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США планируют назначить генерала, который возглавит военную миссию по поддержке Украины, - The Wall Street Journal

сша

По данным The Wall Street Journal, в ближайшие недели США планируют назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, возглавившего усилия по обучению и оказанию помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает WSJ, наименование миссии имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой ее долгосрочное целевое финансирование, возможность специальной оплаты и наград для военнослужащих, участвующих в этих усилиях.

Название операции формально признает усилия США в вооруженных силах, подобно тому, как Пентагон ранее окрестил миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Выбор генерала в свою очередь отражает стремление к созданию команды, ответственной за координацию помощи США, а также к переходу от разовых усилий по обучению украинских военных к многолетней программе помощи.

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Автор: 

США (26409)


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Топ комментарии
+59
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25.08.2022 21:53
+42
Боже храни Америку !
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25.08.2022 21:52
+37
А их никто всерьез и не воспринимает. Это клоуны, и им оставили единственное, что умеют - снимать прикольные видосики.
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25.08.2022 21:56
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Боже храни Америку !
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25.08.2022 21:52 Ответить
🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️🍀🍀🍀
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25.08.2022 22:16 Ответить
Дже́ймс Норман «Скажений Пес» Ме́ттіс

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26.08.2022 00:23 Ответить

Вознесемо молитву святому Меттісу Куонтикійському щоб він прийшов до нас і покрив чесним своїм омофором
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26.08.2022 02:12 Ответить
Апостол - це X яка не повинна знати іншого життя та іншого служіння, окрім Благовістя
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26.08.2022 09:29 Ответить
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25.08.2022 21:53 Ответить
А их никто всерьез и не воспринимает. Это клоуны, и им оставили единственное, что умеют - снимать прикольные видосики.
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25.08.2022 21:56 Ответить
Равноапостольний Притула заполонив простір місій так, що бідним гамериканцям довелося шукати свою особисту місію..
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25.08.2022 22:01 Ответить
Ватнік, без допомоги США Україні довелося б перейти до партизанської війни проти *********, як УПА в 43-56 роках, без допомоги ми не виборемо свою свободу.
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25.08.2022 22:19 Ответить
Але під час партізанськой боротьби ми би позбавилися Зелі, Єрмака, Татарова. А так маємо те що маємо. Хоча хто за наше майбутнє ?
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26.08.2022 14:02 Ответить
Хто зна ?
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26.08.2022 14:03 Ответить
Боневтіка підтримує народ США, звідси і підтримка сенаторів і конгресменів.
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25.08.2022 22:21 Ответить
Не так, народ США поддерживает борьбу за свободу и демократию народа Украины, а конкретные личности на тех или иных выборных должностях не имеют значения, сейчас это Зеленский, которого Байден терпеть не может, но все равно помощь идет, потому что это помощь Украине, а не Зеленскому.
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25.08.2022 22:46 Ответить
Лісності імєют значєніє, особливо для американців.
Будь-кого не малювали б на стінах.
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25.08.2022 23:10 Ответить
Галя, американці нічого не знають про "лічность". Картинку їм намалювала преса. Їхні журналісти дуже поверхово знаються про реальну лічность ЗеСовка і про реального керівника в нашій країні. Навіть почитавши буцім-то критичні щодо "лічності" останні дописи в WaPo не побачив там навіть приблизного знання ситуації писаками з московських офісів газети.
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26.08.2022 10:33 Ответить
Безусловно это только плюс, когда и личности какие надо, тогда Байдену не пришлось бы подавлять в себе призрение сотрудничая с Зеленским, ему точно Порох был больше по душе, но уж как есть, мудрый нарид так решил... Хорошо, что народ США и их лидеры действительно мудрые и видят за Зеленским с Ермаком дружественную США и свободолюбивую страну и готовы ей помогать.
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26.08.2022 12:47 Ответить
Охолонь. Якщо ти не звернула уваги, підказую. З березня місяця у своїх зверненнях і промовах Байден і Джонсон перестали згадувати Зеленського, а наголошували на підтримці українського народу. Це демонстративна демонстрація ( оце я загнув, сам дивуюсь ) їх обізнаності по якій причині і з якою метою Боневтік рвався на перемовини з ******. Такий собі дипломатичний натяк.
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26.08.2022 00:00 Ответить
где-где... На пряниках

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25.08.2022 22:50 Ответить
а, забыл. Еще на шыкалатках

