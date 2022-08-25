"Титаник" пришел к айсбергу 24 февраля, и остаться на плаву не получится, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский о России: "Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и остаться на плаву не выйдет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"Мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом. Мы должны выдержать это время и сделать все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет", - подчеркнул президент.

Зеленский пообещал оказывать давление на террористов по всем фронтам – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере.

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"За каждый обстрел – будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по ком бьют российские военные, будет им ответ", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия подготовила и Украине, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф.

"Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву – у них это не получится", - сказал он.

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