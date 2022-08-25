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Новости Санкции против России
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Несмотря на санкции, из России в США ежемесячно завозят товаров на $1млрд, - СМИ

санкції

Спустя шесть месяцев после начала войны РФ против Украины российские товары продолжают поступать в США.

Об этом говорится в журналистском расследовании информационного агентства АР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За этот период в порты Соединенных Штатов из России прибыло более 3 600 партий древесины, металлов, резины, радиоактивных материалов и других товаров. Это значительно меньше, чем за тот же период 2021 года, когда поступило около 6 000 грузов, но и сейчас поток товаров с России в США оценивается в более чем 1 млрд долларов в месяц.

Отмечается, что запрет на импорт определенных товаров мог бы нанести больше вреда США, чем России.

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Контейнеры с российской крупой, обувью для тяжелой атлетики, оборудованием для майнинга криптовалют, даже подушками прибывают в порты США почти каждый день.

Анализ импортируемых из России товаров показывает, что некоторые из них ввозятся явно легально, например, более 100 партий удобрений, которые были ввезены после вторжения. Запрещенные ныне нефть и газ российского происхождения также продолжали поступать в порты США еще долгое время после объявления санкций, поскольку компании завершали заключенные контракты.

В некоторых случаях происхождение отгружаемой из российских портов продукции трудно определить. Американские энергетические компании продолжают импортировать через них нефть из Казахстана.

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Россия остается ключевым экспортером металлов, таких как алюминий, сталь и титан. Остановка торговли может резко поднять цены для американцев.

AP зафиксировало более 900 поставок металлов, начиная с февраля, общим весом 264 млн тонн.

В частности, производитель самолетов Boeing подписал в 2021 году федеральный контракт на сумму до 23,8 млрд долларов. В июне компания импортировала 20 тонн алюминия из Каменско-Уральского металлургического завода.

На прошлой неделе в порт Филадельфии прибыли около миллиона баррелей российской сырой нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода Monroe Energy компании Delta Airlines. Кроме того, в порт Техас-Сити прибыл танкер с примерно 75 тыс. баррелей российского мазута, который направляется на нефтеперерабатывающие заводы компании Valero.

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Помимо Valero, поставки нефтепродуктов из России продолжали ExxonMobil и другие компании.

В этом году в США доставлено около 4 000 тонн российских боеприпасов, распределенных по магазинам оружия.

AP также отследило поставки радиоактивного гексафторида урана на миллионы долларов от российского государственного АО "Тенекс".

В нью-йоркском Бруклине американское представительство московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" продолжает завозить из России лакомства.

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Автор: 

санкции (11257) США (26409) торговля (952)


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Топ комментарии
+9
Юрко Бутусів сьогодні правильно сказав у прямому етері:

Ніхто нічого серйозно поки що не робить.

З самого початку війни існують певні неформальні домовленості між рашою і США, які ніхто не озвучує (і вони й не озвучуватимуться, аж поки у раші не "закоротить усі котушки" і вона застосує зброю масового знищення або почне війну на тотальне знищення всіх українських міст).
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25.08.2022 22:23
+7
Спартц не отвлекать - она коррупцией в Украине занята.
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25.08.2022 22:13
+7
До чого тут Спартц, як що вона агента кремля дЄрмака пикою в його ж лайно тикає.
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25.08.2022 22:16
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Дебілом ти себе не важаєш любитель членів, а читати не навчився.
Читай мій пост уважно і не коси під дебіла.
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25.08.2022 22:20 Ответить
США тобі нічого не винні. Дякуй за те, що є.
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25.08.2022 22:20 Ответить
Та як би відстоюють демократію у всьому свті - чув про це ?
Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
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25.08.2022 22:22 Ответить
чув про поразки США, котрі відстоювали демократію у Кореї, В'єтнамі та Афганістані?

Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
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25.08.2022 22:26 Ответить
Друге і третє це не відстоювання демократії, почитай як мога більше інформацію про це.
Корея ще підходе під цей опис.
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25.08.2022 22:29 Ответить
Ти дуже наївний, якщо вважаєш, що США прям бачать і мріють усюди в світі демакратичні цінності і свободи. В них є свої інтереси і доволі часто дуже цинічні. Так свівпало, що зараз їхні інтереси перетинаються із нашими інтересами, тому вони і допомогають. Але допомогають рівно стільки, скільки бажать за потрібне. Інакше ця війна б вже давно закінчилась. А у ВСУ давно б на озбоєнні були б абрамси на запускались ATACAMS та їн ніштяки.
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25.08.2022 22:35 Ответить
По перше ЗСУ а не всу, по друге - США офіційно це країна яка не займає позицію Подвійних Стандартів, підніми інформацію. Про різке закінчення війни тут ти мрійник хоч куди , навіть
при самих жорстких санкцій Заходу і США і поставках зброї Україні кацапи ще не один місяць будуть воювати в Україні, бо по перше зайняли позиції, по друге мають багато заручників у
вигляді мирного населення, по третє багатьма зразками ******** зброї ЗСУ нажаль не має
кваліфікації користуватися.
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25.08.2022 22:41 Ответить
По-перше, по-перше, а не по перше. По-друге, дуже багато по-першого і по-другого. По-третє, десятки тисяч військовослужбовців ЗСУ вже вчаться за кордоном і набувають або вже набули кваліфікацій. Навчити їздити на ********* танку - це не так багато часу потрібно, це не на F-16 літати. Теж саме і про запуск ракет ATACAMS, тимпаче самі установки вже є
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25.08.2022 23:21 Ответить
Добре хоч ЗСУ пишеш правильно.
На літаку типу F 15, F 16 треба мінімум рік вчитись літати, на Абрамсі не менше декільков місяців,
а то і півроку, по друге масово їх не надають ЗСУ. Проблем у Генштабу багато, піхота бере на себе весь удар кацапів, а це багато втрат, тому таке тупцювання на місті поки. Коли вивчені військові спеціалісти з Заходу повернуться, тоді і хід війни пришвидшеться, а не раніше.
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25.08.2022 23:29 Ответить
Погано, що по-перше, або в данному випадку по-друге ти правильно писати так і не почав
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25.08.2022 23:34 Ответить
Бачу то і вся відповідь.
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25.08.2022 23:39 Ответить
Непереконливо ... Демократія проти тоталітаризму в функціїї маніакального м'яса. Тему нерозкрито! Заклики до поміркованості без заявлення дискусійного базису
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25.08.2022 23:25 Ответить
А третій у світі ядерний арсенал не рахується ? Нічого не винні ?
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26.08.2022 04:43 Ответить
ти б ще всесвітній потом згадав, ні, не рахується, мемораднуми не мають ніяких юридичних забов'язань
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27.08.2022 23:37 Ответить
Так,хто,ж профінансував більше? Німеччина,Британія чи Уолл-Стріт? Прошу пана до халяви
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25.08.2022 22:51 Ответить
Без обід як то кажуть - тупе запитання.
Є єдиний фінансовий центр цього світу який диктує економічний темп цьому світу.
В якому місті він знаходиться ... Відповідь потрібна ?

