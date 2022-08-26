Чиновник Харьковского горсовета опубликовал в соцсетях фото отдыха в Ницце. Его уволили. ФОТО

Фракция "Европейская солидарность" в Харьковском горсовете потребовала провести проверку по факту публикаций в соцсетях фото отдыха во французской Ницце директора департамента земельных отношений Сергея Колесника и в случае подтверждения информации уволить чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление фракции опубликовано в фейсбуке.

В нему добавлены скриншоты фотографий из Instagram Колесника. В публикациях указана геолокация Ниццы. На одном фото Колесник позирует с семьей на центральной площади города, на другом – сфотографирован рядом с Porsche с харьковскими номерами. В настоящее время аккаунты чиновника в соцсетях закрыты.

"Директор департамента земельных отношений Сергей Колесник в такие ответственные для страны и города дни решил посетить курортный французский город Ниццу и поделиться деталями отдыха в соцсетях", – говорится в сообщении.

Фракция выдвинула требование к харьковским властям проверить информацию и, если она подтвердится, уволить Колесника.

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии изданию "Думка" сказал, что еще накануне, 24 августа, инициировал проверку факта возможного пребывания Колесника за границей.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает", – сказал Терехов.

25 августа директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Колесник уволен с должности.

"Он уволен сегодня. Уволен вне всякой связи с заявлением "Европейской Солидарности"... Во время войны так себя не ведут", – сказал Сидоренко.





