Несмотря на санкции, из России в США ежемесячно завозят товаров на $1млрд, - СМИ

Спустя шесть месяцев после начала войны РФ против Украины российские товары продолжают поступать в США.

Об этом говорится в журналистском расследовании информационного агентства АР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За этот период в порты Соединенных Штатов из России прибыло более 3 600 партий древесины, металлов, резины, радиоактивных материалов и других товаров. Это значительно меньше, чем за тот же период 2021 года, когда поступило около 6 000 грузов, но и сейчас поток товаров с России в США оценивается в более чем 1 млрд долларов в месяц.

Отмечается, что запрет на импорт определенных товаров мог бы нанести больше вреда США, чем России.

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Контейнеры с российской крупой, обувью для тяжелой атлетики, оборудованием для майнинга криптовалют, даже подушками прибывают в порты США почти каждый день.

Анализ импортируемых из России товаров показывает, что некоторые из них ввозятся явно легально, например, более 100 партий удобрений, которые были ввезены после вторжения. Запрещенные ныне нефть и газ российского происхождения также продолжали поступать в порты США еще долгое время после объявления санкций, поскольку компании завершали заключенные контракты.

В некоторых случаях происхождение отгружаемой из российских портов продукции трудно определить. Американские энергетические компании продолжают импортировать через них нефть из Казахстана.

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Россия остается ключевым экспортером металлов, таких как алюминий, сталь и титан. Остановка торговли может резко поднять цены для американцев.

AP зафиксировало более 900 поставок металлов, начиная с февраля, общим весом 264 млн тонн.

В частности, производитель самолетов Boeing подписал в 2021 году федеральный контракт на сумму до 23,8 млрд долларов. В июне компания импортировала 20 тонн алюминия из Каменско-Уральского металлургического завода.

На прошлой неделе в порт Филадельфии прибыли около миллиона баррелей российской сырой нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода Monroe Energy компании Delta Airlines. Кроме того, в порт Техас-Сити прибыл танкер с примерно 75 тыс. баррелей российского мазута, который направляется на нефтеперерабатывающие заводы компании Valero.

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Помимо Valero, поставки нефтепродуктов из России продолжали ExxonMobil и другие компании.

В этом году в США доставлено около 4 000 тонн российских боеприпасов, распределенных по магазинам оружия.

AP также отследило поставки радиоактивного гексафторида урана на миллионы долларов от российского государственного АО "Тенекс".

В нью-йоркском Бруклине американское представительство московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" продолжает завозить из России лакомства.

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