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Новости Война
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Ди Майо о поддержке Украины: Правительство Италии решило быть на стороне свободы

майо,ді

Нет промежуточной позиции по поддержке Украины, Италия решила быть на стороне свободы.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российское вторжение принесло в мир необходимость решать, на чьей ты стороне, и нет какой-то промежуточной позиции: если вы хотите поддерживать Украину, то вы поддерживаете сопротивление Украины, предоставление финансовой, оборонной помощи", - сказал Ди Майо на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Так глава итальянского МИД прокомментировал вопрос о критике со стороны некоторых итальянских партий и гражданского общества по поводу отправки Италией оружия Украине и санкций против РФ.

Ди Майо добавил, что российская пропаганда хочет заставить поверить, что проблема цен на энергоносители – санкции.

"Но мы понимаем, что это именно Россия шантажирует Европу вопросом газа. Именно потому мы вместе с объединенной Европой боремся за введение лимитов на цену газа и диверсификацию источников. Надеюсь, что эти девизы не будут лишь девизами в Италии, потому что нельзя быть и на стороне свободы, и на стороне автократии. Мы, как правительство Италии, решили быть на стороне свободы", - подчеркнул министр.

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В свою очередь Кулеба заявил, что каждый, кто выступает против поставки оружия Украине, какими бы не были его аргументы, и не имеет значения, как бы приятно они не звучали, на самом деле выступает за победу зла над добром, победу России над Украиной.

"Нужно говорить откровенно: те люди, которые используют различные аргументы для критики поставок оружия Украине, говорят следующее: "Не давайте Украине оружия, пусть Россия победит как можно быстрее. Нам все равно, сколько украинцев погибнут, сколько людей будут замучены, изнасилованы и сколько городов будет разрушено. Мы хотим, чтобы Россия победила, и мы готовы принять новую реальность, которая возникнет после этой победы", - пояснил Кулеба.

Автор: 

Италия (1640) Кулеба Дмитрий (2880) Луиджи Ди Майо (24)


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Топ комментарии
+9
В Італії працює дуже потужна кацапська пропагандонська машина, тому італійці живуть з добре промитим моском.
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26.08.2022 00:11
+6
Все правильно. Плохо то, что правительство Драги уходит, а кто придет - непонятно.
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25.08.2022 23:53
+2
шкода тільи, що за промитим мозгом слідує промитий такий пустий-припустий шлунок. Бо рашка може й годувала їх дешевим газом поки їй то було треба, але що потім? русскіє ж це не для блага італійців роблять, а для свого блага.
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26.08.2022 00:18
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Краще б вони мовчали, бо чергове занепокоєння як стимул для радості і далі вбивати!
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25.08.2022 23:53 Ответить
Все правильно. Плохо то, что правительство Драги уходит, а кто придет - непонятно.
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25.08.2022 23:53 Ответить
В Італії працює дуже потужна кацапська пропагандонська машина, тому італійці живуть з добре промитим моском.
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26.08.2022 00:11 Ответить
шкода тільи, що за промитим мозгом слідує промитий такий пустий-припустий шлунок. Бо рашка може й годувала їх дешевим газом поки їй то було треба, але що потім? русскіє ж це не для блага італійців роблять, а для свого блага.
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26.08.2022 00:18 Ответить
Когда стало понятно что Украина вьістоит - так и давай дифирамбьі бить... 📋
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26.08.2022 00:42 Ответить
Сильвио Берлускони..главный Мафиозо Италии после Бенито Муссолини и братан путлера..прямо расплакался...
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26.08.2022 05:23 Ответить
Главный комунист Италии Пальмиро Тольятти тоже плаче...еще с начала 60-х годов...🤣🤣
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26.08.2022 05:26 Ответить
Кстати в Италии в местечке Рапалла был подписан самый крутой договор всех времён и народов Сралин-Гитлер-Муссолини...о духовном братстве трёх фашистских идеологов и убийц...
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26.08.2022 05:30 Ответить
"Они решили быть..." Лжецы. https://www.dsnews.ua/world/kak-evropeytsy-prodolzhayut-vooruzhat-rossiyu-30062016092400 Как европейцы продолжают вооружать Россию - DSnews.ua Это был 2016 год. Что изменилось?https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-obvinila-italyanskuyu-kompaniyu-pomoshchi-1655744623.html Санкции против РФ - итальянская компания продолжает поставки запчастей для военной техники | РБК Украина
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26.08.2022 06:38 Ответить
Гитлера родил Сралин...а НКВД ковало рожало Гестапо...
Закономерный итог для Шариковского быдла..что в Германии,что Италии и дохлом сссре...путлер купит очередной заводик в Италии и рабZeя встанет с кален...но это не Фиат и Жигули...
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26.08.2022 06:50 Ответить
 
 