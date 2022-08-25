США планируют назначить генерала, который возглавит военную миссию по поддержке Украины, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, в ближайшие недели США планируют назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, возглавившего усилия по обучению и оказанию помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает WSJ, наименование миссии имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой ее долгосрочное целевое финансирование, возможность специальной оплаты и наград для военнослужащих, участвующих в этих усилиях.

Название операции формально признает усилия США в вооруженных силах, подобно тому, как Пентагон ранее окрестил миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Выбор генерала в свою очередь отражает стремление к созданию команды, ответственной за координацию помощи США, а также к переходу от разовых усилий по обучению украинских военных к многолетней программе помощи.

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