Як що якись питання до Німеччини, то зрозуміло через німців була профінансована
добре запланована акція комуністів Леніна, Троцького.
В курсі де був Троцький навесні 1917 і чому Конституція Мексики написана Троцьким?
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25.08.2022 22:57 Ответить
Ви,ж так апеляційно заявили одну позицію. Стосовно розрахунково-касового цетру нема,чого дискутувати
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25.08.2022 23:01 Ответить
Безапеляційно
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25.08.2022 23:02 Ответить
Позиція була заявлена проста - у 1917 році комуністами при фінсувані фінансових кіл Заходу була створена країна рабів які за медяки добували сотні видів корисних копален, все це йшло на Захід. Тому Захід так допомагал розбудовувати країну рад - залізниці, промислові підприємства, переробні підприємства, шляхи транспортування, електростанції, електрофікація і багато іншого. Тому так мало реакцій було на Голодомор в Україні, бо тема замовчулася і на самому Заході.
Публіка на Заході мало ща знала про Голодомори в Україні які організувала Кацапія.
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25.08.2022 23:09 Ответить
Тоді,вже починайте з романових й пеньки,німців,що писали сфальшовану історію,й запаралельте процес освоєння Північної америки з безлюддям простору,що окупували москалі. Чого розглядати різані нитки
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25.08.2022 23:21 Ответить
Кудись ви в густі кущі полізли.
Ми говоримо чому США (фінансові круги)не обрубають всі фінансові звязки з паРашею - тому що у свій час багато туди вклали грошей і мають там гарний гешефт. Багато підприємств у США, Австралії, Німеччини є за Уралом, можливо більщість деревини у Ікей і інших компаній Заходу це деревина з тайги, яка там же на місці і переробляється (дешева електрика + дешева робоча сила).

Кортше цю тематику треба підіймати серед суспільсттва США і Заходу, щоб був розголос, бо вони по суті мимоволі фінансують армію паРащі.
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25.08.2022 23:36 Ответить
Саме так.
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26.08.2022 09:40 Ответить
В республіці Комі, а також на півночі Західного Сибіру американці та європейці побудували цілі міста для своїх співробітників. 60% родовищ нафти та газу розробляється американцями. Від пошуків до повного вводу в експлуатацію. Невже хтось вірить, що капіталісти відмовляться від своїх грошей?
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25.08.2022 22:19 Ответить
А,чом запаралелювати інтереси промисловості з необхідністю знищення росососії? Здається,це трохи різні речі. А,стосовно спекуляцій в потребі сировини в країнах на смітниках ресурсів на десятки років
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25.08.2022 23:08 Ответить
максимум, що можна зробити відносно США, це накласти під себе
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25.08.2022 22:21 Ответить
накладывай.желательно с зелеными мухами.
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25.08.2022 22:33 Ответить
Це схоже на боротьбу штатів з бутлегерством. І в штатах невсе,так просто. Потрібні процеси,й підтримування їх
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25.08.2022 23:10 Ответить
Вторая мировая война. Германские субмарины, топившие суда под звездно-полосатым флагом, почти всю войну выходили в море на топливе из американской нефти, добытой компанией Standard Oil.
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25.08.2022 22:20 Ответить
Чули таке,досі нагнітати.
Немає ніякої зради, є недороботки у Конгресі і з суспільною думкою у США.
САНКЦІЇ ПОВИННІ БУТИ САНКЦІЯМИ.
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25.08.2022 22:24 Ответить
Після нападу на сересере місяць йшли потяги з пшеницею в німеччину,далі?
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25.08.2022 23:12 Ответить
Юрко Бутусів сьогодні правильно сказав у прямому етері:

Ніхто нічого серйозно поки що не робить.

З самого початку війни існують певні неформальні домовленості між рашою і США, які ніхто не озвучує (і вони й не озвучуватимуться, аж поки у раші не "закоротить усі котушки" і вона застосує зброю масового знищення або почне війну на тотальне знищення всіх українських міст).
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25.08.2022 22:23 Ответить
ты после какого стакана?
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25.08.2022 22:34 Ответить
Як що паРаша почне так знищувати Україну і Українців, то США будуть вимушені
переглянути всі домовленості з кремлем по застосуванню зброї. Може так статися
що декілька ядерних ударів по паРащі приведуть ії до тями дуже швидко. Кацапи
це розуміють, тому не нариваються.
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25.08.2022 22:44 Ответить
Рамкі завжди є і рамкі є у всього, це і діти у більшості розуміють.
Як що кацапи почнуть так бикувати то Точуи У полетять на Бєлгород і інщі міста паРаши,
вони це розуміють.
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25.08.2022 22:52 Ответить
Наївний ти як що немає розуміння що удари по містам паРащі це гарний капітал ЗСУ і мінус владі
паРаши. Про удари по Криму чув і ціни на нерухомість після цього?
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25.08.2022 22:59 Ответить
То був пост щоб сказати тобі що верхвка Кацапії не полюблює тєрять ліцо,
бо слабого царя на Порєбрікє одєвают на віла.
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25.08.2022 23:12 Ответить
Бывает что и скидывают царя

