них срок
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25.08.2022 22:46 Ответить
нажаль до смерті, але є і добра новина. Через хворобуніг неможе робити візити докраїн і вже подумовує про резігшнацію з постаю. Он "папереднік" Ратцингер теж захворів і пішов. Ідосі живе собі припіваючи!!!
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25.08.2022 22:56 Ответить
"Так душевно было - не спасёт тебя твоя каменная базилика".
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26.08.2022 01:23 Ответить
Богу богове, а Кесарю кесарево. От для чого самому Папі встрявати у такі мирські дискусії. А може він у фейсбуці сидить і моніторить інсайдер ? Куди світ рухається, капец? Чомусь по загибелі людей в Чаплинці не відізвався, а от навіжену кацапку, яка закликали вбивати українців, йому так жаль безневинно убієнную...
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25.08.2022 21:42 Ответить
Та да. Заплуталась "церква"... Точніше не заплуталась, а затоваришувалась зі світом. Їм би про Ісуса свідкувати так ніт жеж: до політики пруться.
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25.08.2022 21:54 Ответить
"Не стоит искать черную кошку, в темной комнате, особенно если ее там нет". Был Папа -Иоанн Павел !!, и была его позиция, непримиримая к коммунизму, имперской политике ссср и россии. Будучи с Папским визитом в Латинской Америке, когда его встречали местные кардиналы, прямо там и раскритиковал одного из кардиналов за левацкие взгляды. Может этим кардиналом и был нынешний левак в папской мантии.
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25.08.2022 22:00 Ответить
Не может , ФАКТ ‼️Прихвостень рашистский 👹 ни разу не упомянул НЕВИННО УБИЕННОГО РЕБЁНКА и ГРАЖДАНИНА Украины
‼️‼️
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25.08.2022 22:44 Ответить
Ідея Реформації і протестанства якраз і полягала в тому, щоб прибрати весь цей непотріб.
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25.08.2022 23:28 Ответить
По-моему, Висвалдас Кулбокас - не имя, а какое-то подозрительное заклинание.
Нехорошее колдунство, кароч. Вот скажешь вслух "Висвалдас Кулбокас" - и у тебя на жопе рога вырастут!
)))
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25.08.2022 21:14 Ответить
Схоже на литовське, якщо ще наші коректори не поправили.
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25.08.2022 21:21 Ответить
грек
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25.08.2022 22:11 Ответить
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25.08.2022 21:14 Ответить
А она хоть померла, им ведь верить нельзя.
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25.08.2022 21:15 Ответить
Зелена мразь кришує московських попів.Це очевидно.
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25.08.2022 21:15 Ответить
в сраці вони мали всі обмеження, вони нас не признають, і все, це чужі люди на нашій землі.
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25.08.2022 21:19 Ответить
Так УПЦ МП працюють на Володю. Тільки цій церкві Володя вручав нагороди і в цю церкву ходив і ходить його дружбан, який недавно був головниим льойтнантом в СБУ.
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25.08.2022 22:19 Ответить
И куда движется эта пятая колонна украинских гнид?

Сколько уже пролито украинской крови, а в Почаевской лавре , на западной Украине!!! на ивано-франковщине!!! до сих пор правит
РПЦ ФСБ!!!!

