Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России, - Шольц

Правительство ФРГ будет очень важно подходить к вопросу поставки Украине современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Канцлер Олаф Шольц пообещал это соотечественникам во время "Диалога с гражданами", который 25 августа состоялся в Магдебурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью остается, чтобы путин не выиграли войну, чтобы сохранили суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию россии. Я считаю это принципом, которого мы все соответственно придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - сказал Шольц, пообещав, что Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в ​​"совсем другую войну".

Он подчеркнул, что захватническая война России против Украины является нарушением всех принципов, которые Европа и мир согласовали в последние десятилетия. "Речь идет о том, что нельзя менять границы с помощью силы, и мы не начнем листать учебники истории, чтобы выяснять, где проходили границы 200-300-500 лет назад и говорить: это когда-то принадлежало мне, и я хочу это назад. Если все будут делать так, в Европе или где-либо в мире, у нас будет война еще на пару веков", - заявил Шольц.

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