Но потом все равно нового ставят
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26.08.2022 00:14 Ответить
После одного удара по Сакам в Крыму паника случилась

А это военный объект а не город
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25.08.2022 23:07 Ответить
Чому у мене сумніви в твоїй проукраїнські позиції, може тому що ти зареєструвався 8 серпня ?
паляниця ?
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25.08.2022 23:14 Ответить
Немає довіри руцкім.
Може тільки тим хто фінансує ЗСУ.
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25.08.2022 23:41 Ответить
Ті хто фінансує ЗСУ хай живуть і надалі фінансують ЗСУ.
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26.08.2022 12:28 Ответить
Курсовой проэкт 4го курса военно-инженерного училища--
" Подрыв плотины ГЭС". Для Киева хватило бы 250кг(10 ящиков)
и 1 ГАЗ-53. Плотина земляная а уничтожено.........
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25.08.2022 23:09 Ответить
А тихо и мирно уничтожать можно, так ?
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26.08.2022 08:57 Ответить
Всё достаточно банально, они сцут выдворения деток с запада. А договорняков нет.
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25.08.2022 22:47 Ответить
Деткам не нужон геленджик с говнецом в бухте от местных аборигенов. Это унижение.
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25.08.2022 22:53 Ответить
Дворец зашкварен, поэтому только бухта в Геленджике.
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25.08.2022 23:06 Ответить
При словах "все", ""никто" , "никакой" считаю собеседника олигофрэном.
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25.08.2022 23:34 Ответить
Не нужно писать на языке, которого вы не знаете.
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25.08.2022 23:38 Ответить
Щоб почати війну на тотальне знищення міст,якраз і потрібно використовувати ядерну зброю.Всю іншу вона вже задіяла і використовує.
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25.08.2022 22:38 Ответить
Тотальное уничтожение не нужно

Но и без ЯО можно конкретно нагадить

Электростанции, плотины, мосты и т.п.
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25.08.2022 23:14 Ответить
Людина сказала,за тотальне знищення саме міст.
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25.08.2022 23:16 Ответить
Маріуполь з Волновахою за допомогою ЯЗ знищили?
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26.08.2022 00:50 Ответить
Маріуполь взяли в облогу і всім підряд нищили.Дніпро чи Запоріжжя так знищити вони не можуть.
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26.08.2022 00:58 Ответить
Чому зразу ядерну? Велика кількість різних ракет з потужною вибухівкою по обласних центрах. Поки що москалі чомусь цього не роблять (саме у великих масштабах) -- Юрко у відео пояснив, чому.
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25.08.2022 23:47 Ответить
Так вони стріляють ракетами.Крім того ракет потрібно десятки,якщо не сотні тисяч,в них їх стільки немає.Та й всі одразу літаки в повітря підняти,за раз не можливо.Так само,як і всі одразу комплекси іскандер задіяти,не можливо.Збільшити носіїв крилатих ракет калібр,також не можливо.
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26.08.2022 00:05 Ответить
Всі несуб'єктні. Всі намагаються торгувати несвоїм. Нам доводиться бути суб'єктними,бо суб'єктність оточення залежить від нас! Всі в стані картинки діючою особою є Україна. Цікаво,правда,ж? І печально
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25.08.2022 23:17 Ответить
Тому і ракет ATACMS не дають.Бізнеси і якісь домовленості існують.
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25.08.2022 22:36 Ответить
Потому что они полетят по рашке

