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Новости Агрессия России против Украины Война
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Все шесть блоков ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на восстановление линии электропередачи, - МАГАТЭ

заес,аес,запорізька,maxar

Все шесть энергоблоков оккупированной российскими военными Запорожской атомной станции остаются отключенными, несмотря на возобновление линии электропередачи ВЛ-750 кВ ЗАЭС "Днепровская".

"Все шесть блоков остаются отключенными от сети после возобновления линии электропередачи", – говорится в сообщении МАГАТЭ об Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

Там также отметили, что на момент публикации нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии, а в случае потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеются доступные дизель-генераторы для обеспечения резервного электропитания.

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"Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию ​​в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой", - заявил в в связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого цитируются в сообщении.

В своем твиттере Гросси после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже также отметил, что Франция полностью мобилизована для поддержки усилий МАГАТЭ по экстренной миссии экспертов на Запорожскую АЭС.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании в своем твиттере в четверг сообщило, что Россия установила бронетранспортеры в пределах 60 метров от пятого реактора ЗАЭС.

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"Вероятно, российские войска пытались скрыть транспортные средства, припарковав их под подвесными трубами", - предположили в Минобороны, добавив, что, вероятно, Россия готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях.

"Пока Россия продолжает военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для работы реактора, вероятно, останутся сбои в работе систем охлаждения реакторов, повреждения резервного электроснабжения или ошибки работающего под давлением персонала", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская".

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По информации НАЭК "Энергоатом", отключение ПЛ произошло из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, в результате обстрелов российскими военными.

Отключение ПЛ привело к срабатыванию защиты двух работающих энергоблоков ЗАЭС – №№5-6.

Три других линий связи были повреждены ранее во время обстрелов российскими военными.

"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет", – добавили в НАЭК.

После захвата станции российскими военными 4 марта она перешла на работу двумя блоками из шести, затем две недели работала тремя, а в последнее время – снова двумя.

Глава МАГАТЭ Гросси 25 августа предположил, что миссия на ЗАЭС – это вопрос нескольких дней.