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25.08.2022 23:05 Ответить
😲🤔😠
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26.08.2022 12:05 Ответить
Ти неправий, ватан, ***** прибрати треба і все закіньчиться.
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25.08.2022 22:20 Ответить
ватан? зеля жополиз
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25.08.2022 22:23 Ответить
Майская история с Шольцем никого ничему не научила. А вы знаете, что после того, как Ze и его прихвостни открыли кaмпанию против Спартц, Байден почти на месяц притормозил активные поставки оружия в Украину?
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25.08.2022 21:59 Ответить
ПАВЛО *****! Це для кого , для таких дібілів як ти ? В липні Хамерси надали , мало ? А зараз тільки в серпні більше 5 млрд війскової допомоги ? Твоя Спарц , багато триндить не на користь Украіни , це признали конгресмени з війскового комітету !
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25.08.2022 22:16 Ответить
Боты уже не знаю как прикрутить кобыле хвост
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25.08.2022 22:21 Ответить
Спартц озвучила то, что Байдену озвучивать не с руки.
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25.08.2022 23:43 Ответить
Немало держдеп озвучує через Швеця. Неофіційно, не посадова особа, але дехто після стрімів Швеця спить погано.
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26.08.2022 00:10 Ответить
Да прям Байдену страшно что то озвучить Зеленскому. Ржу.
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26.08.2022 14:49 Ответить
Курт Волкер в курсі ситуації
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25.08.2022 22:05 Ответить
хай нам и судей и чиновников своих назначат , может хоть порядок наведут и приучат народ к нему.
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25.08.2022 22:05 Ответить
Какие там хлопцы.... Он их не увидит.... Будет тесный хоровод талантливых мальчиков из администрации президента и мощный массовик-затейник Ермак.
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25.08.2022 22:14 Ответить
Хорошая песня. И к Украине подходит тоже. Если поменять пару географических названий ну прям наше олицетворение сейчас. Вот бы еще американских военных пригласить на нашу свободную территорию, я не говорю чтобы они вступали в бой с нами. Но для обеспечения и поддержки безопасности на свободной территории всего лишь. Например, базу американских пехотинцев в Одессе устроить можно, еще под Киевом в где-то там в Василькове тоже можно базу для американцев устроить. Представьте, что тогда будет и как гореть у карлика шизанутого в бункере?
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25.08.2022 22:10 Ответить
Слова Киссинджера, что "к Украине надо относится как члену НАТО" Вам ни о чем не говорят? Проведите параллели.
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25.08.2022 22:41 Ответить
Это хорошо, про это Швец давно говорил. Главное, что бы генерал сразу бил в орало Ермаку или еще какому-нибудь Заподляку из синагоги администрации президента.
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25.08.2022 22:12 Ответить
А краще відразу в рило путану.
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25.08.2022 22:22 Ответить
І шо там як відреагував Ермак офіс Президента, обурення чи глибокий неспокій
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25.08.2022 22:16 Ответить
Тобто призначать контролера ? У американців мабуть теж виникло запитання як і в наших військових на передку : куди ж складується військова допомога США якщо як і раніше все забезпечення на волонтерах ?
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25.08.2022 22:20 Ответить
Новий спічрайтер?
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25.08.2022 22:21 Ответить
Смотрящий?
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25.08.2022 22:36 Ответить
У кожного можуть бути різні відношення до діючого президента, але зараз не требо розгоняти вітер зі сраки. Я розумію, що це гетьмана ресурс,але требо не нити та засірати Зеленського, а діяти на користь перемоги. Я
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25.08.2022 23:23 Ответить
Як можна засірати гівно? Шо ти таке кажеш?
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26.08.2022 12:02 Ответить
Гетьмана ресурс? Чого тоді Бутусов свого часу так лайном поливав свого роботодавця?)
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26.08.2022 12:16 Ответить
Це буде та людина яка буде давати підсрачники найвеличнішому лідеру **********, щоб дурниць ненаробив.
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25.08.2022 23:40 Ответить
Просто не всем надо знать всё про американскую технику.
Для этого есть военные.
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25.08.2022 23:45 Ответить
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26.08.2022 12:08 Ответить
Ну ось і облом саботажникам. Давно пора.
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26.08.2022 00:23 Ответить
Лучше бы нам призначили натовское керивництво вместо нашей ОПы. Хотя бы тимчасово, на время войны.
Иначе діла не буде.

ЗЄ, когда шел на выборы обещал, что все важные вопросы будет решать народ путем референдума.

Я думаю, что если бы был референдум по такому вопросу, то народ проголосовал бы "ЗА"
Может я ошибаюсь?
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26.08.2022 01:38 Ответить
Ну так , це схоже на те , що так хотіла зробити пані Спартц. Скоро побачимо , що вона скаже з цього приводу. Або не скаже.
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26.08.2022 02:24 Ответить
Операція "Червона калина" - починається.
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26.08.2022 08:46 Ответить
Украине нужно присоединиться к США, как это сделал Техас.
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26.08.2022 12:43 Ответить
Проведите референдум!
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26.08.2022 14:35 Ответить
 
 