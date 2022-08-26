Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России, - Шольц
Правительство ФРГ будет очень важно подходить к вопросу поставки Украине современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
Канцлер Олаф Шольц пообещал это соотечественникам во время "Диалога с гражданами", который 25 августа состоялся в Магдебурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Целью остается, чтобы путин не выиграли войну, чтобы сохранили суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию россии. Я считаю это принципом, которого мы все соответственно придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - сказал Шольц, пообещав, что Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в "совсем другую войну".
Он подчеркнул, что захватническая война России против Украины является нарушением всех принципов, которые Европа и мир согласовали в последние десятилетия. "Речь идет о том, что нельзя менять границы с помощью силы, и мы не начнем листать учебники истории, чтобы выяснять, где проходили границы 200-300-500 лет назад и говорить: это когда-то принадлежало мне, и я хочу это назад. Если все будут делать так, в Европе или где-либо в мире, у нас будет война еще на пару веков", - заявил Шольц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!
І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301550839_1742393866125135_6239619498743713208_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8vbt59QYQJAAX-iqe2N&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT9zkGE7viBfzHffh_p0BxZXTrsUdyS5k972w1-cvy50NQ&oe=630CD0B5
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301872910_1742393876125134_277791994897530356_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=buI75F3VPKcAX9fFlm5&_nc_oc=AQlpmmoq-N-JotEiuM8I064WeB_PiKDm71fxd-WXdf0zJxnc0GZHGyBswRNBmKzmVco&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_96BkaRgshW6upamGK6KsySur7cGPYAWUPl4PkgBs61w&oe=630*****