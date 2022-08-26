Ди Майо о поддержке Украины: Правительство Италии решило быть на стороне свободы
Нет промежуточной позиции по поддержке Украины, Италия решила быть на стороне свободы.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Российское вторжение принесло в мир необходимость решать, на чьей ты стороне, и нет какой-то промежуточной позиции: если вы хотите поддерживать Украину, то вы поддерживаете сопротивление Украины, предоставление финансовой, оборонной помощи", - сказал Ди Майо на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Так глава итальянского МИД прокомментировал вопрос о критике со стороны некоторых итальянских партий и гражданского общества по поводу отправки Италией оружия Украине и санкций против РФ.
Ди Майо добавил, что российская пропаганда хочет заставить поверить, что проблема цен на энергоносители – санкции.
"Но мы понимаем, что это именно Россия шантажирует Европу вопросом газа. Именно потому мы вместе с объединенной Европой боремся за введение лимитов на цену газа и диверсификацию источников. Надеюсь, что эти девизы не будут лишь девизами в Италии, потому что нельзя быть и на стороне свободы, и на стороне автократии. Мы, как правительство Италии, решили быть на стороне свободы", - подчеркнул министр.
В свою очередь Кулеба заявил, что каждый, кто выступает против поставки оружия Украине, какими бы не были его аргументы, и не имеет значения, как бы приятно они не звучали, на самом деле выступает за победу зла над добром, победу России над Украиной.
"Нужно говорить откровенно: те люди, которые используют различные аргументы для критики поставок оружия Украине, говорят следующее: "Не давайте Украине оружия, пусть Россия победит как можно быстрее. Нам все равно, сколько украинцев погибнут, сколько людей будут замучены, изнасилованы и сколько городов будет разрушено. Мы хотим, чтобы Россия победила, и мы готовы принять новую реальность, которая возникнет после этой победы", - пояснил Кулеба.
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