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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 25 августа на южном направлении уничтожены 20 оккупантов, 2 единицы автомобильной техники и узел связи полка, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 25 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Південь".

"Обстановка в нашей операционной зоне сложная, но контролируемая.

Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары.

В течение дня штурмовой авиацией и вертолетом нанес пять ударов по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения. Без наших потерь.

Реактивными системами залпового огня "Ураган" под вечер ударил по Березнеговатской громаде. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих потерь.

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Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются.

Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до 2 - надводного и подводного - а соответственно и количество "Калибров" до 12.

Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности.

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Николаевская область (2107) потери (4370) ВСУ (6546) Херсонская область (4718)


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освобождение Херсона ударными тэмпами...зэ-лапша
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26.08.2022 01:40 Ответить
Довіряю тільки ЗСУ і іхнім прогнозам 👍🏼🙏🏼❤️
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26.08.2022 09:33 Ответить
То что взяли под контроль российские твари , так они и держат все, поставки оружия это хорошо, но этого мало. Идут обстрелы городов , каждый день , и ночь , ситуация куевая...
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26.08.2022 12:29 Ответить
 
 