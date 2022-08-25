Все шесть блоков ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на восстановление линии электропередачи, - МАГАТЭ
Все шесть энергоблоков оккупированной российскими военными Запорожской атомной станции остаются отключенными, несмотря на возобновление линии электропередачи ВЛ-750 кВ ЗАЭС "Днепровская".
"Все шесть блоков остаются отключенными от сети после возобновления линии электропередачи", – говорится в сообщении МАГАТЭ об Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
Там также отметили, что на момент публикации нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии, а в случае потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеются доступные дизель-генераторы для обеспечения резервного электропитания.
"Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой", - заявил в в связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого цитируются в сообщении.
В своем твиттере Гросси после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже также отметил, что Франция полностью мобилизована для поддержки усилий МАГАТЭ по экстренной миссии экспертов на Запорожскую АЭС.
Кроме того, Министерство обороны Великобритании в своем твиттере в четверг сообщило, что Россия установила бронетранспортеры в пределах 60 метров от пятого реактора ЗАЭС.
"Вероятно, российские войска пытались скрыть транспортные средства, припарковав их под подвесными трубами", - предположили в Минобороны, добавив, что, вероятно, Россия готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях.
"Пока Россия продолжает военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для работы реактора, вероятно, останутся сбои в работе систем охлаждения реакторов, повреждения резервного электроснабжения или ошибки работающего под давлением персонала", - отметили в министерстве.
Как сообщалось, 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская".
По информации НАЭК "Энергоатом", отключение ПЛ произошло из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, в результате обстрелов российскими военными.
Отключение ПЛ привело к срабатыванию защиты двух работающих энергоблоков ЗАЭС – №№5-6.
Три других линий связи были повреждены ранее во время обстрелов российскими военными.
"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет", – добавили в НАЭК.
После захвата станции российскими военными 4 марта она перешла на работу двумя блоками из шести, затем две недели работала тремя, а в последнее время – снова двумя.
Глава МАГАТЭ Гросси 25 августа предположил, что миссия на ЗАЭС – это вопрос нескольких дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а связь, инет, лифты, городской транспорт, электропоезда и ж/д сеть, водоснабжение, котельные зимой
На сьогоднішній день можна констатувати, якби не зданий Зелею і Завгоспом південь України, то відбувалися б позиційні бої на кордонах з рашкою на півночі, на донецько-луганському напрямі такі ж бої, а весь південь був би вільний, бо ЗСУ перервало сухопутний зв'язок з Кримом. Зданий південь зробив буферну зону перед Кримом. а ЗАЕС в руках окупантів - це взагалі "козир" для них, бо ядерний об'єкт і 10к заручників-працівників робить їхню позицію сильнішою за нашу. ЗСУ повинні зважати на безпеку станції і в результаті мають зв'язані руки.
Стосовно МАГАТЕ, ну приїдуть, скажуть, що українські працівники контролюють роботу станції і на тому все. Не здивуюсь, якщо рашисти будуть вимагати від МАГАТЕ забезпечити на території станції заборону на ведення бойових дій з боку України, щоб розгорнути склади *********** і безпечно спробувати спрямувати струм на рашку.
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 МОТОР СИЧ " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .
https://crime-ua.com/node/3002
Наша песня хороша - начинай сначала.
Серьезно никто не понимает или только прикидываесь ?
Умные люди писали, что Украину отключают от электричества.
Но все упорно продолжают бредить подрывом станции.