Несмотря на договоренности терпение не бесконечное

Потому не рискуют давать
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25.08.2022 23:20 Ответить
Вони мали ще летіти в травні.
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25.08.2022 23:39 Ответить
Лучше бы они полетели еще в феврале

(Была бы такая возможность)
Х-ло ничего не начал бы
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26.08.2022 00:00 Ответить
Перестаньте дивитися на США,краще подивитися на Україну, тут ще до тої пори є підприємства,які співпрацюють з рашкою,час від часу викривають такі...
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25.08.2022 22:37 Ответить
Никто в здравом уме и не ожидал что торговля мгновенно закончится. Это не рубильник, нельзя просто взять и за секунду все выключить. Процесс очень инертен. Но тенденции таковы что взаимодействия с рашкой уже комильфо в цивилизованном мире. Фундамент заложен. Процесс идёт. А вы думаете зря лавров с пицей на голове по Африке бегает? Это не от хорошей жизни, ищут рынки сбыта, ищут новые контакты, потому что понимают что деловые контакты с цивилизованным миром это уже мечты. Переломный момент наступит, когда западные страны устанут спонсировать Украину за свой и счёт и скажут: твою ж мать, есть куча арестованных кацапских денег, пора из них выделять Украине. Это будет последний гвоздь в гроб отношений кацапии и Запада.
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25.08.2022 22:53 Ответить
"Комильфо" (фр.) - хороший тон, правильное поведение. Надо бьіло написать "уже не комильфо".
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26.08.2022 02:40 Ответить
У нас якщо зайти в будь який супермаркет то можна нарахувати мінімум 10-20 позицій чисто російських товарів. От наприклад є така продукція Deonica - косметика і приладдя для гоління. Як була по всих маркетах так і є. Деякі маркети мають нахабність на ціннику писати США коли на товарі "сдєлано в росии" і штрихкод 460*. І люди втупу купляють не цікавлячись що це і звідки приїхало. А ви щось від США хочете.
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25.08.2022 23:33 Ответить
продали товару на мільярд і з якою маржою? скільки з того мільярда чистий прибуток?
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25.08.2022 23:35 Ответить
і останній "цвях" у дно барижної торгівлі з рашкою:

"У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі."

.
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26.08.2022 00:20 Ответить
Гражданин страны-агрессора Халидов выстроил в Одессе налоговую «схему» на 1,1 млрд грн

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір

Все компании оформлены на граждан российской федерации.

Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.

Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
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26.08.2022 00:33 Ответить
Александр Богуслаев в разгар войны стал владельцем огромного имения, лесов, полей и виноградников.

В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.

Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.

Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.

Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .

https://crime-ua.com/node/3002
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26.08.2022 00:49 Ответить
США виділили 40 млрд... могли б вже цю "новину" не постити
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26.08.2022 02:28 Ответить
ок.. послаблення економіки США Україні не потрібно..
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26.08.2022 06:58 Ответить
Частный бизнес не является Госкорпорацией...
Это у Шарикова была краснопузая концепция...взять забрать взорвать расстрелять и все остальное поделить между быдлом .. остальных посадить в ГУЛАГ сралина...
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26.08.2022 07:01 Ответить
От некоторых товаров в статье могли легко отказаться. Никто не ожидал что например Boeing откажется от российского алюминия, они же не идиоты. Но шоколадки и оружие.. такое ощущение что ни в чем себе не хотят отказывать.
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26.08.2022 08:19 Ответить
Скучные комменты.
Мне лично больше понравились комменты под новость о том, что Индия покупает у русских бриллианты - там я узнал и кто такие индусы и куда им идти.
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26.08.2022 08:53 Ответить
"Нічого особистого, тільки бізнес".
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26.08.2022 09:44 Ответить
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