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МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+13
МАГАТЕ - такая же безполезная организациф как и ООH, Amnesty Internacional и прочая подобная дрянь.. Исполнен он решимости ***... Клоун.
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25.08.2022 21:41
+6
багато словесного поносу і вологих фантазій різьного роду експердів із МАГАТЕ і від "зелених" зрадників ,ніяк не мішають рашисту перепідключити АЕС до рашистської енергосистеми.АЕС,це один із багатьох "зелених" подарків окупанту.(не за даром)
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25.08.2022 22:05
+6
Певно були якісь договорняки, або просто проє..лі
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25.08.2022 22:26
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Тушитє свєт, немогутє їблани. Потім запустим. А мо після війни щось зовсім інше буде. А кожна людина це всесвіт. Я так думаю.
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25.08.2022 21:35 Ответить
Зола, що знаходиться на золовідвалах ЗаТЕС, не горить! Це не треба навіть пояснювати. Пожежа сталася зовсім у іншому місті
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25.08.2022 21:40 Ответить
Зола тліє. Може тліти довго. В нас таке добро регулярно викидали поряд з селом.
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25.08.2022 22:25 Ответить
після ТЕС там нема чому тліти
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25.08.2022 22:54 Ответить
МАГАТЕ - такая же безполезная организациф как и ООH, Amnesty Internacional и прочая подобная дрянь.. Исполнен он решимости ***... Клоун.
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25.08.2022 21:41 Ответить
Совершенно верно! Проблема в том, что других пока нет.
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25.08.2022 21:51 Ответить
... Не пыль - народ, не народ - слова, Слова - не мир, ... Старое к чертовой сносим мы, Новая вера рванет - ложись! (Юра Шевчук, який з Україною)
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25.08.2022 21:42 Ответить
Екологія кажете...чекайте чекайте.... 6 ть реакторів
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25.08.2022 21:49 Ответить
Ну и х... с ней. Лучше посидеть без электричества некоторое время, ч сдохнуть от ядерного взрыва.
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25.08.2022 21:50 Ответить
Ядерный взрыв на АЭС невозможен
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25.08.2022 21:54 Ответить
ну да прямо не возможен как на ЧАЭС, но без подачи электроэнергии извне через 3 суток дизеля станут без топлива, а еще через несколько суток топливо разогреется до такой температуры что проплавит корпус реактора. тогда Фукусима покажется ерундой...
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25.08.2022 22:09 Ответить
Одно другому не мешает
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25.08.2022 21:56 Ответить
без электричества невозможно...это не только освещение...
а связь, инет, лифты, городской транспорт, электропоезда и ж/д сеть, водоснабжение, котельные зимой
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25.08.2022 22:00 Ответить
Так если будет радиационное заражение и придется эвакуировать 50-100 км. вокруг ЗАЭС, всё это никому не нужно будет на ближайшие 30-50 лет
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25.08.2022 22:06 Ответить
Лампочка Ильича и Тьма *****. М-да не туда видно свернули, походу на Освенцим.
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25.08.2022 21:54 Ответить
І живі будуть заздрити мертвим. Біблія.
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25.08.2022 22:02 Ответить
багато словесного поносу і вологих фантазій різьного роду експердів із МАГАТЕ і від "зелених" зрадників ,ніяк не мішають рашисту перепідключити АЕС до рашистської енергосистеми.АЕС,це один із багатьох "зелених" подарків окупанту.(не за даром)
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25.08.2022 22:05 Ответить
Залізли терористи в чужий дім і вмикають газ, світло, воду. Руйнують каналізацію і балуються сірниками. Це дії потвори московії в світі.
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25.08.2022 22:10 Ответить
В мене є тільки одне питання: - "Навіщо було віддавати АЕС ворогу? Це просто безвідповідально."
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25.08.2022 22:20 Ответить
Певно були якісь договорняки, або просто проє..лі
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25.08.2022 22:26 Ответить
А "проє@@лі" - це яка стаття, і скільки по ній дають?
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25.08.2022 22:35 Ответить
Може бути ще 5 років на посаді президента України.
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25.08.2022 22:43 Ответить
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25.08.2022 22:59 Ответить
через короткий проміжок часу з'явиться новина, шо свинособаки підключили її на себе
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25.08.2022 22:26 Ответить
Ці про*оби зеленої влади так просто не розгребти. Рашисти укріпляють бойові позиції на Херсонщині, Запоріжжі і вибити їх так просто, як вони захопили не вдасться ніяк.
На сьогоднішній день можна констатувати, якби не зданий Зелею і Завгоспом південь України, то відбувалися б позиційні бої на кордонах з рашкою на півночі, на донецько-луганському напрямі такі ж бої, а весь південь був би вільний, бо ЗСУ перервало сухопутний зв'язок з Кримом. Зданий південь зробив буферну зону перед Кримом. а ЗАЕС в руках окупантів - це взагалі "козир" для них, бо ядерний об'єкт і 10к заручників-працівників робить їхню позицію сильнішою за нашу. ЗСУ повинні зважати на безпеку станції і в результаті мають зв'язані руки.
Стосовно МАГАТЕ, ну приїдуть, скажуть, що українські працівники контролюють роботу станції і на тому все. Не здивуюсь, якщо рашисти будуть вимагати від МАГАТЕ забезпечити на території станції заборону на ведення бойових дій з боку України, щоб розгорнути склади *********** і безпечно спробувати спрямувати струм на рашку.
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25.08.2022 23:01 Ответить
Александр Богуслаев в разгар войны стал владельцем огромного имения, лесов, полей и виноградников.

В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.

Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 МОТОР СИЧ " и имеет бизнес в России.

Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.

Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .

https://crime-ua.com/node/3002
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26.08.2022 00:51 Ответить
вочевидь повна зупинка станції це і є мета рашистів
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26.08.2022 07:28 Ответить
"нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии"

Наша песня хороша - начинай сначала.
Серьезно никто не понимает или только прикидываесь ?
Умные люди писали, что Украину отключают от электричества.
Но все упорно продолжают бредить подрывом станции.
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26.08.2022 08:11 Ответить
 
 