Западенцы, вам не стыдно? Почему вы до сих пор это терпите?
Я думал вы патриоты, а вы спокойно терпите эту фсбшную контору.
За что Украина тогда борется?
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25.08.2022 23:45 Ответить
так этот папа, коммунист, левак, у него наверное и партбилет есть...
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25.08.2022 21:15 Ответить
Т о хай вже зробить з терористки дугіної міченицею католицької церкви, бо на росії РПЦ в мученики готує володю пуйла.
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25.08.2022 22:50 Ответить
РЕЛИГИЯ- ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА !
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25.08.2022 21:16 Ответить
Пап було багато, а Батько лише один
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25.08.2022 21:16 Ответить
Степан Андрійович.
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25.08.2022 21:21 Ответить
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25.08.2022 21:16 Ответить
Что-то не так в той консерватории. И во вторую мировую облизывались с нацистами...
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25.08.2022 21:17 Ответить
посадить на носарі його
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25.08.2022 21:18 Ответить
Просто мраZі які повинні зникнути всі без винятку з мапи світу.
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25.08.2022 21:19 Ответить
Разом з попами та папами!
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25.08.2022 21:49 Ответить
За "Москвою *****" то не папа то антихрист
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25.08.2022 21:19 Ответить
пападон трехцветный
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25.08.2022 21:20 Ответить
Колись читав книгу про царський двір расеї,де карлики намагалися вчинити переворот та захопити владу,їх стратили,однак інші ліліпути зареклися зійти на керівництво росеї,то це може і так,сталося вся мерзота бидлоліліпутськапрокацапська,взяла реванш-.
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25.08.2022 21:20 Ответить
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25.08.2022 21:21 Ответить
ЦРУ надо бы разобраться как папу протолкнули на престол и почему предыдущий неожиданно отказался от трона
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25.08.2022 21:32 Ответить
А тебе вижу неприятно , что выведут рашу на чистую воду .
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25.08.2022 22:06 Ответить
А зачем ЦРУ или ФБР или Моссаду заниматься этой галиматей? Если что и было-все эти спецслужбы и так все знают. И что это меняет? Или ты хочешь шоб тебе лично доложили?
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25.08.2022 22:15 Ответить
«зачем ЦРУ или ФБР или Моссаду заниматься этой галиматей?»
ЧТОБЫ УБРАТЬ ПОСОБНИКОВ ХУТИНА
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25.08.2022 22:33 Ответить
Ты только писатель, или читать то же можешь? Все главные спецслужбы мира все давно знают. Разница лишь в том, что тебе об этом не сообщили. Или должны были?
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26.08.2022 11:17 Ответить
Должны 🤣🤣🤣
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26.08.2022 11:42 Ответить
"- Дело в том, что любая исторически сложившаяся религия настолько богата своими многовековым нажитками-традициями, что в ней есть и богословие любви, и богословие ненависти. Можно найти авторитетные цитаты на любой вкус. А раз так, то совсем не сложно найти и цитаты, оправдывающие войну. Тем более что все вроде бы согласны, что защищающийся имеет право на вооруженную защиту перед лицом вооруженного нападения. Осталось только убедить себя и своих собеседников, что мы именно защищаемся. Литературоведы, как известно, установили, что Муму планировала загрызть Герасима за пять минут до того, как он ее утопил." - отець Кураев, десидент РПЦ МП, про виправдання агресії.

Папа з Риму теж лукаво адвокатує державі - терористу. Використовує таку собі солоденьку словесну ХУЦПУ
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25.08.2022 21:23 Ответить
Нам потрібно брати приклад з англійців,та створювати свою церкву,без папок та мамок.
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25.08.2022 21:23 Ответить
Та Американців,в справи яких добряче втручався ПАПА.
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25.08.2022 21:52 Ответить
Если очень просто, то в Англии церковь скажем так---государственная. В смысле административных, финансовых и прочих подобных моментов. Это удобно как бы для самой церкви.
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25.08.2022 21:54 Ответить
После всех этих гундяевых и прочих педофилов мирового масштаба коммуняцких террористов-палачей можно верить в придуманный театр ⁉️Хорошо , что можно быть атеистом .
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25.08.2022 22:58 Ответить
Якщо "церква" - своя, то це не Церква, а підробка. Церква належить Ісусу.
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25.08.2022 22:00 Ответить
Так отож,для чого ці посередники?
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25.08.2022 22:36 Ответить
Церква має бути, бо ж її Ісус обіцяв створити. Проте не "своя" і вже точно вона не "посередник". Церква це ті, хто будуть з Ісусом в царстві Божому, і вона має свідкувати про нього. Інше - то підробки
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27.08.2022 11:42 Ответить
У вбивстві нацистки Дугіної Україну звинуватило лише ФСБ і римський Папа...
Совпадєніє?...
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25.08.2022 21:25 Ответить
Папа просто схоже отримує кацапське криваве бабло тому так і поводиться...
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25.08.2022 21:27 Ответить
Еынешний папа-латиноамериканский левак и этим все сказано. У католической церкви достаточно денег, что бы папа брал взятки. Дркгое дело, что в банк деньги могли вносить и кремлевские. Но Иоанну Павлу !!-это не мешало бороться с российским империализмом.
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25.08.2022 22:07 Ответить
дайте ему фотографии других девочек
и мальчиков
которых уже несколько сотен только убитыми

и убили их в том числе из за призывов этой тридцатилетней козы валдайской, которая призывала их уничтожать, призывала вместе со своим папой.

