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Чиновник Харьковского горсовета опубликовал в соцсетях фото отдыха в Ницце. Его уволили. ФОТО

Фракция "Европейская солидарность" в Харьковском горсовете потребовала провести проверку по факту публикаций в соцсетях фото отдыха во французской Ницце директора департамента земельных отношений Сергея Колесника и в случае подтверждения информации уволить чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление фракции опубликовано в фейсбуке.

В нему добавлены скриншоты фотографий из Instagram Колесника. В публикациях указана геолокация Ниццы. На одном фото Колесник позирует с семьей на центральной площади города, на другом – сфотографирован рядом с Porsche с харьковскими номерами. В настоящее время аккаунты чиновника в соцсетях закрыты.

"Директор департамента земельных отношений Сергей Колесник в такие ответственные для страны и города дни решил посетить курортный французский город Ниццу и поделиться деталями отдыха в соцсетях", – говорится в сообщении.

Фракция выдвинула требование к харьковским властям проверить информацию и, если она подтвердится, уволить Колесника.

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии изданию "Думка" сказал, что еще накануне, 24 августа, инициировал проверку факта возможного пребывания Колесника за границей.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает", – сказал Терехов.

25 августа директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Колесник уволен с должности.

"Он уволен сегодня. Уволен вне всякой связи с заявлением "Европейской Солидарности"... Во время войны так себя не ведут", – сказал Сидоренко.

Чиновник Харьковского горсовета опубликовал в соцсетях фото отдыха в Ницце. Его уволили 01
Чиновник Харьковского горсовета опубликовал в соцсетях фото отдыха в Ницце. Его уволили 02
Чиновник Харьковского горсовета опубликовал в соцсетях фото отдыха в Ницце. Его уволили 03

увольнение (2674) Харьков (7450) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+65
ох, дайте вгадаю
він проїхав кордон, бо їхав у короткотермінове закордонне відрядження

якраз зв'язувався з общєствєнностью

а порш взяв бо квитки на залізницю дорогі.

і то він просто молодо вигляда, а насправді він 1936 року народження, тому не підлягає призиву до лав армії.
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26.08.2022 02:19
+56
Хто випустив ту скотину з України?Чи не замало звільнити лише цього бугая,і залишити безкарним прикордонників,таможню,що дали добро свиноті на виїзд.І на авто не завадило б звернути увагу-звідки воно у чиновника.Конфіскувати,продати,гроші на армію.З подібними тварями тільки так
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26.08.2022 02:21
+46
він просто вагітний інвалід
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26.08.2022 02:30
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Гарна зп у чиновників в департаменті земельних відносин. Порш на новорічну премію купив?
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26.08.2022 09:58 Ответить
В нагрузку втюхали при купівлі маєтку. )))
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26.08.2022 10:16 Ответить
Мер Харкова 6 місяців не знав де знаходиться його начальник Департаменту? Ню-ню.
А чиновник нагріб уже прибарахлитися і дітям, і внукам, скільки грошей, що навіть в казино засіває, не зароблене, не жаль.
Нічого, приїде, відновиться на посаді через суд, надасть документи, що лікувався там. Схема..
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26.08.2022 12:08 Ответить
На границе уже 6 месяцев "сбор урожая", и будут собирать и в дальнейшем.
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26.08.2022 10:21 Ответить
«"Він Колесник звільнений сьогодні. Звільнений поза всяким зв'язком із заявою "Європейської Солідарності"... Під час війни так себе не ведуть", - сказав директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко» - ага, пописти.... Якби депутати не підняли би бучу - хер би звільнили б. І не звільнили би навіть з-за шуму-гаму, якби розслідування не вийшло би на рівень «а хто який погранець його за кордон випустив»
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26.08.2022 11:24 Ответить
На фото дві машини х харьковською реістрацією, інша ція, якого депутенка чи чиновника?
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26.08.2022 11:40 Ответить
Самое печальное - уровень идиотизма тех, кто находится у власти. Харьковский!!! чиновник!!! во время войны публикует!!! фото отдыха!!! в Ницце. Стопроцентный номинант на аналог премии Дарвина
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26.08.2022 11:49 Ответить
Мер Харкова 6 місяців не знав де знаходиться його начальник Департаменту? Ню-ню.
А чиновник нагріб уже прибарахлитися і дітям, і внукам, скільки грошей, що навіть в казино засіває, не зароблене, не жаль.
Нічого, приїде, відновиться на посаді через суд, надасть документи, що лікувався там. Схема..
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26.08.2022 12:11 Ответить
Этого чинушу, за аморальное отношение к мужественным харьковчанам,изловить,пограничников с таможней давших ему"добро"на выезд наказать, его самого раскуркулить в пользу ВСУ с отправкой на передовую солдатом....,но то мечты,мечты...
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26.08.2022 12:22 Ответить
Вообще не удивляюсь.
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26.08.2022 13:25 Ответить
Війна війна... зараз на вулиці повно таких фраєрів на порше і бмв, і вони абсолютно не соромляться, хамити, грубити, виходити з своїх консервних банок и махаюти руками, бо бач те їм все можна. Копи цим не займаються. Самому 2-3 козлів так просто не змусиш поводити себе як люди.
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26.08.2022 13:36 Ответить
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