Несмотря на санкции, из России в США ежемесячно завозят товаров на $1млрд, - СМИ
Спустя шесть месяцев после начала войны РФ против Украины российские товары продолжают поступать в США.
Об этом говорится в журналистском расследовании информационного агентства АР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
За этот период в порты Соединенных Штатов из России прибыло более 3 600 партий древесины, металлов, резины, радиоактивных материалов и других товаров. Это значительно меньше, чем за тот же период 2021 года, когда поступило около 6 000 грузов, но и сейчас поток товаров с России в США оценивается в более чем 1 млрд долларов в месяц.
Отмечается, что запрет на импорт определенных товаров мог бы нанести больше вреда США, чем России.
Контейнеры с российской крупой, обувью для тяжелой атлетики, оборудованием для майнинга криптовалют, даже подушками прибывают в порты США почти каждый день.
Анализ импортируемых из России товаров показывает, что некоторые из них ввозятся явно легально, например, более 100 партий удобрений, которые были ввезены после вторжения. Запрещенные ныне нефть и газ российского происхождения также продолжали поступать в порты США еще долгое время после объявления санкций, поскольку компании завершали заключенные контракты.
В некоторых случаях происхождение отгружаемой из российских портов продукции трудно определить. Американские энергетические компании продолжают импортировать через них нефть из Казахстана.
Россия остается ключевым экспортером металлов, таких как алюминий, сталь и титан. Остановка торговли может резко поднять цены для американцев.
AP зафиксировало более 900 поставок металлов, начиная с февраля, общим весом 264 млн тонн.
В частности, производитель самолетов Boeing подписал в 2021 году федеральный контракт на сумму до 23,8 млрд долларов. В июне компания импортировала 20 тонн алюминия из Каменско-Уральского металлургического завода.
На прошлой неделе в порт Филадельфии прибыли около миллиона баррелей российской сырой нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода Monroe Energy компании Delta Airlines. Кроме того, в порт Техас-Сити прибыл танкер с примерно 75 тыс. баррелей российского мазута, который направляется на нефтеперерабатывающие заводы компании Valero.
Помимо Valero, поставки нефтепродуктов из России продолжали ExxonMobil и другие компании.
В этом году в США доставлено около 4 000 тонн российских боеприпасов, распределенных по магазинам оружия.
AP также отследило поставки радиоактивного гексафторида урана на миллионы долларов от российского государственного АО "Тенекс".
В нью-йоркском Бруклине американское представительство московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" продолжает завозить из России лакомства.
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Читай мій пост уважно і не коси під дебіла.
Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
Корея ще підходе під цей опис.
при самих жорстких санкцій Заходу і США і поставках зброї Україні кацапи ще не один місяць будуть воювати в Україні, бо по перше зайняли позиції, по друге мають багато заручників у
вигляді мирного населення, по третє багатьма зразками ******** зброї ЗСУ нажаль не має
кваліфікації користуватися.
На літаку типу F 15, F 16 треба мінімум рік вчитись літати, на Абрамсі не менше декільков місяців,
а то і півроку, по друге масово їх не надають ЗСУ. Проблем у Генштабу багато, піхота бере на себе весь удар кацапів, а це багато втрат, тому таке тупцювання на місті поки. Коли вивчені військові спеціалісти з Заходу повернуться, тоді і хід війни пришвидшеться, а не раніше.
Є єдиний фінансовий центр цього світу який диктує економічний темп цьому світу.
В якому місті він знаходиться ... Відповідь потрібна ?
Як що якись питання до Німеччини, то зрозуміло через німців була профінансована
добре запланована акція комуністів Леніна, Троцького.
В курсі де був Троцький навесні 1917 і чому Конституція Мексики написана Троцьким?
Публіка на Заході мало ща знала про Голодомори в Україні які організувала Кацапія.
Ми говоримо чому США (фінансові круги)не обрубають всі фінансові звязки з паРашею - тому що у свій час багато туди вклали грошей і мають там гарний гешефт. Багато підприємств у США, Австралії, Німеччини є за Уралом, можливо більщість деревини у Ікей і інших компаній Заходу це деревина з тайги, яка там же на місці і переробляється (дешева електрика + дешева робоча сила).
Кортше цю тематику треба підіймати серед суспільсттва США і Заходу, щоб був розголос, бо вони по суті мимоволі фінансують армію паРащі.
Немає ніякої зради, є недороботки у Конгресі і з суспільною думкою у США.
САНКЦІЇ ПОВИННІ БУТИ САНКЦІЯМИ.
Ніхто нічого серйозно поки що не робить.
З самого початку війни існують певні неформальні домовленості між рашою і США, які ніхто не озвучує (і вони й не озвучуватимуться, аж поки у раші не "закоротить усі котушки" і вона застосує зброю масового знищення або почне війну на тотальне знищення всіх українських міст).
переглянути всі домовленості з кремлем по застосуванню зброї. Може так статися
що декілька ядерних ударів по паРащі приведуть ії до тями дуже швидко. Кацапи
це розуміють, тому не нариваються.
Як що кацапи почнуть так бикувати то Точуи У полетять на Бєлгород і інщі міста паРаши,
вони це розуміють.
паРаши. Про удари по Криму чув і ціни на нерухомість після цього?
бо слабого царя на Порєбрікє одєвают на віла.
Но потом все равно нового ставят
А это военный объект а не город
паляниця ?
Може тільки тим хто фінансує ЗСУ.
" Подрыв плотины ГЭС". Для Киева хватило бы 250кг(10 ящиков)
и 1 ГАЗ-53. Плотина земляная а уничтожено.........
Но и без ЯО можно конкретно нагадить
Электростанции, плотины, мосты и т.п.
Несмотря на договоренности терпение не бесконечное
Потому не рискуют давать
(Была бы такая возможность)
Х-ло ничего не начал бы
"У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі."
.
Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .
https://crime-ua.com/node/3002
Это у Шарикова была краснопузая концепция...взять забрать взорвать расстрелять и все остальное поделить между быдлом .. остальных посадить в ГУЛАГ сралина...
Мне лично больше понравились комменты под новость о том, что Индия покупает у русских бриллианты - там я узнал и кто такие индусы и куда им идти.