покажите ему детей с ампутированными конечностями.

детей, убитых в эту войну, которые уже родились после начала этой войны.

и пусть сам себе отпускает грехи, НЕПОГРЕШИМЫЙ ПАПА

говорят, лучший памятник жертвам - отсутствие памятника палачу

эта папа римская уже не первый раз приравнивает жертву и палача.

пусть его Бог навернет на пут истинный, раз людскому суду он неподвластен.
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25.08.2022 21:28 Ответить
Ну, Кулєба, так дєржать. Папа хз що за папа. А Україна це пісня. І того однофамільця виї.. спитай какого хя.
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25.08.2022 21:28 Ответить
Папа - цука. За тысячами изнасилованных и убитых украинок ОН НЕ СКОРБИЛ ‼️‼️‼️

МЗС надо сделать портфолио зверств раши и передать папе
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25.08.2022 21:28 Ответить
Он все равно не поймет. И не потому что он старый. Наверняка он всегда был очень неумным.
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25.08.2022 22:21 Ответить
Но портфолио увидит не только он , а и остальные в Ватикане и может придумают как его убрать
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25.08.2022 22:29 Ответить
падлюка папська
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25.08.2022 21:29 Ответить
суку, через яку в тому числі почалась війна, через репортажі якої багато росіян насправді думають щл нас треба рятувати, Папа назвав безвинною жертвою.......
100% це спецоперація фсб через тих хто пише Папі тексти.
ну не міг Папа сам, таку муйню витворити
ін цю дугіну не знав, не чув, і ніколи не знавби за неї якби не здохла
і не було такого резонансу в світі
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25.08.2022 21:32 Ответить
Почитайте історію життя цього італійця за корінним , котрий у молодості був вишибалою а потім навчався та получав дипломи ДЕ? ТАК-ТАК у Східній Німеччині! Далі додумайте самі
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25.08.2022 21:32 Ответить
Значит он завербован кгб
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25.08.2022 21:34 Ответить
Папаша ********* в доску заїбали. (с) Лесь Подервянський
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25.08.2022 21:44 Ответить
папа мацквабадский pecunia non olet (c) рим
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25.08.2022 21:45 Ответить
деньги не пахнут, традиция
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25.08.2022 21:46 Ответить
Цей папка зломився-давайте іншого!
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25.08.2022 21:49 Ответить
Папа часом не агент ФСБ? У них руки довгі, могли і в Аргентині завербувати. Та і наркотрафік з Аргентиною, як відомо, налагоджений...
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25.08.2022 21:53 Ответить
папа путінський а не папа римський
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25.08.2022 21:55 Ответить
папа руський!
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25.08.2022 21:59 Ответить
-Так может вы, святой отец, партийный?
- Может быть!
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25.08.2022 21:58 Ответить
Hi, он просто дурак.
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25.08.2022 22:00 Ответить
***
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять !
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор !!
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты *********** скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, казел
Завтра партбилет на стол…
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25.08.2022 22:09 Ответить
Війна - в Україні.
Пробачте, святійший, але ви конформіст...
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25.08.2022 22:02 Ответить
Яке воно кончєне цей папа ...
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25.08.2022 22:02 Ответить
История повторяется! Нінешний Папа поступает как его предшественник во время Второй мировой - не осудил Гитлера и фашизм, а тупо отмолчался! Этот поступает точно так же!
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25.08.2022 22:10 Ответить
Пошліть врешті Папу на юх разом з нуцієм і забороніть йому в'їзд в Україну. І після цього хай дадуть йому оцінку католики. Таке враження, що це філіал Кирилка і його сатанінської секти.
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25.08.2022 22:12 Ответить
