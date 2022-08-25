"Титаник" пришел к айсбергу 24 февраля, и остаться на плаву не получится, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский о России: "Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и остаться на плаву не выйдет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.
"Мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом. Мы должны выдержать это время и сделать все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет", - подчеркнул президент.
Зеленский пообещал оказывать давление на террористов по всем фронтам – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере.
"За каждый обстрел – будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по ком бьют российские военные, будет им ответ", – подчеркнул он.
Глава государства добавил, что Россия подготовила и Украине, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф.
"Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву – у них это не получится", - сказал он.
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Іноді пише Подоляк .
А за розмінований південь буде відповідь?
https://novyny.online.ua/*****-svitla-proti-putina-yak-zelenskiy-evolyutsionuvav-u-lidera-vilnogo-svitu_n848136/
сколько еще будешь грозиться??? пора приказом разродиться !!!!!
артист разговорного жанра...
Навіть Лех Валенса був електриком і все своє життя приносив людям користь своїми руками,
тому його і вибрали президентом Польщі, а тут якийсь саботаж.
"Хуже не будет"
армии путина нет тупей,
так пусть же... "цілуй його в лоб, та й мать його й..б"
Прикинулась такой податливой, а самые острые края оказались под водой.
Айсберг, так айсберг - абы "Титаник" гарантированно пошёл к крейсеру "Москва".
Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
Ви мабуть також підтримуєте папу римського у його співчуттях "невинно убієнній дугіній " ?
Тоді вам не на Цензор потрібно , а до протестуючої кацапні у Ризі
Если и сравнивать Рашку с кораблем, то больше подходит коптящий и отравляющий всё вокруг небезызвестный "Адмирал Кузя"... 🤪
Розумово неповносправні Вкраїнчики ,дивляться ЗЕмарафончик де їм показують Квартальчик 95 та Байрактарчик. Як розмінуватоньки Чонгарчик та зливатоньки чверть вкраїнчиків в окупатоньку - їх піх@юшки. Аби поржатоньки.