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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России, - Шольц

шольц

Правительство ФРГ будет очень важно подходить к вопросу поставки Украине современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Канцлер Олаф Шольц пообещал это соотечественникам во время "Диалога с гражданами", который 25 августа состоялся в Магдебурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью остается, чтобы путин не выиграли войну, чтобы сохранили суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию россии. Я считаю это принципом, которого мы все соответственно придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - сказал Шольц, пообещав, что Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в ​​"совсем другую войну".

Он подчеркнул, что захватническая война России против Украины является нарушением всех принципов, которые Европа и мир согласовали в последние десятилетия. "Речь идет о том, что нельзя менять границы с помощью силы, и мы не начнем листать учебники истории, чтобы выяснять, где проходили границы 200-300-500 лет назад и говорить: это когда-то принадлежало мне, и я хочу это назад. Если все будут делать так, в Европе или где-либо в мире, у нас будет война еще на пару веков", - заявил Шольц.

Читайте также: Шольц посетил украинских защитников на полигоне в Германии: Мы продолжим поставлять Украине системы тяжелого вооружения

оружие (10198) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+28
У старого знов загострення геморою, який він свого часу підчепив у тісних контактах з Шредером і Меркель.
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26.08.2022 00:26
+20
аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну" Так перерастет, если и будете и дальше тянуть кота за яйца. Гопник нападает, если видит слабость.
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26.08.2022 00:27
+15
Ключевой момент: Германия (и почти весь Запад) смотрит на дядюшку Джо, а дядюшка Джо до сих пор опасается "эскалации конфликта". США не допустят, чтобы запоребрик победил, но и не хотят позволить победить нам. ИМХО, еще одимн фронт этой войны проходит внутри мозга дядюшки Джо - позволить ли Украине победить.
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26.08.2022 00:32
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Господин Шольц! Поздно пить боржоми: из того, что Германия уже поставила, можно прекрасно стрелять по России.
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26.08.2022 11:51 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZVtf7aeuxh_O14E9ST-3to4vy-AGishRObJll8DGc_xEY4yA1dMuiTTo0IJujAgAZQbg0bRFzdIovtDLcjGKjNPDjMbstIxcc-8*************************************************************-YLMKlOriBNUA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Ну от, ніколи такого не було і знову!.. Канадсько-Українська Фундація для українців, які в зоні бойових дій чи на визволених територіях втратили майно та засоби для існування, закуповує, пакує та пересилає велику кількість продуктових посилок. Не аби що, але для людей, які втратили все, а особливо для біженців - це дуже доречна допомога. За що щиро дякуємо!

Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!

І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301550839_1742393866125135_6239619498743713208_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8vbt59QYQJAAX-iqe2N&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT9zkGE7viBfzHffh_p0BxZXTrsUdyS5k972w1-cvy50NQ&oe=630CD0B5

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26.08.2022 11:55 Ответить
Такое решение канцлера невольно делает нас"мальчиков для битья"..Уже большинству населения ясно,что без адекватной ответки,рашисты и дальше будут безнаказанно разрушать наши н.п..Теперь слово за Зе с ко и ВПК,которому, возможно, еще под силу выпустить для ВСУ то,что будет долетать до раши и утихомиривать их агрессивные амбиции
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26.08.2022 12:42 Ответить
Мужики, и дамы, сайт русскоязычный, ну пишите, плиз, на русском! Я, уроженец Азербайджана, тоже хочу почитать.. Слава Украине! Смерть ворогам!
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26.08.2022 14:12 Ответить
А що це за зброя з якої неможливо обстрілювати територію рф? Холодна?
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27.08.2022 01:17 Ответить
Хто б йому нагадав слова Пуйла про те що рашка не має кордонів.
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27.08.2022 21:31 Ответить
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