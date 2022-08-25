Все шесть блоков ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на восстановление линии электропередачи, - МАГАТЭ

Все шесть энергоблоков оккупированной российскими военными Запорожской атомной станции остаются отключенными, несмотря на возобновление линии электропередачи ВЛ-750 кВ ЗАЭС "Днепровская".

"Все шесть блоков остаются отключенными от сети после возобновления линии электропередачи", – говорится в сообщении МАГАТЭ об Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

Там также отметили, что на момент публикации нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии, а в случае потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеются доступные дизель-генераторы для обеспечения резервного электропитания.

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"Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию ​​в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой", - заявил в в связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого цитируются в сообщении.

В своем твиттере Гросси после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже также отметил, что Франция полностью мобилизована для поддержки усилий МАГАТЭ по экстренной миссии экспертов на Запорожскую АЭС.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании в своем твиттере в четверг сообщило, что Россия установила бронетранспортеры в пределах 60 метров от пятого реактора ЗАЭС.

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"Вероятно, российские войска пытались скрыть транспортные средства, припарковав их под подвесными трубами", - предположили в Минобороны, добавив, что, вероятно, Россия готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях.

"Пока Россия продолжает военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для работы реактора, вероятно, останутся сбои в работе систем охлаждения реакторов, повреждения резервного электроснабжения или ошибки работающего под давлением персонала", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская".

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По информации НАЭК "Энергоатом", отключение ПЛ произошло из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, в результате обстрелов российскими военными.

Отключение ПЛ привело к срабатыванию защиты двух работающих энергоблоков ЗАЭС – №№5-6.

Три других линий связи были повреждены ранее во время обстрелов российскими военными.

"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет", – добавили в НАЭК.

После захвата станции российскими военными 4 марта она перешла на работу двумя блоками из шести, затем две недели работала тремя, а в последнее время – снова двумя.

Глава МАГАТЭ Гросси 25 августа предположил, что миссия на ЗАЭС – это вопрос нескольких дней.

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