У Папы фляга засвистела. Сидел дряхлый старичок на ватиканских хлебах, вспоминал как в церковной молодости охотился за детскими задницами, да мысленно намазывал чёрную кацапскую икру на белый итальянский хлебушек - и тут на тебе! Требуют от него неописуемых вещей - своего благодетеля и такого же педофила надо назвать врагом…. А не хочется… А как же тогда миллиарды ********, что в банке Ватикана лежат?!?!! Пуйло ж их тогда заберёт… Разломали старичку- педофиличку всю его сладкую старость!..
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25.08.2022 22:21 Ответить
Фсбшные крысы Большие мастаки постановочные видосов..а спалились банально просто..рядом с Дашкой сидел чувак на переднем сидении...чувак сгорел до костей..а Дашка в гробу лежала...без единой царапины на лице. ..
РюZишэ болваны..Вы даже не депилы
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25.08.2022 22:25 Ответить
Цей «папа» з фабричним дефектом, яки ремонту не підлягає. Потребує заміни на іншого!
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25.08.2022 22:34 Ответить
Папа Римский клинический идиот и позорит сан.
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25.08.2022 22:34 Ответить
Наші рагулі так i не можуть зрозуміти що Папа не зобов'язаний вставати на наш бік та вболівати за перемогу України. Що за дурні засуджують Гундяєва за пропагування війни против Украіни та водночас обурюються коли Папа не робить те ж саме, але на на нашому боці. Йолопи.
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25.08.2022 22:55 Ответить
Самовистругайся, кацапа.
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25.08.2022 23:35 Ответить
Горы трупов будут только расти, ведь никто никому ничего не должен.
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26.08.2022 10:15 Ответить
Папа Старий маразматик. і біля нього, мабуть сидить свій Грима Гнилоуст.
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25.08.2022 22:56 Ответить
20 блин 1 век, как ни как, а до сих пор - папы , попы и.т.д и.т.п . Риторический вопрос : что результативней - озабоченнность и п****жь папы или пару залпов HIMARSов по позициям *****в ?
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25.08.2022 23:11 Ответить
А хто такий той ПАПА?
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25.08.2022 23:13 Ответить
Оту ватиканську резиденцію давно пора було б перетворити на суто музейний заклад, де відвідувачі дивились би на запилені експонати. Католицька церква(як і усі церкви взагалі)- це один з найефективніших інструментів влади для управління людськими масами. От взяли колись і сказали шо "папаримський" - то представник Бога на землі..🙄😳 І значить усе що він зробить чи шо брякне своїм патякалом - то типу "божаволя"( чи десь ви у Святому писанні щось побачите про "папуримського", і про те що його Бог призначив своїм намісником??) Будь-яка людина у рясі чи сутані - це така само людська істота як і усі інші, і в нього "свої таргани" у голові та свої "скелети у шафі". І більша частина тих церковних кліриків(безвідносно до конфесій) дуже ********** ті матеріальні вигоди та владу - які їм надає їх церковний сан, і дуже охоче з великим задоволенням ними користуються(зачасту ше й на догоду своїм грошовитим "спонсорам"). Я вже мовчу про кричущі випадки МАСОВОЇ ПЕДОФІЛІЇ серед ватиканських церковників, та про паскудну історію римського не"святого престолу"(інквізиція, розпуста на найвищих рівнях, вишукані отруєння та єзуїтську політику ватиканської церкви, її співпрацю і допомогу німецьким нацистам). То ж шановне панство - чого ж ви чекали від цього "папи"(карло)??? 🤔Все що зригають його несвяті вуста🤑 - це суто брехня і огидне лицемірство!
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25.08.2022 23:17 Ответить
Я спробував собі уявити, як Іоан-Павло II щось таке сказав би. Ніц не вийшло. Спробував уявити за аналогічним заняттям Бенедикта XVI. З аналогічним успіхом. Одне з двох: або в мене бідна уява (що, між нами, далеко не так), або ж таке неможливо в принципі.
З іншого боку. Що не ляпне це аргентинське непорозуміння, то завше вийде ядерна бздура. То прощення у содомітів просить, то ридає за орко-самицею дугіною...
В мене складається враження, що цей бовдур має знищити Католицьку Церкву. Нє?
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25.08.2022 23:32 Ответить
пусть горит в аду этот урод
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26.08.2022 00:40 Ответить
 
 