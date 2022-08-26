С начала недели ВСУ уже уничтожили 7 вражеских складов с боеприпасами, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины с начала текущей недели уничтожили семь складов российских боеприпасов. Они являются одними из приоритетных целей для украинской артиллерии и авиации, поскольку это запасы, которые россияне планировали использовать против ВСУ.

Об этом сообщила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 25 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Она считает, что количество уничтоженных складов боеприпасов не окончательны за эту неделю, поскольку уничтожение еще продолжается.

Как объяснила Гуменюк, российские оккупанты пытаются рассредоточивать запасы боеприпасов, поскольку "уже почувствовали, что попадания точечные и абсолютно прицельны". Однако украинские защитники находят места новой дислокации складов и уничтожают их.

Также спикер подтвердил, что россияне пытаются строить дополнительные переправы на Херсонщине после того, как украинские войска нанесли удары по мостам. По ее словам, сейчас движение по Антоновскому и Каховскому мостам полностью остановлено.

"Они хотят настроить альтернативные транспортные артерии, для чего подтягивают баржи, понтоны, пытаются установить там паромные переправы. Огневой контроль распространяется и на эти объекты. После того, как они будут настроены, снова будут повреждены", - сказала она.

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Гуменюк отметила, что оккупанты понимают, что тяжелая техника поврежденными мостами не пройдет. В то же время для поддержки информационного имиджа запускают по мостам легковые автомобили для имитации движения.